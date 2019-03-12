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Hakan: Muhafız’ın İkinci Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

Hakan Muhafız’ın İkinci Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

Dijital yayın devi Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi Hakan: Muhafız, 26 Nisan’da yayınlanacak ikinci sezonuyla maceraya kaldığı yerden devam edecek.

Globalde The Protector adıyla çıkan dizi, 10 bölümden oluşan ilk sezonuyla senaryo ve sinematografi konusundaki bazı eksikliklere rağmen genel anlamda beğeni toplamayı başarmıştı. 

Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık gibi başarılı isimleri bir araya getiren yapım, tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan'ın serüvenini anlatıyor.

Karakterimiz, ilk sezonda kendi hakkındaki gerçekle yüzleştikten sonra İstanbul’u Ölümsüzler’lerden korumak için amansız bir mücadeleye girmişti. Hakan: Muhafız’ın merakla beklenen ikinci sezonu ise çok daha fazla aksiyona ve görsel efekte sahne olacak.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bi dakika bi dakika, doğru anlıyorum değil mi? #HakanMuhafız @theprotectornetflix

Netflix Türkiye (@netflixturkiye)'in paylaştığı bir gönderi ()

 

Netflix Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından yayınladığı ikinci sezon tanıtım videosunda, dizide Hakan karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy’un fiziken önemli bir değişim geçirdiğini görüyoruz. Kilo alması ve sakal bırakması, birinci sezon finalinde yaşadığı trajik olayın ardından inzivaya çekilmiş olabileceğini gösteriyor.

Ulusoy,  Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık, ilk sezondaki rollerine geri dönerken, yeni sezonda bu isimlere usta aktör Cüneyt Arkın ve başarılı oyuncu Engin Öztürk gibi isimler eşlik edecek.

Yönetmen koltuğunda Can Evrenol ve Gökhan Tiryaki ikilisinin oturduğu Hakan: Muhafız, ikinci sezonuyla 26 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak.

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