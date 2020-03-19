Evden Çalışmanın Verimini Yükseltin!

Evden çalışma sırasında ihtiyacınız olan uygulamaları ve platformları bu videoda sizlere aktarıyoruz. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle bir çok özel firma çalışanlarını evden çalışmaya teşvik ederken, bu sırada birçok insan da yardımcı uygulamaları arayış içine girdi. Bizler de önemli uygulamaları bu videoda sıraladık.
Videoda bahsedilen uygulamaları hemen aşağıdan indirebilirsiniz.
Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.
Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Bu belirtiler grip ile aynı. Ellerinizi sık sık yıkamayı ve dezenfekte etmeyi unutmayın!
Tüm takipçilerimize sağlıklı günler diliyoruz.
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