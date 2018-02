General Mobile GM 8 Go Ön inceleme - İlk 5.5 inç Android Go Telefon!

General Mobile GM 8 Go inceleme videosu ile karşınızdayız. General Mobile’ın yeni akıllı telefonu GM 8 Go modelinin ön inceleme videosunda, General Mobile GM 8 serisinin en yeni üyesi olan GM 8 Go akıllı telefonu yerinde tüm detaylarıyla inceliyoruz. GM 8 Go teknik özellikleri ve daha fazlası sizler için inceleme videomuzda. Keyifli seyirler!

MWC 2018'de sahne sırası şimdi de General Mobile GM 8 Go'da. ‘Android Go’ platformunun dünyadaki ilk ürünlerinden biri olan GM 8 Go, zarif tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yakın zamanda hem Türkiye'de hem de global pazarda yerini alacak olan akıllı telefon, ülkemizde yaklaşık 700 TL gibi oldukça düşük bir fiyata sahip olacak. Türk kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanması beklenen GM 8 Go'nun, fiyat-performans anlamında sınıfı başarıyla geçtiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.

Hadi gelin, GM 8 serisinin en yeni üyesi olan GM 8 Go'nun hangi özelliklere ev sahipliği yaptığına yakından göz atalım.

General Mobile GM 8 Go Özellikleri ve Fiyatı

Gücünü MediaTek imzalı MT6739 Quad Core işlemciden alan GM 8 Go, 1GB RAM ve 16GB dahili depolama alanına sahip. MicroSD kart desteği ile depolama alanı 64GB'a kadar artırılabilen akıllı telefon, Android Oreo 8.1 işletim sistemi ile birlikte geliyor.

13 megapiksel çözünürlüğünde bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kameraya ev sahipliği yapan GM 8 Go, 5.5 inç 18:9 LCD ekranında 1440×720 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca bu ekranın Corning Gorilla Glass ile korunduğunu da hatırlatalım.

GM 8 Go, 3500 mAH değerindeki bataryası ile dikkat çekiyor. Bağlantı tarafında, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n ve Bluetooth 4.2 teknolojisini kullanan cihaz, sahip olduğu donanım ile maksimum verimi sağlamak için tasarlanmış.

Gri, altın ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan GM 8 Go, global pazarda 99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Ülkemizde ise yaklaşık 700 TL olacağını tahmin ediyoruz.