Telefon Almayı Düşünüyorsanız Acele Edin: Fiyatlar Artıyor ve Geri Düşmeyecek

Yapay zeka yatırımlarındaki kontrolsüz büyümenin neden olduğu bellek krizi, akıllı telefon devlerini zora soktu. Bir süredir devam eden sorunun tüketiciye yansımasını önlemek amacıyla ellerindeki stokları eriten üreticiler, artık fiyat artışlarını erteleyemeyecek noktaya geldi. Eğer telefon almayı düşünüyorsanız acele etmenizde fayda var.

Akıllı Telefon Fiyatları Neden Artıyor?

Her şey, OpenAI'ın Kasım 2022'de ChatGPT'yi tanıtması ile başladı. Kısa süre içerisinde büyük bir başarı elde eden şirket, 30 yıllık tüketici alışkanlıklarını neredeyse bir gecede değiştirdi. Ardından Google, Meta, Anthropic ve daha pek çok şirket bu başarıdan pay istedi ve böylelikle devasa yapay zaka yatırımları başladı. Ne yazık ki bu durum bellek gibi başka sorunları da beraberinde getirdi.

Basit bir örnek ile anlatalım. Bir tatlı dükkanı sahibi olduğunuzu hayal edin. Mükemmel bir çikolatalı sufle tarifi bulduğunuzu ve herkesin bunu yemek istediğini düşünün. Talebe yetişmek için alabildiğiniz kadar çok çikolata alıyorsunuz. Rakipleriniz de benzer tarifler üzerinde çalışıyor ve onlar da aabildikleri kadar çok çikolata alıyor. Günün sonunda ise bir başka tatlı yapmak isteyen şirkete ve hatta evinde çikolata yemek isteyen birine yetecek kadar bile çikolata kalmıyor.

İşte bellek krizinde de tam olarak bu yaşandı. Daha kötüsü ise Samsung, Micron ve SK Hynix gibi büyük bellek üreticilerinin aldığı kararlar oldu. Söz konusu şirketler üretim kapasitesindeki ağırlığı telefonlar, bilgisayarlar ve konsollarda kullanılan RAM'ler yerine veri merkezlerinde kullanılan HBM tipi bellekleri üretmek için ayırdı. Hatta Micron, bundan sonra tüketici için RAM üretmeyeceğini açıkladı. Bu da krizi derinleştirdi.

Telefon fiyatları ne kadar artacak?

Yapılan araştırmalara göre bellek krizinin neden olduğu maliyet artışı telefon başına maliyeti ortalama yüzde 8 ile 10 arası arttırıyor. Ancak bu sadece şu an karşı karşıya olduğumuz tablo. Ne yazık ki kriz giderek derinleşiyor ve yakın zamanda bu artışın yüzde 13'e ulaşması bekleniyor. Ne yazık ki sadece bellek fiyatları artmıyor. İşlemcilerin fiyatı da yükselişte.

Örneğin Snapdragon 8 Gen 1 yaklaşık 200 dolar maliyetle üretilirken, Snapdragon 8 Elite Gen 1 bu rakamı 280 dolara taşıdı. Önümüzdeki dönemde tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın maliyetinin 300 doları aşacağı iddia ediliyor. Yani son üç nesilde sadece işlemci tarafında 100 doların üzerinde bir maliyet artışı yaşandı.

Neden Türkiye Daha Çok Etkilenecek?

Dünyada yüzde 10'luk bir fiyat artışı Türkiye'ye geldiğinde çok daha ağır hissediliyor. KDV, ÖTV, Kültür Bakanlığı payı ve bandrol ücretleri gibi üst üste binen vergiler nedeniyle küresel ölçekte yüzde 10'luk bir artış, ülkemizde yüzde 15-20'ye kadar çıkabiliyor. Bellek ve işlemci maliyetlerindeki artışa döviz kuru etkisi de eklendiğinde önümüzdeki dönemde akıllı telefon fiyatlarının yüzde 10-15'in çok üzerinde artması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Eğer bütçeniz hazırsa ve fiyatların düşmesini bekliyorsanız, beklemeyi bırakmanın zamanı gelmiş olabilir. Evet bazı modellerin fiyatı yenileri tanıtıldıkça düşüyor. Ancak bu her zaman böyle olmuyor. Gelin size bir örnek göstereyim. Eylül 2024'te çıkan Galaxy S24 FE, Türkiye'de 28.999 TL'den satışa çıktı. Bugün ise ortalama 27 bin TL'den satılıyor. Elbette bunun aksi örnekler de görmek mümkün ancak Türkiye'de bir şeylerin genel olarak ucuzladığı söylenemez. Bu nedenle benim tavsiyem bütçenize uygun telefonu almak için çok beklememeniz.