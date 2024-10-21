Samsung Galaxy Z Flip 6 İnceleme: Göz Alıcı Tasarım, Etkileyici Özellikler

2024 yılının temmuz ayında tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip 6 yenilenen tasarımı, etkileyici performansı ve yapay zeka özellikleri ile öne çıkıyor. Samsung Galaxy Z Flip 6 inceleme ile katlanabilir telefonun neler sunduğunu ele alacağız.

Samsung Galaxy Z Flip 6 İnceleme

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy Z Flip 6 modeli mavi, sarı, mint yeşili ve gümüş olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor. Her renk seçeneğinin çok güzel bir görünüme sahip olduğunu belirtmek gerekiyor.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, yaklaşık 426 PPI piksel yoğunluğu ve 2.600 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Katlanabilir telefonun arka tarafında ikinci ekran bulunuyor. 3,4 inç büyüklüğündeki ikinci ekran 720 x 748 piksel çözünürlük, yaklaşık 306 PPI piksel yoğunluğu, 60Hz yenileme hızı ve 1600 nit maksimum parlaklığa sahip.

İkinci ekran, katlanabilir telefonu açmadan kullanma imkânı sağlıyor. Örneğin bu ekran üzerinden bildirimlere göz atabilir ve widget'lara erişebilirsiniz. Bu da kullanımı çok daha pratik hâle getiriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde (f/1.8) geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde (f/2.2) ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ultra geniş açılı kamera 123 derecelik bir görüş alanı sunuyor.

Arka kameralar 4K çözünürlükte 30/60 FPS, 1080p çözünürlükte 60/120/240 FPS ve 720p çözünürlükte 960 FPS video kaydı yapabiliyor. Ön tarafta 10 megapiksel çözünürlüğünde (f/2.2) geniş açılı kamera mevcut. Ön kamera da 4K video kaydı yeteneğine sahip.

Arka kameralar telefon katlanmış hâldeyken de kullanılabiliyor. Örneğin ikinci ekrandan kamera arayüzünü görerek arka kameralar ile özçekim yapabilirsiniz. Bu sayede muhteşem görüntüler elde edebilirsiniz. Söz konusu özellik ayrıca vlog çekerken de oldukça kullanışlı oluyor.

Galaxy Z Flip 6'da Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi yer alıyor. Performansıyla dikkat çeken işlemci 1 adet 3.39 GHz Cortex-X4, 3 adet 3.1 GHz Cortex-A720, 2 adet 2.9 GHz Cortex-A720 ve 2 adet 2.2 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda 8 adet çekirdekten oluşuyor.

Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 ile beraber gelen katlanabilir telefonda Adreno 750 GPU bulunuyor. 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Galaxy Z Flip 5'te ise 3.700 mAh batarya kapasitesi mevcut.

Samsung Galaxy AI olarak isimlendirilen yapay zeka özellikleri Galaxy Z Flip 6'da da yer alıyor. Kullanımı üst seviyeye taşıyan AI özellikleri, anlık çeviri yapma ve özet çıkarma dahil olmak üzere birçok işlevi yerine getiriyor.

Katlanabilir telefon ayrıca yapay zeka desteği sayesinde kabataslak çizimlerinizi bile profesyonel görüntülere dönüştürebiliyor. Kullanımı çok eğlenceli olan bu özellik, önemli bir avantaj sağlıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic LTPO AMOLED 2X

: Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2640 piksel

: 1080 x 2640 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 426 PPI

: Yaklaşık 426 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İkinci Ekran Boyutu : 3,4 inç

: 3,4 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü : 720 x 748 piksel

: 720 x 748 piksel İkinci Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED İkinci Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 306 PPI

: Yaklaşık 306 PPI İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 12 MP

: 50 MP + 12 MP Ön Kamera : 10 MP

: 10 MP Batarya Kapasitesi : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Kablosuz Şarj : 15W

: 15W Ağırlık : 187 gram

: 187 gram Boyut: Katlanmış hâli 85,1 x 71,9 x 14,9 mm, katlanmamış hâli 165,1 x 71,9 x 6,9 mm

Samsung Galaxy Z Flip 6 Fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 58 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 62 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Galaxy Z Flip 6 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Telefondaki en sevdiğiniz özellik hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.