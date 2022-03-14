WeTransfer uygulaması ile Android akıllı telefon ve tabletlerinizden dostlarınıza ücretsiz olarak fotoğraf ve videolarınızı gönderebilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

WeTransfer Android uygulaması, sık sık mobil cihazlarından iş arkadaşlarına, dostlarına ve ailelerine fotoğraflar ve videolar yollamak isteyenler için hazırlanmış ücretsiz uygulamalar arasında yer alıyor ve uzun süredir faaliyet göstermesine rağmen Android platformunda yayınlanması bugünü buldu. Uygulamanın çok kolay kullanılan kısayolları ve basit yapısı sayesinde tüm görsel öğelerinizi hiç zorlanmadan başkalarına gönderebiliyorsunuz. Kullanıcılara oldukça hızlı bir deneyim sunan WeTransfer, resimleri ve diğer dosyaları hızlı bir şekilde yollamaya, almaya yarar sağlıyor. Kullanıcılara geniş bir depolama alanı sunan uygulama ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Uygulama kullanıcılara 10 GB'lık bir depolama alanı sunuyor ve bu alana yüklediğiniz multimedya dosyalarınız paylaştığınız kullanıcılar tarafından hemen indirilebiliyor. Bunun için tek yapmanız gereken paylaşacağınız dosyaları seçmek ve daha sonra indirme linkinin hangi e-posta adreslerine gönderileceğini seçmek.

İşlemler tamamlandığında arkadaşlarınıza resim ve videoları indirebilecekleri linkler gidecektir. Her ne kadar 10 GB biraz sınırlayıcı gibi görünse de bunun binlerce fotoğraf ve yüzlerce video için yeterli olduğunu unutmamak gerekli. Hem uygulamanın içerisinde yer alan resim ve video seçme bölümü, hem de Android paylaşım menüsüne gelen WeTransfer sayesinde istediğiniz dosyaları oldukça hızlı bir şekilde seçebiliyorsunuz.

Eğer anlık olarak internet bant genişliğinizin serbest bırakılması gerekiyorsa dosya transferini durdurabiliyor ve uygun vakitte yeniden devam etmesini sağlayabiliyorsunuz. Dosyalarını göndermeden önce önizlemeler gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar bu opsiyonu da uygulama içerisinde bulacaklardır.

Sık sık görsel paylaşımları yapanların WeTransfer'i kesinlikle denemeleri gerekiyor.