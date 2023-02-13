Japonya'daki Binalar Nasıl Bu Kadar Sağlam?

Ülkemizde yaşanan her depremden sonra Japonya konusu gündeme geliyor. Japonya’da da çok büyük depremler meydana geliyor ancak ya hiç ölüm olmuyor ya da çok az sayıda insan zarar görüyor. Peki bunun sebebi ne? Japonya bu kadar küçük bir yüz ölçümüne sahipken ve şehirleri bu kadar kalabalıkken depremlerden nasıl etkilenmiyorlar? Bu yazımızda Japonların nasıl bu kadar sağlam bina inşa ettiğinden bahsedeceğiz.

Japonya’daki Binaların Özellikleri

Batı ülkelerinin aksine binaların temelinde beton iskelet yerine demir iskelet kullanılıyor.

kullanılıyor. Beton sütunlar yerine çapraz damperler kullanılır. Demir kirişler ile desteklenir.

kullanılır. Demir kirişler ile desteklenir. Binadan hızlıca çıkabilmek için kullanılan kaçış kapıları mevcuttur.

mevcuttur. Binanın ışıklandırılması için kullanılan lambaların deprem anında patlamasını önlemek adına bu cihazların etrafı kapatılır.

Binaların katları arasında damperler bulunur.

bulunur. Binalarda kırmak için yapılmış “ T-joints ” ismindeki yapılar bulunur.

” ismindeki yapılar bulunur. Yeni yapılan pek çok binada deprem uyarı sistemi vardır. Olası bir deprem yaşandığında bina uyarı verir.

vardır. Olası bir deprem yaşandığında bina uyarı verir. Ağ yapıları kullanılarak binalar güçlendirilir.

Yukarıda gördüğünüz pek çok özellik Japonya’daki binalarda olması gereken temel özelliklerdir. Bu özelliklere ek olarak bazı teknolojik araçlar da bina yapımında kullanılıyor. Bu teknolojilerden başlıcaları raylı bina sistemi ve sismik izolatörlerdir.

Raylı bina sistemini pek çoğumuz duymuş olabiliriz. Japonya’daki binalarda çokça kullanılan bu teknoloji sayesinde yapılar çok güçlü depremlere bile dayanabiliyor. Binaların altına döşenen bu raylar sayesinde yapının daha esnek ve dayanıklı olması sağlanır.

Raylı bina sistemlerine ek olarak sismik izolatörler de Japonya’daki binaların depreme karşı dayanıklılığını artıran bir diğer bileşendir. Sismik izolatör, depremin etkisini azaltan bir yapı malzemesidir. Sismik izolatörler genellikle binaların temelinde bulunur.

Japonların deprem konusunda bu kadar ileri seviyede olmasının sebebi ise malum. Dünya’nın görmüş olduğu en büyük depremler ve tsunamiler Japonya’yı vurduğu için yerel halkta yüksek bir deprem bilinci oluşmuş durumda. Japon halkı geçmişte büyük acılar, son derece vahim kayıplar yaşadığı için ve bunlardan ders çıkardığından ötürü bu kadar sağlam binalar yapabiliyorlar. Umuyoruz ki aynısı ülkemiz için de geçerli olur ve biz de tıpkı Japonlar gibi depremden etkilenmeyen yapılar inşa edebiliriz.

Japonya’daki binaların sağlamlığı hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için bilgilendirici olmuştur. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.