Bilgisayar Performans Artırma Tavsiyeleri

YouTube kanalımız üzerinden yayınladığımız yeni videomuzda, oyuncu bilgisayarı üzerine eğildik. Bilgisayar performans arttırma tavsiyeleri verdiğimiz videomuz boyunca, göz atmanız gereken küçük detaylardan bahsettik. PC'lerin sağlığını direkt etkileyen bu özelliklere kesinlikle bakmanız gerektiğini düşünüyoruz.

Oyuncu bilgisayarları artık hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girdiler. Günlük kullanım için üretilen bilgisayarlar dahi artık iyi donanımlarla geliyorlar. Fakat bilgisayar üreticileri, cihazların ömürlerinin biraz daha uzun olmasını istediklerinden bazen kimi kısıtlamalar uygulayabiliyorlar. Yapacağınız küçük değişikliklerle bu kısıtlamaları da kaldırmanız mümkün.

Bazı zamanlarda ise bilgisayarlarımızın düzenli taramalarını yapmamış olabiliyoruz. Sürücülerin eski kalması, güç tasarrufunun açık olması ya da buna benzer durumlar gözümüzden kaçabiliyor. Haliyle bunları bizim için yapabilecek programlara ve yazılımlara ihtiyacımız olabiliyor.

Video editörümüz Onur ise size bazı küçük tavsiyelerde bulunuyor. Dikkat etmediğiniz ya da daha önce bilmediğiniz bu küçük dğeişiklikler ile gerçek bir performans artışı yakalama şansınız doğabiliyor. Haliyle videoyu izledikten sonra kendi bilgisayarınızı kontrol etmeyi unutmayın.

Bilgisayar Performans Artırma İçin Neler Yapılır?

PC'nizin performansını biraz olsun yükseltebilmek adına ilk olarak yapacağınız işlem, güç tasarrufundan çıkmış olmak. İkinci adım ise kullandığınız sürücüleri en güncel hale getirmek. Hemen aşağıdaki listeden sonra görebileceğiniz Driver Booster isimli program, sürücü güncelleme işini sizin yerinizi yapıyor. Hatta aklınıza gelmeyecek tüm sürücüleri gözden geçirdiğinden, sizden daha iyi çalışabiliyorlar.