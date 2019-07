General Mobile GM 9 Go İnceleme

General Mobile GM 9 Go incelemesinde merak edilen Android Go işletim sistemine sahip Yerli Marka telefonu detaylıca sizlere aktarıyoruz. General Mobile GM 9 Go düşük donanım özelliklerine rağmen özel optimize edilen Android Go işletim sistemi sayesinde kullanıcısını mutlu etmeyi başaran bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle gün ışığı altında kamerasından da oldukça memnun kalacağının GM 9 Go hakkındaki tüm merak ettikleriniz bu videoda sizlerle.

General Mobile GM 9 Go Teknik Özellikleri

Ekran: 5.5 inç 1440 x 720 px, IPS LCD ekran,Ekran Piksel yoğunluğu 293 ppi

İşlemci: MediaTek MT6739

RAM: 1 GB

Depolama: 16 GB depolama – microSD desteği

Arka kamera: 13 Megapiksel f/1.6 Diyafram aralığı

Ön kamera: 5 Megapiksel, f/2.2 Diyafram aralığı

Batarya: 3500 mAh

General Mobile GM 9 Fiyatı

General Mobile GM 9 Go 899 TL'lik fiyattan satışa çıkmış durumda.