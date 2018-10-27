Telefonların Canını Çıkaran Mobil Oyunlar #1

En iyi mobil oyunlar video serimize telefonları en çok zorlayan mobil oyunlar ile devam ediyoruz.

Injustice 2

Yılların eskitemediği dövüş oyunu! Hala formunda hala telefonları kasıyor, çünkü inanılmaz grafiklere sahip.

Asphalt 9: Legends

Gameloft'un yeni yıldızı çıktığıyla bir zirveye oturdu. İnanılmaz grafikleri ve efsane optimizasyonu ile adeta bir başyapıt.

Modern Combat 5

Savaş oyunlarının vazgeçilmezi Modern Combat 5, Modern Combat Versus'a rağmen popülerliğini koruyor. İnanılmaz grafikler ve oynanışı ile vazgeçilmeyecek bir FPS oyunu.

EA Sports UFC

Son yıllarda popülerliğinin zirvesinde olan serbest dövüş yani UFC'nin lisanslı oyunu. EA Sports tarafından geliştirildi. Bu da grafiklerinin efsane olacağının garantisi.

Dead Effect 2

Doom'un mobil oyunu deyince akıllara Dead Effect 2'den başkası gelmiyor. Hala çok güzel bir oyun. Eğer bugüne kadar oynamadıysanız kesinlikle denemelisiniz.

PUBG

PUBG hakkında çok bir şey söylemeye gerek yok. Türünün lideri ve Fortnite'a rağmen liderliğini sürdürüyor. Gerek maçların uzunluğu gerek grafiklerin kalitesi ile telefonların canına okuyor. PUBG'yi iyi çalıştıran bir telefon muhtemelen ıssız bir adaya düşecek olsanız yanınıza almak isteyeceğiniz bir telefon olabilir.