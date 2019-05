Nokia 5.1 Plus inceleme - Bu Nasıl Nokia?

Nokia 5.1 Plus inceleme videosunda Nokia'nın yıllar sonra geri gelişinin bizlere neler getirdiğini sizlere aktarıyoruz. Nokia 5.1 Plus Android One platformunda yer alan bir akıllı telefon olması, teknik detayları ve satış fiyatıyla ilgi çeken bir model olayı başarıyor.

Nokia 5.1 Plus Teknik Özellikler

Ekran: 5.8 inç, HD+ ekran çözünürlüğü, 287 ppi piksel yoğunluğu

İşlemci: Helio P60

Bellek: 3 GB

Depolama: 32

Arka Kamera: 13 MP (f/2.0), 5 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 8 Megapiksel (f/2.2) 26 mm, geniş açı

Pil: 3.060 mAh

İşletim Sistemi: Android 9 Pie + Android One

Nokia 5.1 Plus Fiyatı

Nokia 5.1 Plus'ın Türkiye satış fiyatı 1999 TL civarında seyrediyor.