TeamViewer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,681,486
- DOSYA BOYUTU 28.40 MB
- Üretici TeamViewer
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TeamViewer, uzaktan bağlantı, uzaktan erişim, uzak masaüstü, uzaktan bağlanma, uzaktan bilgisayar açma denildiğinde akla ilk gelen ücretsiz programdır.
TeamViewer, ücretsiz uzaktan bağlantı programıdır. Uzaktan bağlantı, uzaktan erişim, uzak masaüstü bağlantısı, uzaktan bağlanma, uzaktan bilgisayar açma vb. aramalarda öne çıkan program TeamViewer, masaüstü (Windows PC, Mac, Linux, ChromeOS) ve mobil platformlarda (Android, iOS) kullanılabiliyor. Windows bilgisayarınıza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz en iyi uzaktan kontrol, uzak erişim, uzak destek programı diyebilirim.
Basit bir kullanıma sahip olan TeamView hem bilgisayar hem de mobil platformda kullanılabiliyor. Kullanıcılar Android ya da iOS akıllı telefonları üzerinden Mac ve Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlara uzaktan erişebiliyor, işlemler yapabiliyorlar. Türkçe dil desteğine de sahip olan uygulama sınırlı süreli bağlantılara izin veriyor. Kullanım açısından da ücretsiz olan yapım, uzaktan bağlantı denince akıllara gelen ilk seçeneklerden bir tanesi oluyor.
TeamViewer İndir
TeamViewer kullanıcılara uzaktan bilgisayar kontrol konusunda oldukça pratik bir çözüm sunan bir uzak masaüstü programı olarak tanımlanabilir.
Kişisel ve ticari olmayan kullanım için tamamen ücretsiz olarak dağıtılan TeamViewer, temel olarak kendi bilgisayarınızın başında olmadığınızda bilgisayarınızı mobil cihazlarınız üzerinden veya başka bilgisayarlar üzerinden kontrol etmenize yardımcı oluyor. İnternet bağlantısı üzerinden çalışan yazılım, iki bilgisayar veya bir mobil cihaz ile bir bilgisayar arasında köprü oluşturuyor ve tıpkı kendi bilgisayarınızı kontrol ediyormuşsunuz gibi farklı bilgisayarları yönetmenizi mümkün kılıyor.
TeamViewer birçok farklı senaryo dahilinde kullanılabilmekte. Bilgisayarınızda açık bıraktığınız dosya indirme işlemlerini TeamViewer aracılığıyla farklı cihazlardan takip ederek sonlandırabilir veya yeni indirme işlemleri başlatabilirsiniz. Bilgisayarınıza bir web kamerası bağlıysa, bu kameranın görüntüsünü başka bilgisayarlardan veya mobil cihazlardan TeamViewer aracılığıyla takip edebilir, bilgisayarınızı bir güvenlik kamerasına dönüştürebilirsiniz. Bilgisayarlarında problem yaşayan kullanıcılara yardım edebilmek için TeamViewer kullanabilir, bilgisayarlarına ulaşarak hataları düzeltebilir, yazılımsal destek sunabilirsiniz.
TeamViewer dosya transferi yapılmasına imkan veriyor. Bu sayede 2 bilgisayar arasında veya mobil cihazlarla bilgisayarlar arasında dosya alıp gönderebiliyorsunuz. Bunun yanında program cihazlar arasında sesli ve görüntülü sohbet yapılmasını da sağlıyor.
- Uzaktan bakım, toplantılar, sunumlar, uzak bilgisayar ve sunuculara erişim, destek, yönetim, satış, ekip çalışması, ev ofis ve eğitim ihtiyaçalarını gerçek zamanlı karşılama gibi tüm farklı senaryolar için tek bir çözüm.
- Çapraz platform bağlantıları desteği sayesinde Windows, Mac, Linux, iPhone/iPad ve Android işletim sistemlerinin tümünde kullanılabilir.
- Güvenlik duvarları ve proxy ayarları olsa bile bunlara takılmadan ve ek bir konfigürasyona gerek olmadan çalışır.
- Uzak bilgisayar üzerinde oynatılan müzikleri, videoları ve sistem seslerini anlık olarak görüp duyabilmenize olanak tanır.
- Uzak masaüstü aracılığıyla yapılan toplantıların sesli ve videolu kayıtlarını yapabilme. Aynı zamanda entegre dönüştürücü sayesinde AVI formatına dönüştürebilme
- Bilgisayarlar ve kişi listenizde bulunan herhangi biriyle tek bir tıklamayla bağlantı kurabilme olanağı, bir başka değişle bağlantı kişilerinizin hızlı yönetimi
- Listenizde bulunan kullanıcılar veya kişilerden anlık olarak kimlerin çevrimiçi olduğunu kontrol etme şansı
- Listenizde bulunan kullanıcılarla anlık ileti fonksiyonu sayesinde grup sohbeti yapma ve çevrimdışı mesajlaşma
Peki, TeamViewer ile nasıl bağlantı kurulur? Şu üç basit adımı takip edin:
- Bağlantıyı başlatmak istediğiniz bir masaüstü veya mobil cihaza TeamViewer uygulamasını indirin ve kurun.
- Erişmek istediğiniz hedef cihaza TeamViewer kurun. Bu başka bir masaüstü veya mobil cihaz ve hatta bir POS cihazı, kiosk veya IoT cihazı dahi olabilir.
- Bağlantıyı kuracak cihaza Bağlantı partnerinizin ID ve parolasını girin, gerçek zamanlı bağlanın ve hedef cihazı sanki oradaymış gibi kontrol edin.
TeamViewer indirmek için 3 neden;
- Güvenlik: TeamViewer, uçtan uca 256-bit AES şifreleme, iki öğeli kimlik doğrulama ve diğer kurumsal güçte güvenlik özellikleri ile korunur. SOC2, HIPAA/HITECH, ISO/IEC 27001 ve ISO 9001:2015 standartlarında sertikalıdır ve GDPR'ye uyar.
- Çapraz Platform: 127 farklı üreticinin sağladığı mobil cihaz, işletim sistemleri ve IoT cihazları ile pazardaki en geniş birleşik kapsama sahip olan TeamViewer tüm rakiplerinden açık ara farkla öndedir.
- En İyi Performans: Dünyanın önde gelen bağımsız kalite güvence firması Qualitest, TeamViewer tarafından teknik performansını test etmesi ve rakiplerle karşılaştırması için görevlendirilmiştir. Çarpıcı sonuçlara göz atın.
Şık ve Türkçe arayüz.
Hızlı kurulum ve kolay kullanım özellikleri
Mac, Linux ve Mobil desteği
Kurulumsuz destek imkanı.
TeamViewer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,291
- Üretici TeamViewer
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TeamViewer bilgisayarınızı mobil cihazınızdan kontrol etmenizi mümkün kılan bir mobil uygulama
TeamViewer nerede olursanız olun bilgisayarınıza erişmenize ve mobil cihazınız üzerinden onu kontrol etmenize imkan veren bir uzaktan bilgisayar kontrol uygulaması.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir uygulama olan TeamViewer temel olarak mobil cihazınız üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde uzak masaüstü bağlantısı kurarak bilgisayarınız üzerinde tam kontrol sağlamanızı mümkün kılıyor. Örnek bir senaryo olarak evinizde açık bıraktığınız ve uzun bir indirme işlemini tamamlamasını beklediğiniz bilgisayarınıza iş yerinizden veya okulunuzdan TeamViewer aracılığıyla erişebilir ve işlemin bitip bitmediğini denetleyebilir, dilerseniz bilgisayarınızı yeniden başlatabilir veya kapatabilirsiniz.
TeamViewer sadece bilgisayarınıza erişmenizi mümkün kılmanın yanında mobil cihazınız ve bilgisayarınız arasında dosya transferi yapmanızı da mümkün kılıyor. Yani TeamViewer'ı mobil cihazınız ve bilgisayarınız arasında kullanabileceğiniz bir kablosuz dosya transfer aracı olarak da kullanabilmeniz mümkün.
TeamViewer ile arkadaşlarınıza ve müşterilerinize yardımcı olabilmeniz de mümkün. uygulama sesli ve yazılı iletişim kurabilme imkanı veriyor, bu sayede masaüstüne eriştiğiniz arkadaşınıza veya müşterinize teknik destek sunabiliyorsunuz.
TeamViewer'ın alanındaki en başarılı yazılımlardan biri olduğu söylenebilir. Kullanıcılar kendilerine oluşturacakları kullanıcı hesapları altına farklı bilgisayarları kaydedebiliyorlar ve bu bilgisayarlara tek dokunuşla erişebiliyorlar. Uzun seyahatlere çıktığınızda TeamViewer aracılığıyla işlerinizi yürütebilir, ihtiyacınız olan dosyaları bilgisayarınızdan mobil cihazınıza taşıyabilirsiniz. TeamViewer tamamen ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz bir servis. TeamViewer ile uzak masaüstü bağlantısı yapacağınız bilgisayarda da TeamViewer programının kurulu olması gerekiyor. TeamViewer'ın Windows ve Mac sürümlerini bu bağlantıları kullanarak indirebilirsiniz:
Dosya transferi yapabilme
Bilgisayar üzerinde tam kontrol
Kolay bağlantı kurma
Sohbet özelliği
TeamViewer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 748
- DOSYA BOYUTU 50.00 MB
- Üretici TeamViewer
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TeamViewer en başarılı uzaktan bilgisayar kontrol uygulamalarından biridi
TeamViewer eğer evinizde veya iş yerinizde olmasanız bile bilgisayarınıza erişerek onu kontrol etmek isterseniz kullanabileceğiniz oldukça başarılı bir uzaktan bilgisayar kontrol uygulaması olarak tanımlanabilir.
iOS işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize tamamen ücretsiz olarak indirip faydalanabileceğiniz bir yazılım olan TeamViewer temel olarak mobil cihazınız üzerinde bilgisayarınıza çaılan bir kapı oluşturuyor. Kullanıcılar kurulan bu uzak masaüstü bağlantısı sayesinde bilgisayarlarını denetleyebiliyorlar ve farklı işleri yapabiliyorlar.
TeamViewer ile bilgisayarınıza bağlandığınızda dokunmatik ekranınızı bir fare gibi kullanabiliyorsunuz, ayrıca uygulamanın sanal klavyesiyle yazı yazabiliyorsunuz. Uygulama Ctrl + Alt +Del gibi klavye kısayollarını da desteklemekte. TeamViewer ile bilgisayarınıza bağlantı kurduktan sonra yarım kalan indirme işlemlerinizi deneyleyebilir, bilgisayarınızda virüs taraması başlatabilir ya da bilgisayarınızı yeniden başlatıp kapatabilirsiniz.
TeamViewer'ın en kullanışlı özelliklerinden biri dosya transfer özelliği. TeamViewer uygulaması aracılığıyla bilgisayarınızdan iOS cihazınıza ya da iOS cihazınızdan bilgisayarınıza dosya gönderip alabilmeniz mümkün. Bu da uygulamayı ideal bir kablosuz dosya transferi çözümü yapabiliyor.
TeamViewer kullanarak arkadaşlarınıza veya müşterilerinize yardımcı olabilmeniz de mümkün. Uygulama aracılığıyla başkalarının bilgisayarına bağlanırken onlarla sesli ve yazılı iletişim kurabiliyorsunuz. TeamViewer'dan faydalanabilmek için bağlantı kurmak istediğiniz bilgisayarlarda da TeamViewer yazılımlarının yüklü olması gerekiyor. TeamViewer'ın Windows ve Mac versiyonlarını bu bağlantılar üzerinden indirebilirsiniz:
TeamViewer'ı iOS cihazınıza yükledikten sonra bilgisayarlarınızı kendi hesabınız altında kaydedebilir ve sonradan bu bilgisayarlara tek dokunuşla erişebilirsiniz.
Kolay kullanım
Bilgisayar üzerinde tam kontrol
Çift yönlü dosya transferi
Sohbet desteği
TeamViewer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 21,872
- DOSYA BOYUTU 74.70 MB
- Üretici TeamViewer
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Uzak masaüstü yöneticisi TeamViewer ile istenilen bilgisayara erişerek yönetebilirsiniz.
Türkçe dil desteği ve ücretsiz oluşuyla en çok tercih edilen uzaktan yönetim araçlarından olan TeamViewer, alanının en başarılı yazılımlarından. Kullanımı oldukça kolay olan programı kurmadan ekip çalışması için belirlenen ortak bilgisayara ID numarası ile bağlanabilirsiniz.
TeamViewer kolay ve güçlü bir uzak masaüstü yöneticisi, aynı zamanda masaüstü bilgileri paylaşım ve transfer yazılımıdır. Firewall ve NAT proxy'ye dokunmadan çalışabilme özelliği ile hiç bir sorun çıkarmadan istediğiniz herşeyi yapmanıza olanak sağlar. Sadece TeamViewer programı ile başka bir bilgisayarın uzak masaüstüne bağlanabilir ve bir makinede yüklü olan programı her hangi bir yükleme işlemine gerek kalmadan diğerinde de kullanabilirsiniz. Bağlanmak istediğiniz bilgisayara ilk defa bağlanacaksanız daha önceden belirlenmiş olan id numaralarını girmeniz gerekmektedir.
TeamViewer'da ID numarasını ve şifreyi girdikten sonra uzak masaüstü erişimine sahip olursunuz. Dünyada yüzbinlerce insan TeamViewer'ı uzak masaüstü için en uygun, en kolay program olarak görüyor ve kullanıyor.
TeamViewer sadece uzak masaüstü yönetimi için değil arkadaşınıza masaüstünüzde ne varsa onu da göstermeniz için geliştirilmiş bu tür kullanımlar için oldukça kolay bir arayüze sahiptir. Veri transferi oldukça güvenli olup şifreleme yöntemi ile dışarıdan istenmeyen erişimlere olanak vermemektedir. Özel kullanımlar için bedava olan TeamViewer'da ayrıca chat, dosya transferi ve ana bilgisayar modu özellikleri de mevcut.
Özellikler:
- Yükleme yapmadan uzak masaüstü erişimi
TeamViewer ile internet bağlantısı sayesinde dünyanın her hangi bir yerindeki bir bilgisayara başka yükleme yapmadan ve güvenlik duvarı sorunu çıkarmadan erişim yapabilirsiniz.
- Dosya Transferi
TeamViewer bilgisayarınızdaki dosyaları karşı taraftaki bilgisayara yollayabilir yada karşı taraftan kendi bilgisayarınıza dosya taşıyabilirsiniz.
- Güvenlik Duvarının arkasından çalışır
Bir çok uzak masaüstü yazılımı güvenlik duvarları yüzünden erişim güçlükleri çeker. Ancak TeamViewer ile endişe etmeye gerek yok. Çünkü TeamViewer güvenlik duvarı arkasından çalışarak bağlanılacak bilgisayara bağlanmanın yolunu buluyor.
- Yüksek Güvenlik Standardı
TeamViewer Oldukça güvenli bir çözüm ortağıdır. Güvenlik kanalları RC4 kodlamaları ile korunmaktadır. RC4 kodlamaları https/SSL ile aynı güvenilirliğe sahiptir.
- Yüksek performans
LAN bağlantısı hızı ile internet üzerinde erişim imkanı sunar.
- Düşük fiyatlı & Bedava versiyon
Ayrıntılı ücretlendirme bilgileri aşağıda mevcuttur.
Kurulumsuz destek imkanı.
Hızlı kurulum ve kolay kullanım özellikleri
Mac, Linux ve Mobil desteği
Şık ve Türkçe arayüz.
TeamViewer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,009
- DOSYA BOYUTU 6.00 MB
- Üretici TeamViewer
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TeamViewer, Windows Phone platformundaki ücretsiz en iyi uzaktan bağlanma ve kontrol uygulama.
TeamViewer, Windows Phone telefonunuzda içinden çıkamadığınız bir sorunla karşılaştığınızda soluğu telefonunuzu aldığınız mağazada almak yerine, teknik konulardan anlayan birilerine telefonunuzu açıp uzaktan sorunu çözmesine imkan tanıyan bir uzaktan bağlanma ve kontrol uygulaması.
Sorunsuz çalışmasının yanında her seviyede kullanıcının rahatlıkla kullanabileceği düzeyde olduğundan uzaktan bağlantı sağlamak için en çok tercih edilen uygulama olan TeamViewer’ın yenilenen Windows sürümünü hem telefonunuzda hem de bilgisayarınızda aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Windows 10 telefonunuzda veya PC’nizde çözemediğiniz sorunlar için arkadaşınızı davet edip uzaktan sorunu çözmesini sağlayabiliyorsunuz.
TeamViwer’ın güvenlik konusunda da ileri seviyede olduğunu belirtmek gerek. Karşıdaki kişinin cihazınıza erişmesi için size özel oluşturulmuş kimliğinizi paylaşmanız gerekiyor. ID’nizi bilmeyen biri cihazınıza erişemiyor. ID’nizin sabit kalmasını ve değişmesini sağlayabiliyorsunuz.
En yüksek güvenlik standartını destekleyen TeamViewer’ın diğer bir güzel yanı güvenlik duvarları ve proxy sunucuları ardından bilr uzaktaki bilgisayara sıkıntısızca erişim sunması. Bu tarz uygulamalarda bildiğiniz üzere güvenlik programları sıkıntı yaratır, ayarlarıyla uğraşmanız gerekir ancak TeamViewer’da hiçbir ayar yapmanız gerekmiyor.
Teknolojiden sizin kadar anlamayan yakınlarınız varsa onları listenize eklemeniz ve yardım istediklerinde tek dokunuşla cihazlarınıza erişmeniz mümkün.