Enkazda Kalma Durumuna Karşı Nasıl Önlemler Alınabilir?

Deprem konusunda dünyanın 5. tehlikeli ülkeleri arasında Türkiye yer alıyor. Bu sebeple enkazda kalma durumuna karşı birtakım önlemlerin alınması gerekiyor. Depremde hem kendinizi hem de sevdiklerinizi güvene almak için aşağıda belirttiğimiz teknikleri uygulamanız gerekiyor.

Enkazda Kalma Durumuna Karşı Alınabilecek Önlemler

Depremde hayat kurtaran teknikleri şöyle sıralayabiliriz.

1. Çök-Kapan-Tutun Pozisyonları

Enkazda kalma durumunda bir köşeye yönelerek; çök, kapan ve tutun pozisyonlarını alabilirsiniz. Depremde kendinizi korumak için ellerinizin ve dizlerinizin üzerine çökünüz. Daha sonra başınızı ve boynunuzu hatta tüm vücudunuzu sağlam sıra ya da masa altına koyarak korumaya alınız.

Yakın alanlarda sığınak bulunmuyorsa bir iç duvar yanına veya üzerinize düşüp tehlike oluşturmayacak alçak mobilyanın yanına da oturabilirsiniz. Akabinde baş ve boyun bölgenizi ellerinizle koruma altına alınız.

Sarsıntı sona erene baş ve boyun kısmınızı masa ya da mobilyayı tutarak korumaya alınız. Sarsıntı sığındığınız mobilya ya da masanın yönünü değiştirebilir. Böyle bir durumda da onlarla hareket ediniz.

2. Deprem Esnasında Koşulmamalı

Deprem esnasında iç mekandaysanız kesinlikle dışarıya çıkmak için koşmayınız. Aynı şekilde diğer odalara da koşmaya çalışmayınız. Depremde hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak ve yaralanmalara karşı şu teknikleri uygulayabilirsiniz;

Deprem başladığı anda sarsıntı şiddetlenmeden hızlı bir şekilde cam, dolap, kitaplık gibi düşme tehlikesi olan mobilyaların olduğu alandan uzaklaşın.

Özellikle şömine, aydınlatma armatürleri, kapı, kapağı açılabilen dolap, baca, yüksek raflar ve duvar askılarının olduğu yerlerden de uzaklaşmanızı öneriyoruz.

Mutfaktayken depreme yakalandıysanız ilk saniyelerde hızlıca ocağı kapatınız.

Başınıza ve yüzünüze moloz ya da kırık camların isabet etme tehlikesine karşı koruyucu bir malzeme bulunuz. Bulduğunuz malzemeyle başınızı ve yüzünüzü koruma altına alınız.

Yatakta sarsıntıya yakalandıysanız orada kalıp baş kısmınızı korumaya alınız.

Ayrıca kapı eşiğinde kesinlikle durmayınız. Sağlam bir masanın altı, deprem sırasında en güvenli yerdir. Kapı girişleri, depremde enkaz altında kalma riskini artırır. Depremlerde ölüm ve yaralanmaların çoğunluğu uçan ya da düşen nesnelerden kaynaklanıyor. Aynı zamanda kitaplık, dolap vb. yerlere çarpma olasılığına karşıda çok dikkat etmelisiniz.

Deprem esnasında asansör kesinlikle kullanılmamalıdır. Çünkü sprinkler sistemleri devreye girebilir. Elektriklerin kesilme olasılığı da çok yüksektir. Eğer deprem esnasında kapana kısıldıysanız kesinlikle paniklemeyin. Sakin bir şekilde düşünerek nasıl kurtulabileceğinizi düşünün. Böyle durumlarda psikolojik olarak sakin kalmak çok önemlidir. Sesinizi duyurup kurtulmak için düdük ya da sesinizi kullanabilirsiniz. Belirli aralıklarla su içerek sakin kalabilirsiniz. Fakat her an depreme hazırlıklı olmak adına telefonunuza application indirebilirsiniz.

3. Kalabalık Yerlerde ya da Dışarıda Enkazda Kalma Durumuna Karşı Önlem Alma

Depreme kalabalık yerlerde ya da dışarıda yakalandıysanız hemen kapıya yönelmeyiniz. Üzerinize düşmesi yüksek olan vitrin gibi yerlerden de uzak durunuz. Her zaman baş kısmınızı korumaya alınız.

Dışarıda enkazda kalma durumuna karşı izlenecek yöntemler;

Elektrik kabloları, bina, gaz-yakıt hatları ve düdenlerin olduğu alandan hızlı bir şekilde uzaklaşınız. Binaların dış kısmında moloz düşme tehlikesi vardır. O nedenle deprem esnasında özellikle uzak durmanız gerekiyor.

Telefon direkleri ve ağaçların olduğu alandan da uzak durunuz. Boş, açık alanda durmaya gayret ediniz.

4. Deprem Çantası Hazırlama

Deprem çantası hayat kurtaran etmenlerin başında geliyor. Depremin her an olacağını düşünerek deprem çantası hazırlamamız gerekiyor. Deprem çantası içerisine aşağıda sıraladığımız malzemeleri koyabilirsiniz;

İlkyardım malzemeleri

Hazır gıdalar

El feneri

Su

İletişim cihazı

Radyo

İhtiyaç duyulabilecek ilaçlar

Battaniye, kamp malzemeleri gibi eşyalar da depremden sonra dışarıda kalınca hayat kurtaran önemli malzemelerdir.

Enkazda kalma durumuna karşı alınabilecek önlemlerin haricinde Kaç Şiddetinde Deprem Evleri Yıkar? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.