En İyi Mobil Video Düzenleme (Edit) Programları (Android ve iOS)

Android ve iOS telefonlarda basit kırpma, birleştirme, renk ayarları yapma gibi işlemler için kullanabileceğiniz pek çok ücretsiz video düzenleme uygulaması var. Biz de bu rehberde, videolarınızı kusursuz bir görünüme kavuşturmak için kullanabileceğiniz en iyi video düzenleme uygulamaları listesini paylaşıyoruz. İşte Android ve iOS için en iyi edit programları listesi.

En İyi Edit (Video Düzenleme) Programları - Android ve iOS

InShot

Adobe Premiere Rush

VivaCut

WeWideo

CapCut

Videoleap

YouCut

KineMaster

Video Shop Editor

VLLO

InShot

En video düzenleme programları içerisinde yer alan InShot hem Android hem de iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda sorunsuzca çalışıyor. Kullanımı çok pratik olan InShot ile tüm videolar kısa sürede düzenlenebiliyor. Programla video kırpma, sesleri düzenleme, videonun saniyeleri arasında değişiklik yapma, yazı ekleme gibi birçok işlem yapılabiliyor. Programın efektleri ve filtreleriyle de videolar dikkat çekici hale geliyor. InShot’un aynı zamanda ücretsiz ve premium sürümü var.

Adobe Premiere Rush

Adobe’a ait olan Premiere Rush programının da ücretli ve ücretsiz versiyonu bulunuyor. Bir kurgu yazılımı olan Adobe Premiere Rush, genellikle büyük ve kapsamlı işler için kullanılıyor. Bu sebeple bilgisayarlarda daha çok tercih edilen bir program olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda da iyi performans gösteriyor.

VivaCut

En iyi mobil video edit programı listesi içinde yer alan VivaCut, kullanıcılarına arka planda diledikleri içerik ve görseli kullanma olanağı sunuyor. Programın yeşil ekran efekti ile farklı tarzlarda içerikler üretilebiliyor. Program aynı zamanda videonun içerisinde profesyonel geçişler yapmayı sağlayan çeşitli araçlardan oluşuyor. Ayrıca video içerisinde istenilen filtreleri ve müzikleri kullanma imkanı da sunuyor. Program hem ücretli hem de ücretsiz sürüm şeklinde tasarlandı. Kullanıcılar, ücretli sürüme aylık ya da yıllık üye olabilirler.

WeWideo

Yüksek kalitede videolar oluşturmak için kullanabileceğiniz programlardan olan WeWideo, güçlü multimedya araçlarına sahip. Programın kendi içinde katmanlar yer alıyor. Bu katmanlar ile video otomatik farklı şekillerde çıkarılıyor.

CapCut

Kolay arayüze sahip olan CapCut ile kaliteli videolar oluşturabilirsiniz. CapCut programıyla videoların;

Hızı değiştirilir,

Video geri alınır,

Video kesilir,

Program aynı zamanda kullanıcılarına gelişmiş filtreler ve güzellik efektleri de sunuyor. Dosyaların üzerinde kullanıcı dilediği gibi renk ayarları da yapabilir. Programın ücretsiz versiyonu birçok gelişmiş özellik sunuyor. Ancak premium versiyonu da çok kapsamlı efektlerle kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Videoleap

Android ve iOS için en iyi edit programları arasında yer alan Videoleap, yapay zekayla güçlendirilen araçlardan oluşuyor. Dikkat çekici ve kusursuz video içerikler üretmeyi sağlayan Videoleap; çeşitli filtre, efekt ve geçiş araçları sunuyor. Programın yapay zeka sesleri ve filtreleri de videoların kusursuz editlenmesini sağlıyor.

YouCut

YouCut, kullanıcılarına videolarının hızını kontrol edip ayarlama olanağı sunuyor. Ayrıca program, yüksek çözünürlüklü videoları çözünürlüğünü kaybetmeden sıkıştırıyor. Cihazın depolama alanına göre videolar yüksek ya da düşük kalitede de kaydedilebiliyor. Videolar editlendikten sonra üzerlerinde uygulamaya ait filigran ve logo kesinlikle yer almaz.

KineMaster

Kinemaster programıyla videolar kolayca özelleştirilebilir ve düzenlenebilir. Programla videoların üzerine resim ve metinler eklemekte mümkün. Android ve iOS cihazlarda kullanılabilecek profesyonel video uygulaması olan Kinemaster sayesinde videolardaki istenmeyen görüntüler kolayca yok edilir. Videolara özel efektler ve çıkartmalar eklenerek videoların dikkat çekiciliği artırılabilir. KineMaster’in müzik kütüphanesi çok geniştir. Bu programla düzenlenen videolar, 4K çözünürlüğe kadar dışa aktarılabiliyor. KineMaster’in diğer dikkat çekici özelliğiyse çoklu renk ayarları ve video katmanı sunmasıdır.

Video Shop Editor

Video Shop, videoların kişiselleştirilmesini sağlayan düzenleme araçlarına sahip. Zengin düzenleme araçlarından oluşan programın kullanımı çok kolaydır. Programla videoların herhangi bir parametresi kesilip düzenlenebilir. Video Shop ile videolar hem hızlandırılır hem yavaşlatılır. Uygulama kullanıcıları videolarında birçok ses efekti de kullanabilir.

VLLO

VLLO, Android ve iOS için çok güçlü ve yönlü video editleme uygulamasıdır. Arayüzü çok basit olan programda 2000’in üzerinde hareketli çıkartma ve metin var. Filigransız şekilde videoları sunan uygulama, geniş filtre seçeneğinden oluşuyor. Videoları bulanıklaştırma ve renkleri düzeltme gibi olanaklarda VLLO programıyla mümkün.

Android ve iOS cihazlarda video düzenleme yapmak için yukarıdaki uygulamalardan birini seçebilirsiniz. İster hızlı bir düzenleme, ister profesyonel bir video oluşturma ihtiyacınız olsun, bu programlar tüm ihtiyaçlarınıza yanıt verecektir. Hangi uygulamayı seçeceğinize karar verirken, ücretsiz ve premium özelliklerini karşılaştırarak en uygun olanı belirleyebilirsiniz.