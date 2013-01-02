VSDC Free Video Editor5.7.7.694
Sürekli olarak amatör video işleriyle uğraşanlar ve bu nedenle ücretsiz bir video düzenleme programına ihtiyaç duyanların kullanabilecekleri en uygun programlardan bir tanesi de VSDC Free Video Editor yazılımı.
Programı kullanırken videolarınızı dilediğiniz gibi kesip yapıştırabilir, temel efektler verebilir ve montajını gerçekleştirebilirsiniz. Program videonuzu montajlarken sadece farklı videoları birleştirmenizi veya farklı dakikalarda oynatmanızı sağlamıyor, aynı zamanda videoları üst üste bindirerek farklı boyutlarda tek bir ekranda oynatmanıza da yardımcı oluyor.
Renk düzeltme, nesne şekillendirmesi, nesne filtreleri ve geçiş efektleri olmak üzere 4 adet efekt kategorisi bulunduran VSDC Free Video Editor’un bu özelliklerini kullanmak bir o kadar da kolay.
Hazırladığınız videoları CD ve DVD’lere yazmak isterseniz başka bir yazma programına ihtiyaç duymadan VSDC Free Video Editor’un içerisinde gelen yazma yeteneğini kullanabilirsiniz.
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VSDC Free Video Editor 4.0.1 için kemalzakirAd Soyad dedi ki;
patlama efeki yapılıyormu cevap verir misin
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3- VSDC Free Video Editor 3.2.1.373 için Ziyaretçi dedi ki;
Program çok başarılı fakat
videoları kayıt ettikten sonra yürüttüğünüzde satın alınmadığı için
Videonun üzerinde "Filmora" yazısı çıkıyor. Yani videonun hiç bir anlamı kalmıyor.Artı Yönleri: Özel yazı tipleri,Farklı Efektler,basit Eksi Yönleri: Satın alınmadığı için video'yu kaydetmiyor.
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Cevap yazan: Ziyaretçikesinlikle katılıyorum o kadar ugraştım videoyu düzenledim kaydedilmedi25 Temmuz 2016 Pazartesi - 22:14:11 - Şikayet Et
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4- VSDC Free Video Editor 3.2.1.373 için altay sercan dedi ki;
ses nasıl kısılır nasıl açılır ???
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VSDC Free Video Editor 3.2.1.373 için ASUSUUSU dedi ki;
youtuber olmayı düşünüyorum sizce bu program iyi olurmu varsa başka program önerebilrmisiniz
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Cevap yazan: Semihkardeşşim bende youtuberim bu program güzel bende yeni başladım başka sony vegas pro filan var.24 Ocak 2016 Pazar - 09:13:50 - Şikayet Et
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4- VSDC Free Video Editor 3.2.1.373 için Ad zeynepSoyad dedi ki;
Video yapma programina cok ihtiyacim var .Yorumlardan guzele benziyor . InsaAllah isime yarar
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 640 / 110,905
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win8.1
- Üretici:
- Flash-Integro LLC.
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