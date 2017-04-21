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The Zombie Race
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The Zombie Race

(iOS)
The Zombie Race İndir Hemen İndir

45 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
The Zombie Race
The Zombie Race
The Zombie Race
The Zombie Race
The Zombie Race

Silahlı araçlarınızla zombileri cehenneme gönderin.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

The Zombie Race, zombi ordusuyla karşılacağımızı bildiğimiz orman ve çöllerde hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz sürükleyici bir yarış oyunu. Oynanış dinamikleriyle hafif Hill Climb Racing’i hatırlatan yapım, iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye sunulmuş. Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor.

Engebeli ormanda gece vakti zombi avlayarak ilerlediğimiz fizik tabanlı yarış oyununda zombileri ezerek veya silahlarımızla öldürebiliyoruz. Araçlarımız zırh ve silahlarla donatıldığından rahat hareket edebiliyoruz. Ancak zombilerin bitmemesi ilerleyen vakitlerde zor anlar yaşatabiliyor. Aracımız için gerekli yükseltmeleri yapmayı ihmal etmememiz durumunda yürüyen ölüler karşısında hiç şansımız olmuyor. Yükseltme demişken, aracımızın motor, süspansiyon, nitro ve tekerleklerinin yanı sıra silah ve parçalayıcılarımızı da yenileyebiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Arkadiusz Konopek
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