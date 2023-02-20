Deprem öncesinde ve sonrasında kullanılan pek çok teknoloji bulunuyor. Bunların bir kısmı binaları çok daha dayanıklı hâle getirirken bir kısmı ise arama kurtarma çalışmalarında önemli rol üstleniyor. Peki, depremde hayat kurtaran teknolojiler neler?

Hazırladığımız rehberde depremin öncesinde ve sonrasında kullanılan teknolojiler mevcut. Örneğin bir binanın yıkılmaması için ne gerektiğine, binanın güçlendirilmesini sağlayan teknolojilere, arama kurtarma çalışmalarında hangi teknolojilerin kullanıldığına yer verdik.

Deprem Öncesinde Kullanılan Teknolojiler

Sismik izolatör

Karbon elyaf güçlendirme

Çelik güçlendirme

Kolon ve kiriş güçlendirme

Sismik İzolatör

Binaların yıkılmaması için geliştirilen bir teknoloji olan sismik izolatörün yerli sürümü de bulunuyor. Deprem esnasında yapı ile yeryüzü arasındaki iletişimi azaltarak binanın sallanmasını minimum düzeye indiriren teknolojiye dair detaylı bilgiye sahip olmak için sismik izolatör nedir sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Karbon Elyaf Güçlendirme

Binanın kolonları deprem esnasında basınçtan ötürü patlayabilir. Kolonlar patladığı anda ise yıkım başlar. Karbon elyaf güçlendirme teknolojisi kapsamında kolonlar karbon elyaf ile kaplanır. Bu, kolonların dayanıklılığını arttırır.

Çelik Güçlendirme

Çelik güçlendirme aslında karbon elyaf teknolojisine oldukça benziyor. Bu teknolojide kolonlar çelik ile kaplanıyor. Böylelikle kolonların daha dayanıklı hâle gelmesi sağlanıyor.

Kolon ve Kiriş Güçlendirme

Depremlerde binaların yıkılma nedenleri arasında kolon ve kiriş arasındaki bağlantı esneme sırasında kopması da yer alıyor. Çok yüksek dayanıklı çelik ve esnek teller ile birlikte bina komple birbirine bağlanıyor. Böylelikle sarsıntı sırasında kolon ve kirişlerin kopması engelleniyor. Bir katın bağlanmasının bir gün sürdüğü belirtiliyor.

Deprem Sonrasında Kullanılan Teknolojiler

İHA

Termal kamera

Sismik akustik cihaz

Duvar arkası radar sistemi

Kızılötesi yer altı görüntüleme sistemi

İHA

Baykar'ın haritalama sistemi örneğin Kahramanmaraş'ı sadece 180 dakikada komple haritalayabiliyor. Bu, bir doğal afet sonrasında büyük bir öneme sahip çünkü ne kadar yıkım olduğu, nerelerde hasarın olduğu gibi bir durum tespiti yapılabilir.

Termal Kamera

Meydana gelen bir depremin ardından arama kurtarma teknolojileri oldukça önemlidir. Bu teknolojilerden biri de termal kameralardır. Isıya duyarlı olan termal kameralar, enkazın altında canlının olup olmadığının öğrenilmesini sağlıyor.

Sismik Akustik Cihaz

Sismik akustik dinleme cihazı, ses dinlemesi yapılabilmesine imkân tanıyor. Böylelikle enkazın altında canlı birinin olup olmadığını tespit edilebilir. Söz konusu teknoloji en ufak sesi bile tespit edebildiği için dinleme esnasında diğer kişilerin sessiz olunması isteniyor.

Duvar Arkası Radar Sistemi

Duvarın arkasında olsanız bile hareketliliği algılayabilen bir teknoloji mevcut. Duvar arkası radar sistemi, algıladığı hareketi ekranından gösterebiliyor. Enkaz altında bir canlının olduğu tespit edildiğinde ise kurtarma çalışmalarına başlanıyor.

Kızılötesi Yer Altı Görüntüleme Sistemi

Kızılötesi yer altı görüntüleme sistemi, duvar arkası radar sistemine benziyor fakat bu teknolojide radar yerine kızılötesi kullanılıyor. Enkazın altında herhangi bir hareket olduğu takdirde cihazın ekranına yansıyor.

Bu rehberde deprem öncesi ve sonrasında kullanılan teknolojileri sıraladık. Ayrıca Japonya'daki binalar nasıl bu kadar sağlam sorusunu yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.