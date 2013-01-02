Sürekli olarak amatör video işleriyle uğraşanlar ve bu nedenle ücretsiz bir video düzenleme programına ihtiyaç duyanların kullanabilecekleri en uygun programlardan bir tanesi de VSDC Free Video Editor yazılımı.

Programı kullanırken videolarınızı dilediğiniz gibi kesip yapıştırabilir, temel efektler verebilir ve montajını gerçekleştirebilirsiniz. Program videonuzu montajlarken sadece farklı videoları birleştirmenizi veya farklı dakikalarda oynatmanızı sağlamıyor, aynı zamanda videoları üst üste bindirerek farklı boyutlarda tek bir ekranda oynatmanıza da yardımcı oluyor.

Renk düzeltme, nesne şekillendirmesi, nesne filtreleri ve geçiş efektleri olmak üzere 4 adet efekt kategorisi bulunduran VSDC Free Video Editor’un bu özelliklerini kullanmak bir o kadar da kolay.

Hazırladığınız videoları CD ve DVD’lere yazmak isterseniz başka bir yazma programına ihtiyaç duymadan VSDC Free Video Editor’un içerisinde gelen yazma yeteneğini kullanabilirsiniz.