Dr. Fone ile Mobil Cihazlarınızdaki Silinen Verileri Nasıl Kurtarırsınız? 01:30

Dr. Fone ile Mobil Cihazlarınızdaki Silinen Verileri Nasıl Kurtarırsınız?
Samsung'un Yeni Smart TV'lerinde Artık Oyun Oynayabiliyorsunuz! 02:01

Samsung'un Yeni Smart TV'lerinde Artık Oyun Oynayabiliyorsunuz!
Türk'ün Gücünü Cebinizde Hissedin! (Vestel Venus Z10 İnceleme) 07:00

Türk'ün Gücünü Cebinizde Hissedin! (Vestel Venus Z10 İnceleme)
Samsung Note 8 İnceleme 21:00

Samsung Note 8 İnceleme
En İyi Mobil Yarış Oyunları - Mobil Oyunlar #2 09:48

En İyi Mobil Yarış Oyunları - Mobil Oyunlar #2
Turkcell TV Uygulama İncelemesi 03:49

Turkcell TV Uygulama İncelemesi
Apple iPhone 7 İnceleme ve Özellikleri (1 Haftalık Deneyimi Anlattık) 09:18

Apple iPhone 7 İnceleme ve Özellikleri (1 Haftalık Deneyimi Anlattık)
2017'de Çıkacak En İyi 10 Açık Dünya Oyunu 11:03

2017'de Çıkacak En İyi 10 Açık Dünya Oyunu
En İyi 10 Açık Dünya Oyunu 19:55

En İyi 10 Açık Dünya Oyunu
General Mobile GM 8 İnceleme - Tamamen Türk Malı 07:24

General Mobile GM 8 İnceleme - Tamamen Türk Malı
  1. Tamindir
  2. Video
  3. Tamindir TV
  4. Vestel Venus E2 GO Ön inceleme - Videoyu Kim Bastı?

Vestel Venus E2 GO Ön inceleme - Videoyu Kim Bastı?

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Tamindir TV
YORUM YAZ

Vestel Venus E2 GO, ön inceleme videosu yayında. Şirketin ilk Android Go'lu telefonu olan E2 GO modelinin ön inceleme videosunda, Vestel E ailesinin en yeni üyesi olan E2 GO akıllı telefonu yerinde tüm detaylarıyla inceliyoruz.

Yerli gururumuz Vestel, yeni akıllı telefonu Venus E2 GO'yu Mobil Dünya Kongresi 2018'de (MWC) sahneye çıkardı. Orta - üst segmente hitap eden akıllı telefonu Venus Z20 ile piyasadaki önemli markalara göz kırpan Vestel,  Android Oreo GO sürümüne sahip olan yeni modelini etkinlik kapsamında tanıttı.

Vestel Venus E2 GO Özellikleri ve Fiyatı

Venus E2 GO, 720x1280p çözünürlüğünde 5 inçlik bir ekran ile geliyor. Gücünü 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 210 işlemcisinden alan telefon, grafik tarafında ise Adreno 304'ü kullanıyor. 1GB RAM’e ve 8GB dahili depolamaya sahip olan cihaz, 2350 mAh değerinde bir bataryaya ev sahipliği yapıyor.

8 megapiksel çözünürlüğünde bir arka kameraya sahip olan cihazın ön tarafında ise 5 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca arka kamerada LED flaş ve otomatik odaklama olduğunu da belirtelim. 

Vestel'in ilk Android Go'lu telefonu olan E2 GO, 700 TL seviyelerinde bir fiyatla raflardaki yerini alacak. Cihazın çıkış tarihi hakkındaki bilgiler ise henüz netlik kazanmadı.  

07:24 Nokia 7 Plus Ön inceleme - Nokia da Plus Kervanına Katıldı
Tamindir TV Nokia 7 Plus Ön inceleme - Nokia da Plus Kervanına Katıldı

Asus Zenfone Max Plus (M1) Ön inceleme - Pile Telefon Bağlamışlar!
Tamindir TV Asus Zenfone Max Plus (M1) Ön inceleme - Pile Telefon Bağlamışlar!

07:24 General Mobile GM 8 Go Ön inceleme - İlk 5.5 inç Android Go Telefon!
Tamindir TV General Mobile GM 8 Go Ön inceleme - İlk 5.5 inç Android Go Telefon!

DEVAMINI OKU
ETİKETLER : Mobil Dünya Kongresi Ön İnceleme vestel vestel venus

YORUMLAR