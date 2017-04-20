Tetrid, bir dönemin efsane; hala da unutulmayan gameboy oyunu tetrisin mobil platforma uyarlanmış yeni sürümü. Nostalji yaşamak adına Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz bulmaca oyununda üç boyutlu platform üzerine blokları yerleştirmek için uğraş veriyorsunuz.

Yeni neslin bilmediği oyunlardan tetrisi mobile taşıyan sayısız yapımdan biri Tetrid. Zaten adından da anlamışsınızdır. Klasik tetrisin oynanışını sunuyor; Farklı yapıda blokları dizmek için uğraş veriyorsunuz. Farklı olarak blokları dizerek kurduğunuz platformu döndürme şansına sahipsiniz.

Oyunda sonraki seviyeye geçmek için sarı blokları temizlemeniz gerekiyor. Sol veya sağa sürükleme yaparak platformu döndürüyor, dokunarak blokların daha hızlı inmesini sağlıyorsunuz. Bombalar da beklenmedik anda çıkarak platformun yapısını bozan blokları temizlemek için tek dokunuş ötenizde.