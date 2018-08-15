General Mobile Türkiye'nin En Büyük Telefon Fabrikasını Açtı

Türkiye’nin en çok tercih edilen akıllı telefon markalarından olan General Mobile, Türkiye’nin en büyük cep telefonu fabrikası için harekete geçti. Şirketten yapılan açıklamayla 100 milyon liralık yatırımla birlikte yıllık 2,5 milyon adet üretim kapasiteli akıllı telefon fabrikasının faaliyete geçtiği duyuruldu.

Ürettiği fiyat – performans ürünü modelleriyle ansızın Türkiye pazarının en çok tercih edilen markalarından biri haline gelen General Mobile, yaptığı yatırımlarla pazardaki yerini sağlamlaştırmıştı. Türkiye’nin en çok satılan ilk üç akıllı telefon markasından biri olmayı başaran GM, Türkiye’de akıllı telefon fabrikası açma kararı almıştı.

33 ülkede gerçekleştirdiği büyüme ve yatırımların ardından Türkiye’ye değer katmak için önemli bir adım atan General Mobile, 100 milyon TL’lik yeni fabrika yatırımı ile birlikte Türkiye’nin en büyük yerli cep telefonu fabrikasını üretime kazandırmış oldu.

Bugüne kadar ürettiği telefonların ar-ge ve operasyon yönetimini Türkiye’den gerçekleştiren General Mobile, üretimi yurtdışında gerçekleştiriyordu. Yüzde yüz Türk Malı olmak için 100 milyonluk yatırımı gözden çıkaran GM, fabrikasını ülke sınırları içerisine taşıyarak, bütün faaliyetlerini Türkiye’ye taşımış oldu.

(General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman)

155 milyon liralık ihracat hedefi

General Mobile’ın, ihracatla büyüyen bir marka olduğuna değinen General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, “Türkiye’nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolu, öz kaynaklarıyla teknoloji geliştirmekten ve ihraç etmekten geçiyor. Bunun yaratacağı katma değer, Türkiye’nin gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Türkiye’deki fabrikamızda 33 ülkeye de ihraç ettiğimiz tüm modellerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Şu an yıllık üretim kapasitesi 2,5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 2018 sonuna kadar 45’e çıkararak 4,4 milyon adet üretim yapmak olacak. 2017 yılında toplam satışımızın %16’sı ihracat yolu ile oldu. Yeni fabrika yatırımımızla bu oranı 2018 yılı sonunda %20’ye çıkartmayı planlıyoruz. 2017 yılında ihracat ciromuz 75 milyon TL’ydi, 2018 sonu itibariyle ihracat hedefimiz ise 155 milyon TL. Yeni üretim üssümüzde artan üretim kapasitemizle, bir yandan iç pazarın ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ihracatımızı güçlendireceğiz” dedi.