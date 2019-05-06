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Nokia 5.1 Plus inceleme - Bu Nasıl Nokia?

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Nokia 5.1 Plus inceleme videosunda Nokia'nın yıllar sonra geri gelişinin bizlere neler getirdiğini sizlere aktarıyoruz. Nokia 5.1 Plus Android One platformunda yer alan bir akıllı telefon olması, teknik detayları ve satış fiyatıyla ilgi çeken bir model olayı başarıyor.

Nokia 5.1 Plus Teknik Özellikler

Ekran: 5.8 inç, HD+ ekran çözünürlüğü, 287 ppi piksel yoğunluğu
İşlemci: Helio P60
Bellek: 3 GB
Depolama: 32
Arka Kamera: 13 MP (f/2.0), 5 MP derinlik sensörü
Ön Kamera: 8 Megapiksel (f/2.2) 26 mm, geniş açı
Pil: 3.060 mAh
İşletim Sistemi: Android 9 Pie + Android One

Nokia 5.1 Plus Fiyatı

Nokia 5.1 Plus'ın Türkiye satış fiyatı 1999 TL civarında seyrediyor.

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