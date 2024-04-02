Avast Free Antivirus, gerçek zamanlı olarak gelişmiş kötü amaçlı yazılım ve virüs koruması sağlayan ücretsiz antivirüs programı.

Can Erdil Şentürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yıllardır evlerimizde ve iş yerlerimizde kullandığımız bilgisayarlar için ücretsiz antivirüs sistemi sunan Avast Free Antivirus sanal tehditlere karşı güncellenerek geliştiriliyor.

İnternet kullanan, internete bağlı olmasa bile bir ağ içerisinde yer alan, herhangi bir ağa veya internete bağlı olmasa da harici depolama birimleri bağlanan her bilgisayarda virüs tehlikesi bulunuyor.

Bu tehlike karşısında güvende olabilmek için geçerli bir antivirüs programı olarak önerebileceğimiz Avast Free Antivirus hem virüs tanımlama hem de virüs temizleme konusunda bir hayli başarılı. Avast Free Antivirus, içerisinde hem kendi virüs analiz motorunu hem de AVG virüs analiz motorunu barındırıyor. Bu sayede güvenlik seviyeniz yükseliyor.

Avast Free Antivirus Windows İndir

Bilgisayarlarda en çok kullanılan antivirüs programlarından bir tanesi olan Avast Free Antivirus, farklı elementlerin birleşmesiyle oluşuyor. CyberCapture elementi, yazılımın bel kemiğini oluşturan virüs tanımlama beyni olarak tanımlanabilir.

Behavior Shield ise sizi bilgisayarınızın şüpheli aktivitelere karşı sürekli izlenmesini sağlıyor. Avast Şifre Kasası hem şifrelerinizi kriptolanmış şekilde saklamanıza yardımcı oluyor hem de sizi internette gezinirken her seferinde şifre girme derdinden kurtarıyor.

Avast Browser Cleanup ise tarayıcınızı temizleyerek sizi tarayıcınızın varsayılan arama motorunu ve giriş sayfasını değiştiren istenmeyen tarayıcı eklentilerinden kurtarıyor. Avast Wi-Fi Inspector ise kablosuz ağınızın güvenliğini sağlıyor.

Smart Scan, tek bir taramayla güvenli olmayan şifrelerden zararlı eklentilere, güncellenmemiş yazılımlara; zararlı yazılımların sisteme giriş yapmasını sağlayan açıkları buluyor. Yazılım Güncelleyici sayesinde bilgisayarınızda yüklü tüm programlar her daim güncel tutuluyor.

Sisteminin derinliklerine sızabilen hatta başlangıca yerleşen çok etkili virüslerden kurtulmanın en basit yolu olan Kurtarma Diski de Avast Free Antivirus ile gelen araçlar arasında.

Avast Free Antivirüs Özellikleri

Antivirüs: Akıllı analiz, virüs, kötü amaçlı yazılım, casus yazılım, fidye yazılımı ve kimlik avı dolandırıcılığını tespit eder ve engeller.

Akıllı analiz, virüs, kötü amaçlı yazılım, casus yazılım, fidye yazılımı ve kimlik avı dolandırıcılığını tespit eder ve engeller. Davranış Kalkanı: Şüpheli davranış kalıplarını tespit ederek sizi sıfır gün tehditlerine ve fidye yazılımlarına karşı korur.

Şüpheli davranış kalıplarını tespit ederek sizi sıfır gün tehditlerine ve fidye yazılımlarına karşı korur. CyberCapture: Bilinmeyen dosyaları izole eder. Böylelikle dosyalar bulutta analiz edilerek güvenli olup olmadıkları tespit edilebilir.

Bilinmeyen dosyaları izole eder. Böylelikle dosyalar bulutta analiz edilerek güvenli olup olmadıkları tespit edilebilir. Kimlik Avı Koruması: Dolandırıcılık ve sahte siteeleri otomatik olarak önler, tarayıcı uzantılarına (eklentilerine) gerek kalmaz.

Dolandırıcılık ve sahte siteeleri otomatik olarak önler, tarayıcı uzantılarına (eklentilerine) gerek kalmaz. WiFi Inspector: Ev kablosuz ağınızdaki zayıflıkları otomatik olarak algılayarak hacker'ları uzak tutar.

Ev kablosuz ağınızdaki zayıflıkları otomatik olarak algılayarak hacker'ları uzak tutar. Yazılım Güncelleyici: Güvenlik açıklarını gidermek ve performansı artırmak için yazılımlarınızı güncel tutar.

Güvenlik açıklarını gidermek ve performansı artırmak için yazılımlarınızı güncel tutar. Parolalar: Tüm hesaplarınızı tek bir ana parola ile güvende tutun.

Tüm hesaplarınızı tek bir ana parola ile güvende tutun. Tarayıcı Temizleme: Tarayıcınızdan araç çubukları ve diğer istemediğiniz veya ihtiyacınız olmayan eklentileri kaldırın.

Tarayıcınızdan araç çubukları ve diğer istemediğiniz veya ihtiyacınız olmayan eklentileri kaldırın. Kurtarma Diski: Sistemin başlamasını engelleyen bir virüs bulaştığında başlatmak için CD veya USB diskte bir Kurtarma Diski imajı oluşturun.