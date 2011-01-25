VueScan9.5.81 (Windows)
Profesyonel Tarama Programı
VueScan, klasik ev kullanıcılarından profesyonel şirketlere kadar birçok kesimin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir tarama programıdır. Sahip olduğu gelişmiş özelliklerin yanı sıra oldukça kullanışlı bir yapıya sahip olan VueScan ile derin renk ve katman özelliklerine sahip taramalar gerçekleştirebilirsiniz.
VueScan, kurulum esnasında ve sonrasında bilgisayarınıza herhangi bir ek uygulama yüklemez. Programı satın alarak hali hazırda sahip olduğundan çok daha fazla işlemi yerine getirebilirsiniz.
Programın Özellikleri:
- Döküman, fotoğraf ve film tarama
- Taramaları PDF, JPEG, TIFF ve TXT formatlarında kaydedebilme
- Photoshop'tan dosya çekebilme
- Çoklu tarama yapabilme
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VueScan 9.5.24 için latif polat dedi ki;
abby diye bi program var ona benzer program arıyorum yazıcıdan tarayıp kopyalamak için uygun mu acab
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5- VueScan 9.2.17 için remzi güney dedi ki;
süper ne zaman bir programa yazılıma ihtiyacım olsa tam indir her zaman ilk sırada kalitesini belli ediyor
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VueScan 9.2.05 için yavuz dedi ki;
Kullanıyorum çok mükemmel hızlı tarama yapıyor.
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5- VueScan 9.1.03 için Gonomon dedi ki;
İlk defa görüyorum neki ya bu tarama programı derken :)
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Cevap yazan: A. Hüsrev Durmabelgelerinizi scanner denilen bir cihaz vasıtası ile bilgisayar ortamına resim şeklinde taramanıza imkan sağlayan bir cihaz için gereken yazılım ve ilgili işleme deniyor. umarım anlatabilmişimdir.5 Mayıs 2015 Salı - 11:42:00 - Şikayet Et
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- Lisans:
- Deneme Sürümü
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 155 / 77,492
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Hamrick Software
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