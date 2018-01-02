Yılın En İyi Android ve iOS Oyunları #2017
En iyi mobil oyunlar video serimize Yılın En İyi Mobil Oyunlarıyla devam ediyoruz. Tamindir ekibi olarak 2017'nin en iyi mobil oyunlarını sizler için seçtik. İyi seyirler!
2017'nin en iyi mobil oyunları şu şekilde:
1- Rules Of Survival
2- Chibi Bomber
3- Sniper Strike: Special Ops
4- Lineage 2: Revolution
5- Into The Dead 2
6- Modern Combat Versus
7- Injustice 2
8- CATS: Crash Arena Turbo Stars
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