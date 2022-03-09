TeamViewer, uzaktan bağlantı, uzaktan erişim, uzak masaüstü, uzaktan bağlanma, uzaktan bilgisayar açma denildiğinde akla ilk gelen ücretsiz programdır.

Can Erdil Şentürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

TeamViewer, ücretsiz uzaktan bağlantı programıdır. Uzaktan bağlantı, uzaktan erişim, uzak masaüstü bağlantısı, uzaktan bağlanma, uzaktan bilgisayar açma vb. aramalarda öne çıkan program TeamViewer, masaüstü (Windows PC, Mac, Linux, ChromeOS) ve mobil platformlarda (Android, iOS) kullanılabiliyor. Windows bilgisayarınıza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz en iyi uzaktan kontrol, uzak erişim, uzak destek programı diyebilirim.

Basit bir kullanıma sahip olan TeamView hem bilgisayar hem de mobil platformda kullanılabiliyor. Kullanıcılar Android ya da iOS akıllı telefonları üzerinden Mac ve Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlara uzaktan erişebiliyor, işlemler yapabiliyorlar. Türkçe dil desteğine de sahip olan uygulama sınırlı süreli bağlantılara izin veriyor. Kullanım açısından da ücretsiz olan yapım, uzaktan bağlantı denince akıllara gelen ilk seçeneklerden bir tanesi oluyor.

TeamViewer İndir

TeamViewer kullanıcılara uzaktan bilgisayar kontrol konusunda oldukça pratik bir çözüm sunan bir uzak masaüstü programı olarak tanımlanabilir.

Kişisel ve ticari olmayan kullanım için tamamen ücretsiz olarak dağıtılan TeamViewer, temel olarak kendi bilgisayarınızın başında olmadığınızda bilgisayarınızı mobil cihazlarınız üzerinden veya başka bilgisayarlar üzerinden kontrol etmenize yardımcı oluyor. İnternet bağlantısı üzerinden çalışan yazılım, iki bilgisayar veya bir mobil cihaz ile bir bilgisayar arasında köprü oluşturuyor ve tıpkı kendi bilgisayarınızı kontrol ediyormuşsunuz gibi farklı bilgisayarları yönetmenizi mümkün kılıyor.

TeamViewer birçok farklı senaryo dahilinde kullanılabilmekte. Bilgisayarınızda açık bıraktığınız dosya indirme işlemlerini TeamViewer aracılığıyla farklı cihazlardan takip ederek sonlandırabilir veya yeni indirme işlemleri başlatabilirsiniz. Bilgisayarınıza bir web kamerası bağlıysa, bu kameranın görüntüsünü başka bilgisayarlardan veya mobil cihazlardan TeamViewer aracılığıyla takip edebilir, bilgisayarınızı bir güvenlik kamerasına dönüştürebilirsiniz. Bilgisayarlarında problem yaşayan kullanıcılara yardım edebilmek için TeamViewer kullanabilir, bilgisayarlarına ulaşarak hataları düzeltebilir, yazılımsal destek sunabilirsiniz.

TeamViewer dosya transferi yapılmasına imkan veriyor. Bu sayede 2 bilgisayar arasında veya mobil cihazlarla bilgisayarlar arasında dosya alıp gönderebiliyorsunuz. Bunun yanında program cihazlar arasında sesli ve görüntülü sohbet yapılmasını da sağlıyor.

Uzaktan bakım, toplantılar, sunumlar, uzak bilgisayar ve sunuculara erişim, destek, yönetim, satış, ekip çalışması, ev ofis ve eğitim ihtiyaçalarını gerçek zamanlı karşılama gibi tüm farklı senaryolar için tek bir çözüm.

Çapraz platform bağlantıları desteği sayesinde Windows, Mac, Linux, iPhone/iPad ve Android işletim sistemlerinin tümünde kullanılabilir.

Güvenlik duvarları ve proxy ayarları olsa bile bunlara takılmadan ve ek bir konfigürasyona gerek olmadan çalışır.

Uzak bilgisayar üzerinde oynatılan müzikleri, videoları ve sistem seslerini anlık olarak görüp duyabilmenize olanak tanır.

Uzak masaüstü aracılığıyla yapılan toplantıların sesli ve videolu kayıtlarını yapabilme. Aynı zamanda entegre dönüştürücü sayesinde AVI formatına dönüştürebilme

Bilgisayarlar ve kişi listenizde bulunan herhangi biriyle tek bir tıklamayla bağlantı kurabilme olanağı, bir başka değişle bağlantı kişilerinizin hızlı yönetimi

Listenizde bulunan kullanıcılar veya kişilerden anlık olarak kimlerin çevrimiçi olduğunu kontrol etme şansı

Listenizde bulunan kullanıcılarla anlık ileti fonksiyonu sayesinde grup sohbeti yapma ve çevrimdışı mesajlaşma

Peki, TeamViewer ile nasıl bağlantı kurulur? Şu üç basit adımı takip edin:

Bağlantıyı başlatmak istediğiniz bir masaüstü veya mobil cihaza TeamViewer uygulamasını indirin ve kurun. Erişmek istediğiniz hedef cihaza TeamViewer kurun. Bu başka bir masaüstü veya mobil cihaz ve hatta bir POS cihazı, kiosk veya IoT cihazı dahi olabilir. Bağlantıyı kuracak cihaza Bağlantı partnerinizin ID ve parolasını girin, gerçek zamanlı bağlanın ve hedef cihazı sanki oradaymış gibi kontrol edin.

TeamViewer indirmek için 3 neden;

Güvenlik: TeamViewer, uçtan uca 256-bit AES şifreleme, iki öğeli kimlik doğrulama ve diğer kurumsal güçte güvenlik özellikleri ile korunur. SOC2, HIPAA/HITECH, ISO/IEC 27001 ve ISO 9001:2015 standartlarında sertikalıdır ve GDPR'ye uyar. Çapraz Platform: 127 farklı üreticinin sağladığı mobil cihaz, işletim sistemleri ve IoT cihazları ile pazardaki en geniş birleşik kapsama sahip olan TeamViewer tüm rakiplerinden açık ara farkla öndedir. En İyi Performans: Dünyanın önde gelen bağımsız kalite güvence firması Qualitest, TeamViewer tarafından teknik performansını test etmesi ve rakiplerle karşılaştırması için görevlendirilmiştir. Çarpıcı sonuçlara göz atın.