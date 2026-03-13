Good Lock
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Samsung Electronics Co., LTD.
Samsung akıllı telefonlar için geliştirilen Good Lock, kullanıcı arayüzünü özelleştirebileceğiniz bir modifikasyon aracıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Good Lock tek bir uygulama değil, bir "modül havuzu"dur. İçindeki her bir araç ayrı ayrı indirilir.
- Standart ayarlarda dokunamayacağınız detayları değiştirmenizi sağlar.
- Üçüncü taraf başlatıcıların aksine, Good Lock bizzat Samsung mühendisleri tarafından geliştirilmiştir.
Samsung Electronics tarafından geliştirilen Good Lock uygulaması, kapsamlı bir arayüz modifikasyon aracıdır. Sadece Samsung marka telefonlarda çalışabilen bu uygulama, telefonunuzun her ayrıntısını özelleştirmenize olanak tanıyor. Klavye, bildirim paneli, çoklu pencere ve kilit ekranı gibi farklı arayüzleri özelleştirebilirsiniz.
Gelişmiş bir One UI Home deneyimi sunan Good Lock, çeşitli özelliklere sahip olan birçok eklentiyi içerisinde barındırıyor. Uygulamadaki her bir modül, sistemin farklı parçalarını kontrol edebilmeniz için tasarlanmıştır. Sadece görsellik değil, aynı zamanda yeni özellikler ve kısayollar ekleyebilirsiniz.
Good Lock İndir
Telefonunuzun varsayılan özelliklerinden hoşlanmıyor olabilirsiniz. Good Lock uygulaması ile birlikte buna çözüm bulacaksınız. Tüm özellikleri istediğiniz gibi değiştirebilir ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabilirsiniz.
Yaptığınız tüm ayarları tek bir tuşla geri çekebilir, sadece istediğiniz ayarları kullanabilir ve telefonunuzu Samsung ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Ayrıca, her güncelleme sonrasında modüller geçici olarak çalışmayabilir. Eğer bu tarz bir sorunla karşılaşırsanız, modülleri tekrardan aktif hale getirmelisiniz.
Siz de Good Lock indirin ve Samsung akıllı telefonlarınızı istediğiniz gibi özelleştirin!
Good Lock Uygulaması Özellikleri
- Samsung akıllı telefonlar için modifikasyon aracı
- Kapsamlı arayüz özelleştirme sistemi
- Klavye, bildirim paneli ve çoklu pencere yönetimi
- Yeni özellikler ve kısayollar ekleme
- Yeni kilit ekranları oluşturma
- Gelişmiş One UI Home deneyimi
Sıkça Sorulan Sorular
Uygulamayı Galaxy Store'da bulamıyorum, neden olabilir?
Good Lock her ne kadar yaygınlaşsa da hala bazı ülkelerde veya giriş seviyesi "One UI Core" sürümüne sahip modellerde resmi olarak sunulmayabilir. Bu durumda "Fine Lock" veya "NiceLock" gibi yardımcı uygulamalarla modülleri kullanabilirsiniz.
Good Lock pil tüketimini artırır mı?
Modüllerin çoğu sadece görsel arayüzü değiştirdiği için pil üzerinde fark edilebilir bir etkisi yoktur. Ancak "Keys Cafe" gibi yoğun animasyon içeren modüller çok düşük miktarda ekstra güç tüketebilir.
"Keys Cafe" modülü ile ne yapabilirim?
Samsung klavyenizi tamamen kişiselleştirebilirsiniz. Tuşlara bastığınızda çıkan efektleri, renkleri ve hatta her bir tuşun yerini veya boyutunu kendi yazım tarzınıza göre ayarlayabilirsiniz.
Telefonumu güncellediğimde modüller bozulur mu?
Büyük Android veya One UI güncellemelerinden hemen sonra modüller bazen geçici olarak çalışmayabilir. Samsung, her güncelleme sonrası modülleri hızla yeni sürüme uyumlu hale getirmektedir.
Yaptığım ayarları tek tıkla eski haline döndürebilir miyim?
Evet. İlgili modülün içindeki anahtarı "Kapalı" konuma getirdiğinizde veya modülü sildiğinizde, telefonunuz anında standart Samsung ayarlarına geri döner.