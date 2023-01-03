Telegram Premium Nedir? Özellikleri Neler?

Telegram Premium nedir sorusunun yanıtı, popüler anlık mesajlaşma uygulamasını kullanan çoğu kullanıcı tarafından merak ediliyor çünkü ücretli sürümle beraber bazı avantajlar elde ediliyor. Bu yazıda premium sürümün tam olarak ne işe yaradığını ve hangi avantajlar sağladığını açıkladık.

2023 yılında hizmet vermeye başlayan Telegram, özellikle son yıllarda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerlik elde etti. Milyonlarca kişinin iletişim kurmasını sağlayan anlık mesajlaşma uygulamasında kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaran pek çok özellik bulunuyor.

Ücretsiz olarak sunulan anlık mesajlaşma uygulamasında Premium adlı bir abonelik planı bulunuyor. Peki, bu abonelik planı ne anlama geliyor? Kullanıcılar ne gibi avantajlar elde ediyor?

Telegram Premium Nedir?

Telegram Premium, anlık mesajlaşma uygulamasının sürekli olarak gelişmesinin desteklenmesine ve ek özelliklere erişilebilmesine imkân tanıyan bir abonelik hizmetidir. Belirli bir ücret karşılığında Premium abonesi olabilirsiniz.

Platformun bağımsız kalmasını ve kullanıcılara öncelik verilmesini sağlayan Premium isimli abonelik hizmeti ile elde edilen avantajlar, kullanım deneyimini üst düzeye çıkarıyor. Peki, Telegram Premium özellikleri neler?

Telegram Premium Özellikleri Neler?

4 GB'a kadar dosya gönderme

Daha yüksek indirme hızı

Özel çıkartmalar

Özel tepkiler

Gelişmiş sohbet yönetimi

İki kat sınırlar

Ses kaydını metne dönüştürme

Hareketli profil resimleri

Premium rozetler

Premium uygulama simgeleri

Reklamsız deneyim

Yukarıda Telegram Premium avantajları bulunuyor. Listede yer alan özelliklerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca uygulamada son görülme durumunu kapatmak istiyorsanız Telegram'da son görülme nasıl kapatılır sorusunu cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

4 GB'a Kadar Dosya Gönderme

Popüler anlık mesajlaşma uygulamasının ücretsiz sürümünde 2 GB'a kadar dosyalar gönderilebiliyor. Premium aboneliği ise bu sınırı 4 GB'a çıkarıyor. Böylelikle büyük boyutlu dosyaları gönderme işlemi için farklı bir hizmet kullanmanıza gerek kalmıyor.

Daha Yüksek İndirme Hızı

Anlık mesajlaşma platformunun ücretli abonelik planında büyük boyuta sahip dosya gönderme imkânının yanı sıra daha hızlı indirme avantajı da bulunuyor. Bu sayede size gönderilen dosyaları hızlı bir şekilde cihazınıza indirebilirsiniz.

Özel Çıkartmalar

Sunulan avantajlar arasında özel çıkartmalar da yer alıyor. Özel çıkartmalar, ekranın tamamını kaplayan animasyona sahip. Çok başarılı bir şekilde tasarlanmış olan çıkartmalar, uygulama kullanımını daha keyifli hâle getiriyor.

Özel Tepkiler

Ekstra çıkartmaların yanı sıra özel tepkiler de elde edilebiliyor. Belirli bir ücret karşılığında Premium'a abone olduğunuz takdirde 10'dan fazla yeni ifade kullanabilirsiniz. Bu, mesajlara emoji ile tepki vermeyi tercih eden kullanıcılar için harika bir avantajdır.

Gelişmiş Sohbet Yönetimi

Dünya çapında çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulamasının ücretli abonelik planında gelişmiş sohbet yönetimi de mevcut. Bu kapsamda varsayılan sohbet klasörünü değiştirmek gibi sohbet listesini düzenleyebilmenize olanak tanıyan yeni araçlar ekleniyor.

İki Kat Sınırlar

Premium aboneleri 1000 kanalı takip edebilme, her biri 200 sohbetin yer aldığı 20 sohbet klasörü oluşturabilme, Telegram uygulamasına dördüncü hesabı ekleyebilme, ana sayfada 10 sohbeti sabitleyebilme ve 10 favori çıkartma kaydedebilme imkânına sahip.

Ses Kaydını Metne Dönüştürme

Mesajlaşma uygulamasında mesajlaşmanın yanı sıra ses kaydı gönderme işlevi de bulunuyor. Bazen ses kaydını dinlemek için müsait olmayabilirsiniz. Premium aboneliği, ses kaydının metne dönüştürülmesini sağlıyor. Bu sayede ses kaydında ne söylendiğini kolayca görebilirsiniz.

Hareketli Profil Resimleri

Ücretli abonelik hizmetinde hareketli profil resimleri de oluşturulabiliyor. Profilinizi görüntüleyen kullanıcılar, oluşturduğunuz profil videosunu görüntüleyebiliyor.

Premium Rozetler

Premium aboneliği aldıktan sonra sohbet listesinde, sohbet penceresinin üst kısmındaki isminizin sağ kısmında ve gruplardaki üye listelerindeki isminizin yanında rozet eklenir. Böylelikle diğer kullanıcılar, ücretli aboneliğe sahip olduğunuzu görür.

Premium Uygulama Simgeleri

Abonelikle beraber sunulan avantajlar arasında uygulama simgeleri de bulunuyor. Bu sayede mobil cihazınızda yüklü olan uygulamanın simgesini çok pratik bir şekilde değiştirebilirsiniz. Bu simgeleri nasıl göründüğüne aşağıdan bakabilirsiniz.

Reklamsız Deneyim

Premium abonelik hizmeti, yukarıda yer alan avantajların yanı sıra reklamsız deneyim de sunuyor. Böylelikle anlık mesajlaşma uygulamasında reklam ile karşılaşılmıyor. Bu, kullanım deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyor.

Telegram Premium Aboneliği Nasıl Alınır?

Telegram uygulamasını açın.

Uygulamanın ayarlarına girin.

Telegram Premium kategorisini görüntüleyin.

"Abone Olun" butonuna basın.

Tüm dünyada yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan anlık mesajlaşma platformunun Premium hizmeti ile beraber gelen avantajlardan yararlanmak istiyorsanız aylık belirli bir ücret karşılığında abone olabilirsiniz.

Abone olmak için ilk olarak Telegram uygulamasına girin. Eğer oturumunuz açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Daha sonra telegram Premium kategorisini görüntüleyin. Bu adımı uygulamanız hâlinde özellikler listesi ile karşılaşacaksınız. "Abone Olun" butonuna basın.

Bu yazıda Telegram Premium özellikleri neler sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca mesajlaşma uygulamasında numaranızı gizlemek istiyorsanız Telegram'da numara gizleme nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.