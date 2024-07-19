Samsung Galaxy Z Flip 6 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?
Samsung Galaxy Z Flip 6 su geçirir mi sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Galaxy Z Flip 6 suya dayanıklı mı sorusunun yanıtı!
Galaxy Z Flip serisinin yeni akıllı telefon modelini satın almak istiyorsanız Samsung Galaxy Z Flip 6 su geçirir mi sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz.
Bu rehberde Samsung Galaxy Z Flip 6 suya dayanıklı mı sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtlayacağız. İşte çok şık bir görünüme sahip olan yeni katlanabilir telefon modeline dair detaylar!
Samsung Galaxy Z Flip 6 Su Geçirir mi?
IP48 sertifikasına sahip olan Samsung Galaxy Z Flip 6 modeli suya karşı dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. Telefon 1,5 metre derinlikteki tatlı suda yaklaşık 30 dakikaya kadar dayanıklılık sunar.
En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan Galaxy Z Flip 6 modelinin denizde ve havuzda kullanılması tavsiye edilmiyor. Suya karşı dayanıklılığın günlük kullanımdan dolayı zaman içinde azalabileceği belirtiliyor.
Samsung Galaxy Z Flip 6 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 426 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İkinci Ekran Boyutu: 3,4 inç
- İkinci Ekran Çözünürlüğü: 720 x 748 piksel
- İkinci Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- İkinci Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 306 PPI
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 10 MP
- Batarya Kapasitesi: 4.000 mAh
- Kablolu Şarj: 25W
- Kablosuz Şarj: 15W
- Ağırlık: 187 gram
- Boyut: Katlanmış hâli 85,1 x 71,9 x 14,9 mm, katlanmamış hâli 165,1 x 71,9 x 6,9 mm
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı olmak üzere iki farklı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.
Samsung Galaxy Z Flip Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 58.999 TL
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 62.999 TL
Samsung Galaxy Z Fold 6 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Samsung Galaxy Z Fold 6 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte yeni katlanabilir telefon modeli!
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