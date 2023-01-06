Bilgisayar Bakımı Nedir? Nasıl Yapılır?

PC'nizin bakımını yapmak ve bilgisayarınızı korumak, sizin için en önemli önceliklerden birisi olmalı ama gelin görün ki birçok kullanıcı bilgisayarını nasıl koruyacağı veya nasıl bakım yapacağı konusunda pek fazla bir bilgiye sahip değil. Peki, bilgisayar bakımı nasıl yapılır?

Eğer bilgisayarınıza nasıl bakım yapacağınızı öğrenir ve bilgisayarınızı korumanın neden bu kadar önemli olduğunu anlarsanız, kendi belirleyebileceğiniz bir sistem doğrultusunda bilgisayarınızı sürekli olarak ilk günkü performansıyla kullanabilir ve bilgisayarınızı uzun yıllar kullanabilirsiniz.

Bu yazımda sizlere bilgisayarınızın bakımını yapmak için kullanabileceğiniz ve her bilgisayar kullanıcısının kolaylıkla kullanabileceği uygulamalar, servisler ve kullanımlarından kısaca bahsedeceğim. Sıradan başlıklar altında bilgisayar bakımı konusunu incelemeye başlayalım.

Bilgisayara Bakımı Nedir?

Yeni aldığınız ve kutusundan çıkardığınız son model Windows veya Mac işletim sistemine sahip bilgisayarınızı gerekli bağlantılarını yapıp fişe taktıktan sonra çalıştırıyorsunuz. Her şey ne kadar güzel değil mi? Artık yeni bir bilgisayarınız var ve son sürat hiç takılma olmadan gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor.

Gelin görün ki yeni bilgisayar alan kullanıcıların birçoğu aylar sonra veya bir yıla yakın zaman dilimi içerisinde bilgisayarlarının performanslarının düştüğünü dile getiriyorlar. Aradan 18 ay ve 2 yıl zaman geçtikten sonra artık kullandığınız bilgisayarınız yavaş yavaş teklemeye başlıyor.

Uygulamaları açarken ve web sayfalarında gezinirken geç tepkiler vermeye başlıyor. Bazen bu sorunların temeli yetersiz internet bağlantısı ve zamanının gerisinde kalmış eski donanımlar gibi lanse ediliyor olsa da sorun tek başına bunlardan kaynaklanmamaktadır.

2 yıllık bir süreç içerisinde bilgisayarınızda oluşabilecek yavaşlıkların bir çok nedeni olabilir. Bu yavaşlamalara neden olabilecek başlıca şeyler; bilgisayara yüklendikten sonra tam anlamıyla silinemeyen uygulamalar, gereksiz sistem kayıtları ve daha önce ziyaret etmiş olduğunuz internet sayfalarına ait çerezler olarak sıralanabilir.

O zaman bilgisayarınıza bakım yapmak denildiğinde aklımıza ilk gelmesi gereken şey az önce saydığımız yavaşlamaya neden olabilecek unsurları temizlemek ve düzenlemeler yapmak olacaktır. Gerekli temizlemeler ve düzenlemeler yapıldıktan sonra bilgisayarımızın performansı artacağı için daha hızlı ve güvenilir bir şekilde çalışacaktır.

En Sık Kullanılan PC Bakım Yöntemleri

Disk birleştirme

Sistem kayıt defterlerini temizleme

Gereksiz dosyaları ve çift dosyaları silme

Tam olarak kaldırılamamış ve silinmemiş uygulamaları temizlemek

Sürücü güncellemelerini kontrol etmek

İnternet tarayıcınızla ilgili verileri ve çerezleri temizlemek

Bu saydığımız unsurlar dışında bilgisayarınızda işletim sisteminizin kurulu olduğu sabit diskin belirli bir bölümünün boş olması da performans ve hızı etkileyen önemli bir unsurdur ve dikkate alınması gerekir.

Belirtildiği gibi bilgisayarınıza bakım yapmak daha hızlı çalışmasını ve daha verimli çalışmasını sağlar. Bir çok bilgisayar kullanıcısı bilgisayar bakımının nasıl yapılacağını bilmediği için bilgisayarları yavaşladığı zaman yeni bir tanesini satın alma yolunu seçiyorlar.

Halbuki düzenli şekilde yapacağınız yukarıda belirttiğimiz bakım yöntemleri sayesinde bilgisayarınızın ömrünü uzatabilir ve böylece ekstra masraf ve harcamalardan kurtulmuş olursunuz. Nasıl ki arabanıza ve diğer elektronik aksamlı aletlerinize bakım yapmadığınız zaman daha çabuk yıpranıyorlarsa aynı durum kullandığınız bilgisayar için de geçerlidir.

Bilgisayar Bakım Programları

Advanced SystemCare

Glary Utilities

Wise Registry Cleaner Free

SlimCleaner

SlimDrivers

Başlangıç seviyesindeki ve orta seviyedeki kullanıcılar tam olarak konuya hakim olmadıkları için bilgisayar bakımıyla ilgili uygulama ve yazılımlardan yardım alırlarsa çok daha iyi olacağını düşünmekteyim. Çünkü yanlışlıkla silinebilecek bir sistem dosyası nedeniyle bilgisayarınıza kalıcı hasarlar verebilirsiniz.

Başlangıç seviyesi ve orta seviye bilgisayar kullanıcıları için bu bölümde bilgisayarınıza bakım yapabileceğiniz ve sistem performansını arttırabileceğiniz ücretsiz programlardan bahsedeceğim. Birlikte sistemimizi temizlemek ve hızlandırmak için kullanabileceğimiz programlara bir göz atalım.

Advanced SystemCare

Advanced SystemCare yine CCleaner kadar popüler olan başka bir sistem bakım aracıdır. Program içerisinde bulunan 20'den fazla sistem aracı sayesinde bilgisayarınızı ücretsiz olarak optimize eder ve daha güçlü bir koruma sağlayarak bilgisayarınızın performansını arttırır.

Glary Utilities

Glary Utilities ile bilgisayarınızda belli bir kullanım sürecinden sonra oluşabilecek yavaşlıkları ve sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. Ücretsiz bir program olan Glary Utilities ile sisteminize gerekli optimizasyonu kolayca yapabilirsiniz.

Wise Registry Cleaner Free

Wise Registry CleanerFree ile Windows kayıt defterinde bulunan gereksiz, kayıp veya yanlış kayıt girdilerini kolay ve güvenli bir şekilde temizleyebilirsiniz. Tamamen Türkçe olan program ile gerekli optimizasyonu yaptıktan sonra sisteminiz daha sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çalışacaktır.

SlimCleaner

Ücretsiz ve başarılı bir program olan SlimCleaner ile sisteminiz üzerinde yapacağınız analiz ve bakım sonucunda, bilgisayarınız en kararlı ve temiz çalışma ortamına kavuşacak. Sonuç olarak programın yaptığı bakım işlemleri sonrasında bilgisayarınız eski haline göre olabildiğince hızlı çalışmaya başlayacak.

Toolwiz Care

Toolwiz Care sürekli olarak bilgisayarınızda açık durması gereken bir program. Otomatik olarak bilgisayarınızın sağlığını denetliyor ve gerekli düzenlemeleri anlık olarak yaparak performanstan ödün vermemenizi sağlıyor. Aynı zamanda gizlilik koruması seçeneğiyle sisteminizin güvenliğini de elden bırakmıyor.

SlimDrivers

SlimDrivers bilgisayarınızda donanımları tarayarak sürümlerini kontrol eder. Eğer kullanmış olduğunuz sürücünün yeni bir versiyonu varsa sizin için bunu otomatik olarak indirip yükleyebilir. Bu şekilde donanımlarınız sürekli güncel ve sorunsuz bir şekilde çalışır.

Bu yazıda bilgisayar bakım programları listesi hazırladık ve bilgisayar bakımın ne işe yaradığını açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmındna bizimle paylaşmayı unutmayın.

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