2022'nin En Önemli Teknolojik Gelişmeleri

Geçtiğimiz yıl içerisinde teknoloji ve bilim dünyasında oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler, bilimi ve teknolojiyi yakından takip eden insanları önemli ölçüde heyecanlandırmayı başardı. Peki, 2022 yılında teknoloji ve bilim konularında en önemli gelişmeler neler?

2022'de Teknoloji ve Bilim Dünyasındaki En Önemli Gelişmeler

Tesla Model S tek şarjla 1210 km yol katetti.

Elektrikli otomobil TOGG, CES 2022 fuarında tanıtıldı.

James Webb Uzay Teleskobu ile elde edilen ilk görüntüler paylaşıldı.

Akıncı B Tiha test için havalandı.

iPhone SE 3 modelini tanıttı.

Roketsan, yerli seyir füzesi Çakır'ı tanıttı.

Boston Dynamics, Spot robotunun dans videosunu yayımladı.

Azerbaycan'da Teknofest gerçekleşti.

Yeni MacBook Air modeli tanıtıldı.

Xiaomi insansı robot tanıttı.

iPhone 14 serisi tanıtıldı.

Elon Musk Twitter'ı satın aldı.

NASA, 11 milyon km uzaklıktaki göktaşının yörüngesini değiştirdi.

Dall-E 2 herkese açıldı.

ChatGPT kullanıma sunuldu.

Nükleer füzyon tepkimesinden fazladan enerji üretildi.

Yukarıda geçtiğimiz yıl teknoloji ve bilim dünyasında gerçekleşen en önemli gelişmeler bulunuyor. Bu gelişmelerin detaylarına ister yukarıdaki video oynatıcısından isterseniz aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca gelecekteki teknolojik gelişmeler neler olacak sorusunu cevapladığımız içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.

Tesla Model S Tek Şarjla 1210 Km Yol Katetti

2022 yılının ocak ayında ONE isimli bir girişim, geliştirdiği bir bataryayı Tesla Model S isimli elektrikli otomobile ekledi. Çok şık bir tasarıma sahip olan araç, bu sayede tek şarj ile gerçek dünya koşullarında 1210 kilometre yol katetti.

Bu, geçtiğimiz yılın en önemli gelişmelerinden bir tanesiydi çünkü elektrikli araçlar tüm dünyada yaygınlaşıyor. Günümüzde elektrikli arabaların çoğu tek şarjla maalesef çok uzun süre boyunca gidemiyorlar. Piyasadaki en fazla menzile sahip olan elektrikli araçları merak ediyorsanız en yüksek menzile sahip elektrikli otomobiller listesine göz atabilirsiniz.

Elektrikli Otomobil TOGG, CES 2022 Fuarında Tanıtıldı

Yerli elektrikli otomobil TOGG, geçtiğimiz yılın ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2022 fuarında tanıtıldı. Bu araç hakkında bilgi sahibi olmak için TOGG modelleri, renkleri ve fiyatları yazımızı inceleyebilirsiniz.

James Webb Uzay Teleskobu ile Elde Edilen İlk Görüntüler Paylaşıldı

Geçtiğimiz yılın şubat ayında James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak elde edilen ilk görüntü paylaşıldı. En gelişmiş uzay teleskobu olan James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen ilk görüntülerden bir tanesine aşağıdan bakabilirsiniz.

Akıncı B Tiha Test İçin Havalandı

1500 beygir gücüne sahip Akıncı B Tiha modeli test için havalandı ve uçuşa hazır hâle geldi. 35 bin feet (10,67 kilometre) yükseklikteki 8 saatlik dayanıklılık test uçuşu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

iPhone SE 3 Modelini Tanıttı

Teknoloji devi Apple, 2022 yılının mart ayında iPhone SE 3 modelini, Mac Studio isimli yeni Mac modelini ve M1 Ultra işlemcisini tanıttı. Şirket bunların yanı sıra 5K çözünürlüğe sahip Studio Display'in de tanıtımını gerçekleştirdi.

Apple'ın yakında piyasaya sürmesi beklenen yeni iPhone SE modelini merak ediyorsanız iPhone SE 4 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.

Roketsan, Yerli Seyir Füzesi Çakır'ı Tanıttı

Roketsan, geçtiğimiz yılın nisan ayında Çakır isimli yerli seyir füzesini tanıttı. 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip olması ile dikkat çeken füze TİHA, SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan gönderilebiliyor.

Boston Dynamics, Spot Robotunun Dans Videosunu Yayımladı

2022 yılının mayıs ayında robot dünyasına dair önemli bir gelişme yaşandı. Geliştirdiği robotlar ile tüm dünyada tanınan Boston Dynamics, Spot isimli robotun dans videosunu internet üzerinden paylaştı.

Azerbaycan'da Teknofest Gerçekleşti

Her yıl düzenlenen Teknofest, bu yıl mayıs ayında Azerbaycan'da gerçekleşti. Savunma sanayi ve havacılık ile ilgili gösteriler ve deneyimler yapıldı. Etkinliğe nasıl başvuru yapıldığını öğrenmek istiyorsanız Teknofest başvurusu nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Yeni MacBook Air Modeli Tanıtıldı

Apple, haziran ayında yeni MacBook Air modelini tanıttı. Gücünü M2 işlemcisinden alan dizüstü bilgisayar, yepyeni bir tasarım ile geldi. Söz konusu cihazın yanı sıra işletim sistemlerinin yeni sürümleri duyuruldu.

Xiaomi İnsansı Robot Tanıttı

Akıllı telefonların yanı sıra pek çok ürün geliştiren Xiaomi, CyberOne isimli insansı robot tanıttı. Aşağıda yer alan bağlantıdan robotun tasarımı ve özellikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Şirket ayrıca 2021 yılında dört bacaklı Cyberdog robotunun tanıtımını gerçekleştirmişti.

iPhone 14 Serisi Tanıtıldı

2022'nin en önemli teknolojik gelişmeleri arasında iPhone 14 serisinin tanıtılması da yer alıyor. Eylül ayında tanıtımı gerçekleştirilen seri iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşuyor.

Söz konusu cihazların özelliklerini ve fiyatını öğrenmek istiyorsanız iPhone 14 serisi özellikleri ve fiyatı isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.

Elon Musk Twitter'ı Satın Aldı

Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi olan Elon Musk, Twitter isimli popüler sosyal medya platformunu 44 milyar dolar karşılığında satın aldı. Satın alma işleminin hemen ardından işten çıkarılmalar başladı. Öte yandan Twitter'a dair birtakım değişiklikler de yapıldı.

NASA, 11 Milyon Km Uzaklıktaki Göktaşının Yörüngesini Değiştirdi

Eylül ayında bilim dünyasında çok önemli bir gelişme yaşandı. NASA, 570 kilogram ağırlığındaki Darth isimli uzay aracı ile 8 ay boyunca uzayda yol katedip 11 milyon kilometre uzaklıktaki göktaşının yörüngesini değiştirmeyi başardı.

Dall-E 2 Herkese Açıldı

Kelimeleri görsele dönüştürebilen Dall-E 2 isimli yapay zekâ hizmeti tüm kullanıcıların kullanımına sunuldu. Etkileyici görseller oluşturabilen hizmetin tam olarak ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını merak ediyorsanız Dall-E nedir, nasıl kullanılır sorularını cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

ChatGPT Kullanıma Sunuldu

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT isimli hizmet kullanıma sunuldu. Kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe ulaşan ChatGPT, kullanıcılara çok mantıklı cevaplar veriyor, hikâye yazabiliyor, çeviri yapabiliyor ve dahasını sunuyor.

Nükleer Füzyon Tepkimesinden Fazladan Enerji Üretildi

2022 yılında bilim dünyasında yaşanan en önemli gelişmeler arasında nükleer füzyon tepkimesinden fazladan enerji üretilmesi de yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan bilim insanları, böylece nükleer füzyonu gerçekleştirmek için büyük bir gelişme katetmiş oldu.

Bu yazıda 2022'nin en önemli teknolojik gelişmeler neler sorusunu yanıtladık. Ayrıca bilim dünyasında gerçekleşen önemli olaylara da yer verdik. Peki, sizce geçtiğimiz yılın en önemli gelişmesi hangisiydi?