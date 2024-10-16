Samsung Galaxy S24 FE İnceleme: Uygun Fiyata Güçlü Donanım!

2024 yılının eylül ayında tanıtılan Samsung Galaxy S24 FE, uygun fiyat karşılığında güçlü donanım sunması ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Samsung Galaxy S24 FE inceleme ile telefonun neler sunduğuna yakından göz atacağız.

Samsung Galaxy S24 FE İnceleme

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Samsung Galaxy S24 FE, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve ykalaşık 385 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Galaxy S24 FE'ün 6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olduğunu belirtelim.

Galaxy S24 FE tam 7 yıl boyunca güncelleme desteği alacak. Dolayısıyla bu telefonu 2031 yılına kadar güncel bir şekilde kullanabileceksiniz. Bu süre zarfında hem güvenli bir kullanım elde edebileceksiniz hem de yeni özelliklerden faydalanabileceksiniz.

Samsung Galaxy AI olarak isimlendirilen yapay zeka özellikleri bu telefonda da bulunuyor. Anlık çeviri yapma ve özet çıkarma dahil olmak üzere birçok işlevi yerine getiren bu özellikler kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde (f/1.8) geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde (f/2.4) telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde (f/2.2) ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Telefonun arka kameraları 8K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

Ultra geniş açılı kamera 123 derecelik görüş alanı sağlayabiliyor. Telefonun ön yüzeyinde 10 megapiksel çözünürlüğünde (f/2.4) bir adet geniş açılı kamera yer alıyor. Ön kamera 4K çözünürlüğünde video kaydetme yeteneğine sahip.

Telefonda Exynos 2400e işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcide bir adet 3.1 GHz, iki adet 2.9 GHz, üç adet 2.6 GHz ve dört adet 1.95 GHz olmak üzere toplamda 10 çekirdek yer alıyor. Bu işlemci aslında standart Galaxy S24 serisiyle neredeyse aynı diyebiliriz.

8 GB RAM'e sahip telefon 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Telefonda 4.700 mAh batarya kapsitesi yer alıyor. Galaxy S23 FE'de ise 4.500 mAh bataryanın bulunduğunu belirtelim. İki telefonda da 25W kablolu hızlı şarj desteği mevcut.

213 gram ağırlığındaki cihazın ekranı Corning Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor. Bu teknoloji, ekranın daha dayanıklı olmasına yardım ediyor. IP68 sertifikasına sahip telefon suya ve toza karşı dayanıklılık da sunuyor. Android 14, One UI 6.1 ile birlikte gelen telefon 162 x 77,3 x 8 mm boyutlarında.

Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : Full HD+ (2340 x 1080 piksel)

: Full HD+ (2340 x 1080 piksel) Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Exynos 2400e

: Exynos 2400e RAM : 8 GB LPDDR5X

: 8 GB LPDDR5X Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP geniş (OIS), 12 MP ultra geniş, 8 MP telefoto (3x)

: 50 MP geniş (OIS), 12 MP ultra geniş, 8 MP telefoto (3x) Ön Kamera : 10 MP (f/2.4)

: 10 MP (f/2.4) Batarya Kapasitesi : 4.700 mAh

: 4.700 mAh Hızlı Şarj : 25W

: 25W Kablosuz Şarj : 15W

: 15W Yazılım : Android 14 tabanlı One UI 6.1.1

: Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 Boyut : 77,3 x 162,0 x 8,0 mm

: 77,3 x 162,0 x 8,0 mm Ağırlık: 213 gram

Samsung Galaxy S24 FE Fiyatı

Mavi, mint yeşili, gri ve graft olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan Samsung Galaxy S24 FE modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 28 bin 999 TL, 256 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 32 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

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