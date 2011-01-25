?     Geri Bildirim
VueScan
TamindirWindowsAraçlarGerekliVueScan

VueScan

9.5.81 (Windows)
VueScan İndir Hemen İndir

8.91 MB
Diğer Seçenekler
Editör Puanı: 5/5
5

2 Kullanıcı: 5/5

5

Profesyonel Tarama Programı

Onur Şendere Son güncelleme 4 saat önce

VueScan, klasik ev kullanıcılarından profesyonel şirketlere kadar birçok kesimin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir tarama programıdır. Sahip olduğu gelişmiş özelliklerin yanı sıra oldukça kullanışlı bir yapıya sahip olan VueScan ile derin renk ve katman özelliklerine sahip taramalar gerçekleştirebilirsiniz.

VueScan, kurulum esnasında ve sonrasında bilgisayarınıza herhangi bir ek uygulama yüklemez. Programı satın alarak hali hazırda sahip olduğundan çok daha fazla işlemi yerine getirebilirsiniz.

Programın Özellikleri:

  • Döküman, fotoğraf ve film tarama
  • Taramaları PDF, JPEG, TIFF ve TXT formatlarında kaydedebilme
  • Photoshop'tan dosya çekebilme
  • Çoklu tarama yapabilme

VueScan için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lütfen yorumlarınızda VueScan crack, VueScan serial, license key gibi bilgiler yazmayınız. Ayrıca Rapidshare, Hotfile, Fileserve, Wupload, Uploadstation ve Filesonic vb. dosya paylaşım sitelerinden bağlantı paylaşmayınız.
Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
155 / 77,492
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Hamrick Software

Gerekli Popülerleri

  1. Directx 9c
    Directx 9cWindows Yardımcı Program
  2. Microsoft .NET Framework
    Microsoft .NET FrameworkMicrosoft .NET Kütüphanesi
  3. Windows XP Service Pack 3
    Windows XP Service Pack 3Türkçe XP Servis Paketi 3
  4. JavaScript Collector
    JavaScript CollectorVeritabanı Programı
  5. Microsoft Visual C++ 2010
    Microsoft Visual C++ 2010Microsoft Visual C++ 2010 Yeniden Dağıtılabilir Paketi