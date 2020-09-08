Dota 2 Sistem Gereksinimleri (2020)

Valve tarafından geliştirilen ve 2013 yılında piyasaya sürülen Dota 2, oyunun çıkışının üstünden 7 yıl geçmesine rağmen ilk günkü popülaritesini korumaya devam eden sayılı video oyunlarındandır. Bu oyunu daha önce oynamamışsanız oyuna başlamadan önce muhtemelen Dota 2 kaç GB, bilgisayarım Dota 2'yi kaldırır mı gibi soruların cevabını öğrenmek istiyorsunuzdur. Oyun ile ilgili cevabını merak ettiğiniz tüm soruların cevabını Dota 2 sistem gereksinimleri ile öğrenebilirsiniz.

Steam'de indirilip en çok oynanan oyunlardan biri olan Dota 2, League of Legends gibi rakiplerinin aksine oldukça makul sistem gereksinimlerine sahip bir video oyunudur. Oyun yapısı açısından ufak çaplı farklılıkların haricinde birbirine çok benzedikleri için daha önce LoL (League of Legends) oynamış bir oyuncu Valve'nin geliştirdiği Dota 2 oyununu oynarken çoğunlukla hiçbir zorluk çekmemektedir.

2020 Yılının Dota 2 Sistem Gereksinimleri

Peki, bilgisayarınızın Dota 2 isimli strateji ağırlıklı video oyununu açabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Bu makalede sizlere oyunun yer aldığı üç farklı platform için ihtiyaç duyulan sistem gereksinimlerini sunduk. Bilgisayarınızın özelliklerinin oyunu çalıştırmak için gerekli olan sistem özelliklerini karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için aşağıda yer verdiğimiz sistem gereksinimlerini incelemenizi tavsiye ederiz.

Windows İçin Dota 2 Sistem Gereksinimleri

• İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü

• İşlemci: Intel Dual Core / AMD 2.8 GHz

• RAM: 4 GB

• Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600 / 9600GT - AMD Radeon HD 2600 / 3600

• Depolama Alanı: 15 GB Kullanılabilir Alan

• DirectX: Sürüm 9

Mac OS X İçin Dota 2 Sistem Gereksinimleri

• İşletim Sistemi: OS X Mavericks 10.9 veya üstü

• İşlemci: Intel Dual Core

• RAM: 4 GB

• Ekran Kartı: NVIDIA 320M veya üstü / Radeon HD 2400 veya üstü / Intel HD 3000 veya üstü

• Depolama Alanı: 15 GB Kullanılabilir Alan

Linux İçin Dota 2 Sistem Gereksinimleri

• İşletim Sistemi: Ubuntu 12.04 veya üstü

• İşlemci: Intel Dual Core / AMD 2.8 GHz

• RAM: 4 GB

• Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600/9600GT (Driver v331) / Intel HD 3000 (Driver mesa 10.6)

• Depolama Alanı: 15 GB Kullanılabilir Alan