Avast Free Antivirus
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10,913,671
- DOSYA BOYUTU 0.22 MB
- Üretici AVAST Software
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Avast Free Antivirus, gerçek zamanlı olarak gelişmiş kötü amaçlı yazılım ve virüs koruması sağlayan ücretsiz antivirüs programı.
Yıllardır evlerimizde ve iş yerlerimizde kullandığımız bilgisayarlar için ücretsiz antivirüs sistemi sunan Avast Free Antivirus sanal tehditlere karşı güncellenerek geliştiriliyor.
İnternet kullanan, internete bağlı olmasa bile bir ağ içerisinde yer alan, herhangi bir ağa veya internete bağlı olmasa da harici depolama birimleri bağlanan her bilgisayarda virüs tehlikesi bulunuyor.
Bu tehlike karşısında güvende olabilmek için geçerli bir antivirüs programı olarak önerebileceğimiz Avast Free Antivirus hem virüs tanımlama hem de virüs temizleme konusunda bir hayli başarılı. Avast Free Antivirus, içerisinde hem kendi virüs analiz motorunu hem de AVG virüs analiz motorunu barındırıyor. Bu sayede güvenlik seviyeniz yükseliyor.
Avast Free Antivirus Windows İndir
Bilgisayarlarda en çok kullanılan antivirüs programlarından bir tanesi olan Avast Free Antivirus, farklı elementlerin birleşmesiyle oluşuyor. CyberCapture elementi, yazılımın bel kemiğini oluşturan virüs tanımlama beyni olarak tanımlanabilir.
Behavior Shield ise sizi bilgisayarınızın şüpheli aktivitelere karşı sürekli izlenmesini sağlıyor. Avast Şifre Kasası hem şifrelerinizi kriptolanmış şekilde saklamanıza yardımcı oluyor hem de sizi internette gezinirken her seferinde şifre girme derdinden kurtarıyor.
Avast Browser Cleanup ise tarayıcınızı temizleyerek sizi tarayıcınızın varsayılan arama motorunu ve giriş sayfasını değiştiren istenmeyen tarayıcı eklentilerinden kurtarıyor. Avast Wi-Fi Inspector ise kablosuz ağınızın güvenliğini sağlıyor.
Smart Scan, tek bir taramayla güvenli olmayan şifrelerden zararlı eklentilere, güncellenmemiş yazılımlara; zararlı yazılımların sisteme giriş yapmasını sağlayan açıkları buluyor. Yazılım Güncelleyici sayesinde bilgisayarınızda yüklü tüm programlar her daim güncel tutuluyor.
Sisteminin derinliklerine sızabilen hatta başlangıca yerleşen çok etkili virüslerden kurtulmanın en basit yolu olan Kurtarma Diski de Avast Free Antivirus ile gelen araçlar arasında.
Avast Free Antivirüs Özellikleri
- Antivirüs: Akıllı analiz, virüs, kötü amaçlı yazılım, casus yazılım, fidye yazılımı ve kimlik avı dolandırıcılığını tespit eder ve engeller.
- Davranış Kalkanı: Şüpheli davranış kalıplarını tespit ederek sizi sıfır gün tehditlerine ve fidye yazılımlarına karşı korur.
- CyberCapture: Bilinmeyen dosyaları izole eder. Böylelikle dosyalar bulutta analiz edilerek güvenli olup olmadıkları tespit edilebilir.
- Kimlik Avı Koruması: Dolandırıcılık ve sahte siteeleri otomatik olarak önler, tarayıcı uzantılarına (eklentilerine) gerek kalmaz.
- WiFi Inspector: Ev kablosuz ağınızdaki zayıflıkları otomatik olarak algılayarak hacker'ları uzak tutar.
- Yazılım Güncelleyici: Güvenlik açıklarını gidermek ve performansı artırmak için yazılımlarınızı güncel tutar.
- Parolalar: Tüm hesaplarınızı tek bir ana parola ile güvende tutun.
- Tarayıcı Temizleme: Tarayıcınızdan araç çubukları ve diğer istemediğiniz veya ihtiyacınız olmayan eklentileri kaldırın.
- Kurtarma Diski: Sistemin başlamasını engelleyen bir virüs bulaştığında başlatmak için CD veya USB diskte bir Kurtarma Diski imajı oluşturun.
Dosya saygınlığı
Uzaktan erişim desteği
Bulut tabanlı koruma
Grafiksel Türkçe arayüz
Ücretsiz kullanım
Avast Free Antivirus
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 11,295
- DOSYA BOYUTU 44.9 MB
- Üretici AVAST Software
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Mac bilgisayarları başarılı bir şekilde koruyan Avast Free Antivirüs programı, tüm tehditlere karşı bilgisayarların güvende kalmasını sağlıyor.
Yıllardır yer aldığı sektörde öncü bir rol üstlenen Avast Free Antivirüs programı Mac bilgisayarlar için de artık tam koruma sağlıyor. Yıllar önce beta sürümde karşımıza çıkan program, artık tüm bilgisayarları aynı kalitede koruyor.
Zararlı yazılmlara karşı kullanıcıları koruyan Avast, antivirüs programı sayesinde bilgisayarları olası tehditlere karşı yüksek oranda sağlıklı tutmayı hedefliyor. Wi-Fi ağ güvenliği, fidye yazılımı koruması, veri sızıntısı uyarıları gibi noktalarda önemli bir rol oynuyor.
Avast Free Antivirüs Mac İndir
Bilgisayara yüklemesi ve kurulumu oldukça basit olan program, güvenlik ve performans sorunlarını tarayarak cihazı en sağlıklı ve güvenli noktada tutmak üzere çalışıyor. Olası bir sorunu anında ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.
Bilinmeyen bir dosya türünün cihaza ulaşmadan önce gerçek zamanlı olarak taramasını yapıyor. Ücretsiz bir şekilde kullanılabilen antivirüs programı, Wi-Fi ağ güvenliği, daha güvenli gezinme ve e-posta gönderme, fidye yazılımı koruması gibi noktalarda kullanıcıyı destekliyor.
6 katmanlı antivirüs güvenliği sağlayan Avast Free Antivirüs, işletim sistemindeki yerleşim koruma yazılımlarının yetersiz kalabileceğini anlarda kolayca devreye girebiliyor. Bilgisayar sistemini yormadan, ideal bir şekilde çalışıyor.
Kötü amaçlı yazılımların sızabileceği güvenlik açıklarını bulmak için Akıllı Tarama gerçekleştiren program, şüpheli dosyaları da analiz etmek için buluta gönderiyor. 30 yıldan fazla süredir sektörün en gelişmiş deneyimini sunan Avast Free Antivirüs, ev ve iş yerlerindeki ağları güvenli bir şekilde koruyor.
Avast Free Antivirüs Özellikleri
- Akıllı Tarama
- CyberCapture
- Davranış Kalkanı
- Dosya Kalkanı
- Kurtarma Diski
- Karantina
- Wi-Fi ağı güvenliği
- Güvenli gezinme
- E-posta güvenliği
- Fidye yazılımı koruması
- Veri sızıntısı uyarıları