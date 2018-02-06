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  4. Xiaomi Mi Notebook Pro inceleme! - Fiyat Performans Canavarı!

Xiaomi Mi Notebook Pro inceleme! - Fiyat Performans Canavarı!

Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Tamindir TV
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Bugün, daha önce kutu açılışını yaptığımız Xiaomi Mi Notebook Pro'nun inceleme videosu ile karşınızdayız. Xiaomi Mi Notebook Pro 13 inç modelinin donanımsal ve teknik detaylarını bu incelememizde sizler için mercek altına aldık. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri Xiaomi Mi Notebook Pro inceleme videosu ile başbaşa bırakalım. Keyifli seyirler!

Xiaomi Mi Notebook Pro İnceleme Videosu

Mi Notebook Pro, gücünü dört çekirdekli Intel Core i7 işlemcisinden alıyor. Bellek tarafında 16 GB DD4 ile gelen dizüstü bilgisayar, depolama tarafında ise 256GB SSD'ye sahip. 

Xiaomi Mi Notebook Pro inceleme

Windows Hello destekli ve dokunmatik 15.6 inç ekrana sahip olan Mi Notebook Pro, parmak izi sensörüyle geliyor. Grafik tarafında NVIDIA GeForce MX150 modelini kullanan cihazda, iki USB Type-C girişi, iki standart USB girişi ve bir adet HDMI girişi bulunuyor. Kutusundan Windows 10 işletim sistemi ile çıkan Xiaomi Mi Notebook Pro, 8000mAH'lık bataryasıyla kullanıcılara iddialı bir pil ömrü vadediyor. 

Mi Notebook Pro'nun 16GB RAM'li Intel Core i7 versiyonu 1075 dolar; 8GB RAM'li Intel Core i7 versiyonu ise 980 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. 

Xiaomi Mi Notebook Pro Teknik Özellikleri

 

Boyutları 

  • Kutu Ölçüleri: 44.00 x 33.00 x 11.50 cm
  • Kutu Ağırlığı: 3.374 kg
  • Ürün Boyutları: 36.00 x 24.40 x 1.50 cm
  • Ürün Ağırlığı: 1.95kg

İşlemci

  • İşlemci Modeli: İntel i7-8550U
  • Önbellek: 8MB
  • Kapasite: 1.8 Ghz, 4 Çekirdekli

Grafik

  • NVIDIA GeForce MX150

Bellek

  • 16 GB DDR4

Depolama

  • 256GB SSD

Bağlantı

  • Bluetooth 4.1
  • Dual WiFi 2.4Ghz/5Ghz (802.11 a/b/g/n/ac)

İşletim Sistemi

Güç ve Pil

  • Pil: 7.4V / 8000mAh Li-ion polimer pil
  • AC Adaptörü: 100-240V 5V 3A

Xiaomi Mi Notebook Pro ile ilgili detaylı bilgileri inceleme videosunda bulabilirsiniz. En yeni ve en güncel incelemeler ve Tamindir Bey’in en yeni videoları için Tamindir kanalını takip etmeyi unutmayın.

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