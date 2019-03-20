Stranger Things: 3. Sezon Resmi Fragmanı - Netflix (Yayın Tarihi Belli Oldu!)

Netflix, Stranger Things: 3. sezon resmi fragmanını yayınladı! Platformun en çok izlenen dizilerinden Stranger Things’in 3. sezon fragmanının yayınlamasıyla birlikte dizinin yayın tarihi de belli oldu. Stranger Things 3. sezonu, dünya ile aynı anda; 4 Temmuz’da Türkiye’deki izleyicileriyle buluşacak.

Netflix’in beğenilen dizilerinden Stranger Things’in 3. sezonu nihayet başlıyor. Netflix Türkiye, 3. sezonu merakla beklenen orijinal yapım için sosyal medya platformlarından "Bir yaz mevsimi, her şeyi değiştirebilir." kısa açıklamasıyla birlikte resmi fragmanı Türkçe altyazılı olarak paylaştı.

Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard’ın başrollerini paylaştığı gençlik - gerilim dizisinin 3. sezonunda okullar kapanıyor, havuz sezonu açılıyor. Hawkins kasabasında yaşanan gizemli maceraları izlemeye devam edeceğiz. Stranger Things 3. sezonu için dizinin yapımcısı Ross Duffer: "Hem en eğlenceli hem de en iğrenç sezonumuz olacak. John Carpenter’ın The Thing’inden esinlendik. Cronenberg’ten esinlendik. Biraz George Romero hissi de olacak. Yeni sezonda, önceki sezonlarda yeterince hürmet edemediğimiz korku filmleri ve korku ustaları var." yorumunu yapmıştı.