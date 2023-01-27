15.000 TL ile Alınabilecek En İyi Telefonlar
15.000 TL ile alınabilecek en iyi telefonlar hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için birbirinden başarılı cihazların yer aldığı liste hazırladık.
Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi 15.000 TL ile alınabilecek en iyi telefonlar hangileri sorusunun cevabını merak ediyor. Hazırladığımız listede 15 bin TL civarında fiyat etiketine sahip birbirinden başarılı akıllı telefon modelleri yer alıyor.
Ocak 2023 tarihinden itibaren iPhone 14 serisi dahil olmak üzere pek çok akıllı telefon modelinin fiyatı arttı. Peki, 15 bin TL civarında bütçe ile alınabilecek akıllı telefonlar hangileri? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık.
Not: Listede yer alan akıllı telefon modellerinin fiyatı zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
15.000 TL'ye Alınabilecek En İyi Telefonlar Listesi
- Samsung Galaxy S21 FE
- Poco F4
- Vivo V23 5G
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Samsung Galaxy A73 5G
Yukarıda fiyat performans konusunda başarılı olan telefonlar bulunuyor. Listede yer alan cihazların özelliklerine ve fiyatına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca suya ve toza dayanıklı telefon modelleri listesini de inceleyebilirsiniz.
Samsung Galaxy S21 FE Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,4 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: Dynamic AMOLED 2X
- İşlemci: Exynos 2100
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Batarya: 4500 mAh
- Arka Kamera: 12 MP + 8 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: Android 12, One UI 4
- Ağırlık: 177 gram
- Kalınlık: 7,9 mm
- Fiyatı: 15.100 TL
6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy S21 FE, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük, HDR10+ ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Gücünü Exynos 2100 işlemcisinden alan telefonda 4500 mAh batarya kapasitesi mevcut.
Poco F4 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 870 5G
- RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Batarya: 4500 mAh
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Bluetooth: 5.2
- Yazılım: MIUI 13
- Ağırlık: 195 gram
- Kalınlık: 195 gram
- Fiyatı: 15.400 TL
Poco F4 modelinin arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde 119 derece görüş alanı sunan ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Cihazın ön yüzeyinde ise 20 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.
Vivo V23 5G Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,44 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: AMOLED
- İşlemci: Mediatek Dimensity 920
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Batarya: 4200 mAh
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 50 MP + 8 MP
- Bluetooth: 5.2
- Yazılım: Android 12, Funtouch 12
- Fiyatı: 15 bin TL
15.000 TL ile alınabilecek en iyi telefonlar listesinde Vivo V23 5G de yer alıyor. Gücünü Mediatek Dimensity 920 işlemcisinden alan Vivo V23 5G modelinde 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. 4200 mAH batarya kapasitesine sahip telefon 6,44 inç ekran büyüklüğünde.
Redmi Note 11 Pro+ 5G Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: Super AMOLED
- İşlemci: Mediatek Dimensity 920
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Batarya: 4500 mAh
- Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bluetooth: 5.2
- Yazılım: Android 11, MIUI 12.5
- Ağırlık: 204 gram
- Kalınlık: 8,3 mm
- Fiyatı: 14.200 TL
6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi Note 11 Pro+ 5G, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı ve HDR10 sunuyor. 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz 204 gram ağırlığında.
Samsung Galaxy A73 5G Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: Super AMOLED Plus
- İşlemci: Snapdragon 778G 5G
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Batarya: 5000 mAh
- Arka Kamera: 108 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: Android 12 (Android 13' yükseltilebilir), One UI 5
- Ağırlık: 181 gram
- Kalınlık: 7,6 mm
- Fiyatı: 13.800 TL
Samsung Galaxy A73 5G'nin arka yüzeyinde 108 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5 MP çözünürlüğünde makro kamera ve 5 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.
Bu yazıda 15.000 TL ile alınabilecek en iyi telefonlar listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı telefon hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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