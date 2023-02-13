Japonya'daki Binalar Nasıl Bu Kadar Sağlam?
Dünya’nın en çok deprem gören bölgesi olan Japonya’da binalar nasıl bu kadar sağlam? Bu yazımıza göz atın ve Japon mimarisini ve felsefesini keşfedin.
Ülkemizde yaşanan her depremden sonra Japonya konusu gündeme geliyor. Japonya’da da çok büyük depremler meydana geliyor ancak ya hiç ölüm olmuyor ya da çok az sayıda insan zarar görüyor. Peki bunun sebebi ne? Japonya bu kadar küçük bir yüz ölçümüne sahipken ve şehirleri bu kadar kalabalıkken depremlerden nasıl etkilenmiyorlar? Bu yazımızda Japonların nasıl bu kadar sağlam bina inşa ettiğinden bahsedeceğiz.
SON DAKİKA: Deprem Sonrası Gündem Haberleri (Güncelleniyor)
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Japonya’daki Binaların Özellikleri
- Batı ülkelerinin aksine binaların temelinde beton iskelet yerine demir iskelet kullanılıyor.
- Beton sütunlar yerine çapraz damperler kullanılır. Demir kirişler ile desteklenir.
- Binadan hızlıca çıkabilmek için kullanılan kaçış kapıları mevcuttur.
- Binanın ışıklandırılması için kullanılan lambaların deprem anında patlamasını önlemek adına bu cihazların etrafı kapatılır.
- Binaların katları arasında damperler bulunur.
- Binalarda kırmak için yapılmış “T-joints” ismindeki yapılar bulunur.
- Yeni yapılan pek çok binada deprem uyarı sistemi vardır. Olası bir deprem yaşandığında bina uyarı verir.
- Ağ yapıları kullanılarak binalar güçlendirilir.
Yukarıda gördüğünüz pek çok özellik Japonya’daki binalarda olması gereken temel özelliklerdir. Bu özelliklere ek olarak bazı teknolojik araçlar da bina yapımında kullanılıyor. Bu teknolojilerden başlıcaları raylı bina sistemi ve sismik izolatörlerdir.
Raylı bina sistemini pek çoğumuz duymuş olabiliriz. Japonya’daki binalarda çokça kullanılan bu teknoloji sayesinde yapılar çok güçlü depremlere bile dayanabiliyor. Binaların altına döşenen bu raylar sayesinde yapının daha esnek ve dayanıklı olması sağlanır.
Büyük Depremler Hep Gece Yaşanıyor Teorisi Gerçek mi?
Son dönemde Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler pek çok kişinin aklına bir soru getirdi. Gerçekten de büyük depremler hep gece vakti mi gerçekleşiyor? Bu yazımızda sizlere bu durumun gerçek olup olmadığından bahsedeceğiz.
Raylı bina sistemlerine ek olarak sismik izolatörler de Japonya’daki binaların depreme karşı dayanıklılığını artıran bir diğer bileşendir. Sismik izolatör, depremin etkisini azaltan bir yapı malzemesidir. Sismik izolatörler genellikle binaların temelinde bulunur.
Japonların deprem konusunda bu kadar ileri seviyede olmasının sebebi ise malum. Dünya’nın görmüş olduğu en büyük depremler ve tsunamiler Japonya’yı vurduğu için yerel halkta yüksek bir deprem bilinci oluşmuş durumda. Japon halkı geçmişte büyük acılar, son derece vahim kayıplar yaşadığı için ve bunlardan ders çıkardığından ötürü bu kadar sağlam binalar yapabiliyorlar. Umuyoruz ki aynısı ülkemiz için de geçerli olur ve biz de tıpkı Japonlar gibi depremden etkilenmeyen yapılar inşa edebiliriz.
Deprem Bulutu Nedir? Gerçeklik Payı Var mı?
Deprem bulutu, depremler meydana gelmeden önce ortaya çıkan bulutlar şeklinde tanımlanıyor. Bu kavram çok eski dönemlerden bu yana ifade ediliyor.
Japonya’daki binaların sağlamlığı hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için bilgilendirici olmuştur. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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