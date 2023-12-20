Son yıllarda giyilebilir cihazların popülerliği önemli ölçüde arttı. Giyilebilir cihazlar arasında da akıllı saatler öne çıkıyor. Peki, akıllı saat alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu cevaplayacağız.

Akıllı Saat Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sağlık kontrolü

Spor takibi

Telefon uzantısı

Akıllı saat almadan önce dikkat edilmesi gerekenler arasında sağlık kontrolü, spor takibi ve telefon uzantısı bulunuyor. Bu kriterlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Sağlık Kontrolü

Bir saati sağlığınızı kontrol etmek için alabilirsiniz çünkü kolunuzda duran bu akıllı saatler kalp atış hızını ölçme, SpO2 takibi ve stres ölçümü yapabiliyor. Hatta bazı modeller EKG bile çekebiliyor ve vücut sıcaklığını ölçebiliyor.

Kalp atış hızını takip etmek, gün içerisinde atılan toplam adım sayısını öğrenmek ve stres seviyesini ölçmek istiyorsanız ona göre saat tercih etmelisiniz. Bu saydığımız özellikler çoğu akıllı saatte bulunuyor ancak EKG özelliği çok az modelde mevcut. Örneğin Apple ve Huawei'nin bazı modelleri bu işleve sahip.

Sonuç olarak akıllı saatte ihtiyaç duyduğunuz sağlık özelliklerinin olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

Spor Takibi

Spor takibi konusunda akıllı saatler gerçekten motive edebiliyor. Antrenmana başlamadan önce akıllı saat üzerinden o antrenmanı seçtiğinizde saat antrenman boyunca nefesinizi, kalp atış hızınızı ve yaktığınız kaloriyi hesaplayacaktır. Ayrıca bu süreçte çeşitli bildirimler de alırsınız.

Geçmişe dönük antrenmanların performanslarına bakabilir ve haftada ne kadar kalori yaktığınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca spor yapmadığınız zamanlarda da günlük yaktığınız kalori miktarına da göz atabilirsiniz.

GPS özelliğine sahip bir akıllı saat uydudan direkt konumunuzu ve hızınızı hesaplar. Dolayısıyla bu modeller, spor veya bisiklet sürme gibi spor aktivitelerinde çok daha verimli sonuçlar almanıza yardımcı olabilir. Bu nedenle spor konusunda kritik özellik GPS'tir.

İkinci kritik konu ise saatin yaptığınız spor türünü destekleyip desteklememesidir. Bazı saatlerde 20 adet spor türü varken bazı saatlerde ise 100 adet spor türü bulunur. Örneğin golf oynuyorsanız her akıllı saatte bu spor modunu bulamayabilirsiniz.

Telefon Uzantısı

Akıllı saati telefonun uzantısı olarak kullanabilirsiniz. Yani bildirimlere ve aramalara bakabilir, telefon görüşmesi gerçekleştirebilir ve dahasını yapabilirsiniz. Elbette bu özellikler modelden modele farklılık gösterebiliyor.

Bütün saatler iPhone'da çalışır ancak Apple'ın saatleri Android telefonlarda çalışmaz. Örneğin Samsung telefonunuz varsa Apple Watch kullanamazsınız ancak bir Huawei saat kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bir saat alırken bu duruma dikkat etmeniz oldukça önemlidir.

Sonuç olarak hangi telefonu kullanıyorsanız o markanın akıllı saatini alabilirsiniz. Yani Samsung telefon kullanıyorsanız Samsung marka saat, Huawei telefon kullanıyorsanız Huawei marka saat, iPhone kullanıyorsanız Apple Watch tercih edebilirsiniz. Böylece saatten en verimli şekilde yararlanabilirsiniz.

Bu rehberde akıllı saat almadan önce dikkat edilmesi gerekenler neler sorusunu yanıtladık. Peki, en beğendiğiniz akıllı saat modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.