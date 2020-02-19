YouTube için En İyi Video Düzenleme Programları

YouTube, basit bir video paylaşım sitesi olmanın ötesine geçti. Günümüzde geleneksel TV yerine YouTube'u izleyen büyük bir kitle bulunuyor. Eğer YouTube’da içerik üretmek isterseniz, çektiğiniz videoların montajını yapabilmek için bir video düzenleme programınıza ihtiyacınız olacak. Bu yazıda, YouTube için en iyi video düzenleme programlarını derledik.

Adobe Premiere Rush

Adobe Premiere Pro, video düzenleme programı denildiğinde ilk akla gelen programdır. İnanılmaz derecede güçlü olan Adobe Premiere Pro, bazı YouTube içerik üreticileri için gereğinden fazla özellik ile doludur. YouTube için bir video düzenleme programı arıyorsanız, Adobe Premiere Rush daha iyi bir seçenek olabilir.

Adından da anlaşılacağı gibi Adobe Premiere Rush, videoları daha hızlı bir şekilde düzenlemenize yardımcı olmak içindir. Dahili hareketli grafik şablonları olduğundan, After Effects'i iş akışınıza entegre etmenize gerek yoktur. Bu, videoları daha hızlı ve kolay bir şekilde düzenlemenize yardımcı olan özelliklerden sadece bir tanesidir. Adobe Premiere Rush, Windows, macOS, Android ve iOS platformlarında kullanılabilir durumdadır.

iMovie

Bu mecraya yeni adım atıyorsanız ve video düzenleme programlarına aşina değilseniz, para harcamak istemeyebilirsiniz. Mac kullanıyorsanız ve basit, ucuz bir seçenek arıyorsanız, Mac’inizle birlikte gelen iMovie iyi bir seçenek olabilir.

İMovie ile bir sinema filmi düzenlemeyeceksiniz, ancak basit düzenleme işleri için fazlasıyla yeterlidir. iMovie, YouTube'un yerleşik düzenleyicisinden daha fazlasını sunar.

Windows için YouTube düzenleme yazılımı arıyorsanız, iMovie size yarar sağlamaz. Movie Maker Pro'yu Microsoft Mağazasında bulabilirsiniz, ancak bu bir Microsoft uygulaması değildir. Movie Maker Pro, ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak isteğe bağlı bir yükseltme sunuyor. Kullanıcı incelemelerine baktığımızda, birçok kişi ücretsiz sürümden fazlasıyla mutlu. Tabii ki de Movie Maker Pro’dan daha iyi seçenekler mevcut, ancak program, ücretsiz olarak sunulduğundan dolayı ücret ödemek istemeyen kullanıcılar için idealdir.

Blender

İlk başta, Blender buraya dahil etmek için garip bir seçenek olabilir. Sonuçta, esas olarak 3 boyutlu modelleme programı olarak bilinir. İlginçtir ki, Blender ayrıca tam özellikli bir video editörü içerir.

Blender, kesme ve yapıştırma gibi basit video düzenleme işlevlerinin yanı sıra maskeleme gibi daha gelişmiş görevleri de gerçekleştirebilir. Blender, video, ses, görüntü, efekt ve daha fazlası için 32 adet zaman çizelgesine sahiptir. Windows, macOS ve Linux'ta kullanılabilir durumda olan Blender, aynı zamanda tamamen ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılımdır.

İlk piyasaya sürüldüğü zaman, uzun süre boyunca Final Cut Pro hayranları Final Cut Pro X'ten nefret etti. YouTube için bir video düzenleme yazılımı arıyorsanız, Final Cut Pro X gerçekten çok kullanışlıdır. Final Cut Pro X, geliştirilmiş performans için MacBook Pro Dokunmatik Çubuk ve Metal grafik API gibi özelliklerden yararlanır.

Video düzenleme programları hakkında deneyim seviyeniz ne olursa olsun, Cyberlink PowerDirector 365, sizin için iyi bir seçenektir. Cyberlink PowerDirector 365, herkese hitap eden bir arayüze sahiptir. Eğer video düzenleme programlarına yeni adım atıyorsanız, Cyberlink PowerDirector 365’in ücretsiz sürümünü indirerek deneyebilirsiniz.

DaVinci Resolve

DaVinci Resolve, Hollywood filmleri için renk sınıflandırması yazılımı olarak biliniyor olabilir, ancak program, YouTube için en iyi video düzenleme programlarından biridir. DaVinci Resolve’de çok büyük miktarda özellik bulacaksınız, ama neyse ki hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Tüm bilmeniz gereken, 4K görüntüleri de dahil olmak üzere attığınız her şeyi düzenleyebilmesidir.

DaVinci Resolve’nin ücretsiz sürümü ile pek çok şey yapabilirsiniz. DaVinci Resolve, Windows, macOS ve Linux için kullanılabilir durumdadır. Bu yüzden hangi platformu kullanıyor olursanız olun, DaVinci Resolve harika bir seçenektir.

Ücretsiz sürümü olan Hitfilm Express, bulabileceğiniz en iyi video düzenleme programlarından biridir. DaVinci Resolve gibi, 4K görüntüleri düzenlemek de dahil olmak üzere neredeyse tüm düzenleme işlerini yapmanıza olanak tanır. Hitfilm Express'in daha kullanıcı dostu bir arayüzü var, yani video düzenlemede yeniyseniz bu daha iyi bir seçenek olabilir.

Hitfilm Express’in tam sürümü 299 dolar fiyat etiketine sahip, ancak programın ücretsiz sürümü de bulunuyor. İsteğe bağlı olarak eklentileri ücretsiz sürüm için satın alabilirsiniz. Eklentilerin tanesi 10 ile 20 ABD doları civarındadır. Hitfilm Express, Windows ve macOS platformları için kullanılabilir durumdadır.

Shotcut

Shotcut, Blender gibi hem ücretsiz hem de açık kaynaklı bir yazılımdır. Bu nedenle, ücretli bir video düzenleme programının sunduğu deneyimi bekleyemezsiniz. Bu, programın çok güçlü olmadığı anlamına gelmez.

Shotcut, ücretsiz video düzenleme programları arasında ön plana çıkıyor. Linux platformunda basit ve ücretsiz bir video düzenleme programı arıyorsanız, kesinlikle Shotcut’ı denemelsiniz. Shotcut’ı Windows veya macOS platformlarında da beğenebilirsiniz, ancak bu platformlarda rekabet oldukça fazladır.