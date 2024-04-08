Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy S24 FE'nin özellikleri ve fiyatı ile ilgili bu zamana kadar çeşitli bilgiler ortaya çıktı. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon neler sunacak?

2024 yılının ocak ayında düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy S24 serisi telefonlar ve Galaxy AI isimli yapay zeka özellikleri tanıtılmıştı. Yapılan tanıtımın ardından Galaxy S24 FE merak içerisinde beklenmeye başlanmıştı.

Galaxy S24 serisinde yer alan modellere kıyasla daha uygun fiyat etiketine sahip olması beklenen telefona dair çeşitli sızıntılar yaşandı. Bu sızıntılar, telefona dair bazı detayları gün yüzüne çıkardı.

Not: Bu rehber, Samsung Galaxy S24 FE ücreti, çıkış tarihi ve donanımı hakkında ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle rehberdeki bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.

Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,1 inç

: 6,1 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2340 piksel

: 1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400

: Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 RAM : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Batarya Kapasitesi : 4.500 mAh

: 4.500 mAh Kablolu Şarj: 25W

Söylentilere göre telefonun işlemcisi pazara göre değişiklik gösterecek. Bazı ülkelerde Snapdragon 8 Gen 3, bazı ülkelerde ise Exynos 2400 işlemcisinin tercih edileceği iddia ediliyor. Eğer bu iddia doğruysa yeni telefon, Galaxy S24 ile aynı işlemciye sahip olacak.

6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı söylenen telefon, Dynamic AMOLED 2X ekranda 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Galaxy S24'ün ekranının 6,2 inç büyüklüğünde olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy S24 FE Fiyatı

Samsung Galaxy S24 FE modelinin 599 dolar civarı fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia ediliyor. Galaxy S24 FE'nin tahmini Türkiye fiyatı 35 bin TL civarı olabilir.

Söz konusu akıllı telefonun fiyatı hakkında resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Samsung Galaxy S24 FE Çıkış Tarihi

Uzun süredir merak içerisinde beklenen Samsung Galaxy S24 FE'nin 2024 yılının haziran veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Telefona dair henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenden ötürü cihaz farklı bir tarihte tanıtılabilir.

Bu rehberde Samsung Galaxy S24 FE ücreti, donanımı ve tanıtım tarihi hakkında merak edilen soruları cevpaladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.