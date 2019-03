Netflix'ten Bear Grylls’li Yeni İnteraktif Program: You vs. Wild

Black Mirror: Bandersnatch filminin başarısından sonra ‘kendi maceranı kendin seç’ formatındaki içeriklere olan yatırımlarını iki katına çıkaran Netflix, Bear Grylls’li yeni interaktif programı You vs. Wild’ı duyurdu.

Hayata geçirdiği dizi ve film projeleriyle kullanıcıları mutlu etmeyi başaran Netflix, geçtiğimiz yıl yayınladığı Bandersnatch filmi ile yeni bir dönemin kapısını aralamıştı. İzleyicilerin yaptığı seçimlere göre ilerleyen yapım, dünya çapında bir fenomene dönüşmüştü.

Dijital yayın devi, Los Angeles’ta düzenlediği etkinlikte, platformda yayınlanacak yeni interaktif içeriğini açıkladı. Discovery Channel’ın Man vs. Wild belgesel serisinden tanıdığımız Bear Grylls'in ev sahipliği yapacağı yeni bir interaktif hayatta kalma programı olan You vs.Wild, toplam sekiz bölümden oluşacak.

İzleyiciler, tıpkı Bandersnatch’te olduğu gibi Grylls'in vahşi doğada vereceği kararlarda anahtar rol oynayacak. Ünlü maceraperestin gideceği yoldan, yiyeceği şeye hemen her şeyi izleyiciler belirleyecek.

Peki, izleyicilerin yanlış kararlar vermesi durumunda ne olacak? Diğer bir deyişle, vereceğim kararlar Grylls'in ölmesine yol açacak mı?

Herkesin aklına gelen o soruyu cevaplayan Netflix Orijinal Diziler Başkan Yardımcısı Cindy Holland, programın Bandersnatch kadar karanlık olmayacağını söylüyor. Yani endişelenmenize hiç gerek yok. En kötü kararı da verseniz, Grylls ölmeyecek gibi görünüyor.

You vs Wild, 10 Nisan’da sadece Netflix’te yayınlanacak.