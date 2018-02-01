Telefonunuzdaki Mikroplardan Korunmak İçin Bunlara Dikkat Edin

İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, cep telefonlarının tuvaletlere oranla 18 kat daha fazla bakteri bulundurduğunu ortaya koydu. Peki, cep telefonlarımızdaki bakterilerden nasıl korunabiliriz? Cevabı haberimizde.

Günlük hayatımızda yanımızdan bir an olsun bile ayırmadığımız telefonlarımız, sağlığımızı önemli ölçüde tehdit ediyor. Yaydığı radyasyon miktarı bir tarafa, üzerindeki zararlı bakterilerle de birçok hastalığa davetiye çıkartan telefonların temizliğine ne kadar özen gösteriyoruz?

Surrey Üniversitesi'nden Dr. Simon Park, cep telefonlarının iletişim amacı olmasıyla birlikte kullanıcılarının kişisel izlerini de taşıdığını belirtiyor. Yani telefonlara yiyecek ve içecekler de bulaşıyor. Dolayısıyla söz konusu bakterilerin içerisinde gıda zehri içerenler de bulunuyor.

Uzmanlar, insan sağlığını tehdit eden hastalıklardan korunmak için cep telefonu temizliğine özen gösterilmesi gerektiğini belirtiyor. Peki, cep telefonu temizliği nasıl yapılmalı? İşte cep telefonu temizliği yaparken dikkat etmeniz gerekenler.

Tuşlu Telefonlar 3 Ayda Bir Temizlenmeli

Uzmanlar, tuşlu telefonların dokunmatik telefonlara kıyasla çok daha fazla bakteriyi içinde barındırdığını söylüyor. Dolayısıyla, eğer bir tuşlu telefon kullanıcısıysanız, ortalama 3 ayda bir tuşlarını açarak kulak çöpü ile temizlemeniz gerekiyor.

Bununla birlikte telefonunuzun tuş takımını açamıyorsanız, bir diş fırçası yardımıyla arada kalan mikropları temizleyebilirsiniz.

Batarya ve Kart Yuvasını Temizleyin

Kullandığınız telefonu parçalara ayırma şansınız varsa yine 3 ayda bir batarya ve kart yuvası başta olmak üzere diğer bölgelerini kulak çöpü ya da diş fırçası ile temizlemelisiniz.

Kulaklık ve Şarj Girişini Temizleyin

Cep telefonlarının en fazla kir tutan bölümlerinin başında kulaklık ve şarj girişi yerleri gelir. Bu bölgeleri belli periyotlarda diş fırçası yardımıyla yavaş bir şekilde temizleyebilirsiniz. Kulaklık girişinin toz olmasını engellemek için de o bölümü kapatan telefon kapları kullanmaya özen gösterin.

Ekran Temizliğine Özen Gösterin

Bir diğer önemli konu ise ekran temizliğidir. Islak mendiller, telefon ekranında çizik oluşumuna neden olduğu için kullanılmaması gerekiyor. Bunun yerine, akıllı telefonunuzun ekranını ve kasa bölümünü ekran temizleyici spreyler vasıtasıyla temizleyebilirsiniz.

Telefon Kılıfı Kullanın

Telefon kılıfları, cihazınını çeşitli darbelere karşı koruduğu gibi bakteri ve mikroplar da kalkan oluyor. Daha hijyenik bir telefona sahip olmak istiyorsanız telefon kılıfı kullanmaya özen gösterin. Tabii, belli dönemlerde temizlemeyi de ihmal etmeyerek.

Telefonu Tuvalete Sokmayın

Tek başına adeta bir bakteri ve mikrop yuvası olan tuvaletler, telefonunuz için en riskli alanların başında geliyor. Uzmanlar, tuvalet ortamındaki mikropların çok hızlı bir şekilde telefonlara yapıştığını ve bunun çeşitli hastalıklara davetiye çıkardığını söylüyor. Siz siz olun, tuvalete gireceğiniz zaman telefonu yanınıza almayın.

Görüşmelerinizi Kulaklıkla Yapın

Son olarak, kulaklık kullanmaya özen gösterin. Zira telefon görüşmelerinizde kulaklıkla yaptığınız takdirde hem SAR değerinden hem de hoparlör bölgesinde yuva yapmış bakterilerin sebep olacağı enfeksiyon riskinden kaçınmış oluyorsunuz.

Gün geçtikçe adeta bir uzvumuz haline gelen telefonlar, hayatımızdaki birçok şeyi kolaylaştırdığı gibi çeşitli problemlere de neden olabiliyor. Siz siz olun, telefon yoluyla bulaşan hastalıkları en aza indirmek için yukardaki adımları uygulamayı ihmal etmeyin.