Samsung akıllı telefonlar için geliştirilen Good Lock, kullanıcı arayüzünü özelleştirebileceğiniz bir modifikasyon aracıdır.

Berkcan Aktürk - 30 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Good Lock tek bir uygulama değil, bir "modül havuzu"dur. İçindeki her bir araç ayrı ayrı indirilir.

Standart ayarlarda dokunamayacağınız detayları değiştirmenizi sağlar.

Üçüncü taraf başlatıcıların aksine, Good Lock bizzat Samsung mühendisleri tarafından geliştirilmiştir.

Samsung Electronics tarafından geliştirilen Good Lock uygulaması, kapsamlı bir arayüz modifikasyon aracıdır. Sadece Samsung marka telefonlarda çalışabilen bu uygulama, telefonunuzun her ayrıntısını özelleştirmenize olanak tanıyor. Klavye, bildirim paneli, çoklu pencere ve kilit ekranı gibi farklı arayüzleri özelleştirebilirsiniz.

Gelişmiş bir One UI Home deneyimi sunan Good Lock, çeşitli özelliklere sahip olan birçok eklentiyi içerisinde barındırıyor. Uygulamadaki her bir modül, sistemin farklı parçalarını kontrol edebilmeniz için tasarlanmıştır. Sadece görsellik değil, aynı zamanda yeni özellikler ve kısayollar ekleyebilirsiniz.

Good Lock İndir

Telefonunuzun varsayılan özelliklerinden hoşlanmıyor olabilirsiniz. Good Lock uygulaması ile birlikte buna çözüm bulacaksınız. Tüm özellikleri istediğiniz gibi değiştirebilir ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Yaptığınız tüm ayarları tek bir tuşla geri çekebilir, sadece istediğiniz ayarları kullanabilir ve telefonunuzu Samsung ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Ayrıca, her güncelleme sonrasında modüller geçici olarak çalışmayabilir. Eğer bu tarz bir sorunla karşılaşırsanız, modülleri tekrardan aktif hale getirmelisiniz.

Siz de Good Lock indirin ve Samsung akıllı telefonlarınızı istediğiniz gibi özelleştirin!

Good Lock Uygulaması Özellikleri

Samsung akıllı telefonlar için modifikasyon aracı

Kapsamlı arayüz özelleştirme sistemi

Klavye, bildirim paneli ve çoklu pencere yönetimi

Yeni özellikler ve kısayollar ekleme

Yeni kilit ekranları oluşturma

Gelişmiş One UI Home deneyimi