Samsung Galaxy Z Flip 6 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Galaxy Z Flip serisinin yeni akıllı telefon modelini satın almak istiyorsanız Samsung Galaxy Z Flip 6 su geçirir mi sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz.

Bu rehberde Samsung Galaxy Z Flip 6 suya dayanıklı mı sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtlayacağız. İşte çok şık bir görünüme sahip olan yeni katlanabilir telefon modeline dair detaylar!

Samsung Galaxy Z Flip 6 Su Geçirir mi?

IP48 sertifikasına sahip olan Samsung Galaxy Z Flip 6 modeli suya karşı dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. Telefon 1,5 metre derinlikteki tatlı suda yaklaşık 30 dakikaya kadar dayanıklılık sunar.

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan Galaxy Z Flip 6 modelinin denizde ve havuzda kullanılması tavsiye edilmiyor. Suya karşı dayanıklılığın günlük kullanımdan dolayı zaman içinde azalabileceği belirtiliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic LTPO AMOLED 2X

: Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2640 piksel

: 1080 x 2640 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 426 PPI

: Yaklaşık 426 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İkinci Ekran Boyutu : 3,4 inç

: 3,4 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü : 720 x 748 piksel

: 720 x 748 piksel İkinci Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED İkinci Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 306 PPI

: Yaklaşık 306 PPI İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 12 MP

: 50 MP + 12 MP Ön Kamera : 10 MP

: 10 MP Batarya Kapasitesi : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Kablosuz Şarj : 15W

: 15W Ağırlık : 187 gram

: 187 gram Boyut: Katlanmış hâli 85,1 x 71,9 x 14,9 mm, katlanmamış hâli 165,1 x 71,9 x 6,9 mm

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı olmak üzere iki farklı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Samsung Galaxy Z Flip Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama : 58.999 TL

: 58.999 TL 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 62.999 TL

Galaxy Z Flip 6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni katlanabilir telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.