WeTransfer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,899
- DOSYA BOYUTU 5.30 MB
- Üretici WeTransfer B.V.
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WeTransfer uygulaması ile Android akıllı telefon ve tabletlerinizden dostlarınıza ücretsiz olarak fotoğraf ve videolarınızı gönderebilirsiniz.
WeTransfer Android uygulaması, sık sık mobil cihazlarından iş arkadaşlarına, dostlarına ve ailelerine fotoğraflar ve videolar yollamak isteyenler için hazırlanmış ücretsiz uygulamalar arasında yer alıyor ve uzun süredir faaliyet göstermesine rağmen Android platformunda yayınlanması bugünü buldu. Uygulamanın çok kolay kullanılan kısayolları ve basit yapısı sayesinde tüm görsel öğelerinizi hiç zorlanmadan başkalarına gönderebiliyorsunuz. Kullanıcılara oldukça hızlı bir deneyim sunan WeTransfer, resimleri ve diğer dosyaları hızlı bir şekilde yollamaya, almaya yarar sağlıyor. Kullanıcılara geniş bir depolama alanı sunan uygulama ücretsiz olarak dağıtılıyor.
Uygulama kullanıcılara 10 GB'lık bir depolama alanı sunuyor ve bu alana yüklediğiniz multimedya dosyalarınız paylaştığınız kullanıcılar tarafından hemen indirilebiliyor. Bunun için tek yapmanız gereken paylaşacağınız dosyaları seçmek ve daha sonra indirme linkinin hangi e-posta adreslerine gönderileceğini seçmek.
İşlemler tamamlandığında arkadaşlarınıza resim ve videoları indirebilecekleri linkler gidecektir. Her ne kadar 10 GB biraz sınırlayıcı gibi görünse de bunun binlerce fotoğraf ve yüzlerce video için yeterli olduğunu unutmamak gerekli. Hem uygulamanın içerisinde yer alan resim ve video seçme bölümü, hem de Android paylaşım menüsüne gelen WeTransfer sayesinde istediğiniz dosyaları oldukça hızlı bir şekilde seçebiliyorsunuz.
Eğer anlık olarak internet bant genişliğinizin serbest bırakılması gerekiyorsa dosya transferini durdurabiliyor ve uygun vakitte yeniden devam etmesini sağlayabiliyorsunuz. Dosyalarını göndermeden önce önizlemeler gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar bu opsiyonu da uygulama içerisinde bulacaklardır.
Sık sık görsel paylaşımları yapanların WeTransfer'i kesinlikle denemeleri gerekiyor.
WeTransfer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,466
- DOSYA BOYUTU 67.10 MB
- Üretici WeTransfer B.V.
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WeTransfer ile yüksek boyutlu dosyalarınızı kolaylıkla transfer edebilirsiniz.
WeTransfer, akıllı telefon ve tabletinizdeki yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videoları istediğiniz kişiye hızlı ve kolay bir şekilde transfer etme kolaylığı sunan bir bulut depolama uygulamasıdır. 10GB’a kadar ücretsiz alan sunan uygulama ile iPhone ve iPad’inizdeki büyük boyutlu dosyaları kolaylıkla gönderebilirsiniz.
Herhangi bir kayıt işlemi gerektirmeden 10GB depolama alanını ücretsiz olarak sunan WeTransfer ile dosyalarınızı kablosuz veya 3G bağlantınız üzerinden kolaylıkla transfer edebilirsiniz. Film rulonuzdaki bir resmi veya videoyu seçin ve ardından dosyayı göndereceğiniz arkadaşınızın e-posta adresini girin. Transfer butonuna dokunduğunuzda dosya gönderme işlemi başlayacaktır. Dilerseniz transfer işlemini durdurabilir veya iptal edebilirsiniz.
Yüksek boyutlu dosyalarınızı dünyanın herhangi bir yerindeki kişiye güvenli ve pratik bir şekilde iletebileceğiniz ücretsiz ve kayıt gerektirmeyen bir uygulama arıyorsanız WeTransfer tam size göre.
WeTransfer Özellikleri:
- Film rulosunda saklanan fotoğraf ve videoları transfer etme
- Çift dokunarak birden fazla öğeyi seçme
- Çift kaydırarak aylar arasında gezinme
- Basılı tutarak fotoğraf ve videoları önizleme
- Transferi durdurma ve sonra devam ettirme
WeTransfer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 129,544
- Üretici WeTransfer B.V.
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WeTransfer, 2 GB büyüklüğüne kadarki dosyaları hızlıca paylaşmanızı sağlayan ücretsiz bir servis.
Wetransfer servisi dosya paylaşımında yaşanan limit kısıtlamalarına son veriyor. 2 GB büyüklüğüne kadar dosya yüklemenizi sağlayan servis, minimalist arayüzüyle kullanıcıları kendisine bağlamayı biliyor.
Türkçe dil desteği olan WeTransfer servisini kullanmak için ne para ödüyorsunuz, ne de karmakarışık reklamlı ekranlar arasından üye olmaya çalışıyorsunuz. Tek yapmanız gereken video, resim, doküman her ne paylaşmak isterseniz onları seçerek paylaşacağınız kişilerin e-posta adreslerini sisteme girmek. Servis 14 gün boyunca paylaştığınız dosyaları barındırarak daha sonra siliyor. Kısacası sistemin amacı uzun süreli olarak dosyalarınızı saklamak değil, başkalarıyla paylaşmak.
WeTransfer minimalist arayüzü, Türkçe dil desteği ve ücretsiz oluşuyla en beğendiğimiz servisler arasında.