VueScan, klasik ev kullanıcılarından profesyonel şirketlere kadar birçok kesimin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir tarama programıdır. Sahip olduğu gelişmiş özelliklerin yanı sıra oldukça kullanışlı bir yapıya sahip olan VueScan ile derin renk ve katman özelliklerine sahip taramalar gerçekleştirebilirsiniz.

VueScan, kurulum esnasında ve sonrasında bilgisayarınıza herhangi bir ek uygulama yüklemez. Programı satın alarak hali hazırda sahip olduğundan çok daha fazla işlemi yerine getirebilirsiniz.

Programın Özellikleri: