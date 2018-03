Vestel Venus E2 GO Ön inceleme - Videoyu Kim Bastı?

Vestel Venus E2 GO, ön inceleme videosu yayında. Şirketin ilk Android Go'lu telefonu olan E2 GO modelinin ön inceleme videosunda, Vestel E ailesinin en yeni üyesi olan E2 GO akıllı telefonu yerinde tüm detaylarıyla inceliyoruz.

Yerli gururumuz Vestel, yeni akıllı telefonu Venus E2 GO'yu Mobil Dünya Kongresi 2018'de (MWC) sahneye çıkardı. Orta - üst segmente hitap eden akıllı telefonu Venus Z20 ile piyasadaki önemli markalara göz kırpan Vestel, Android Oreo GO sürümüne sahip olan yeni modelini etkinlik kapsamında tanıttı.

Vestel Venus E2 GO Özellikleri ve Fiyatı

Venus E2 GO, 720x1280p çözünürlüğünde 5 inçlik bir ekran ile geliyor. Gücünü 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 210 işlemcisinden alan telefon, grafik tarafında ise Adreno 304'ü kullanıyor. 1GB RAM’e ve 8GB dahili depolamaya sahip olan cihaz, 2350 mAh değerinde bir bataryaya ev sahipliği yapıyor.

8 megapiksel çözünürlüğünde bir arka kameraya sahip olan cihazın ön tarafında ise 5 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca arka kamerada LED flaş ve otomatik odaklama olduğunu da belirtelim.

Vestel'in ilk Android Go'lu telefonu olan E2 GO, 700 TL seviyelerinde bir fiyatla raflardaki yerini alacak. Cihazın çıkış tarihi hakkındaki bilgiler ise henüz netlik kazanmadı.