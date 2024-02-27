Aragami Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Lince Works tarafından geliştirilen ve yayınlanan Aragami 2016 yılında piyasaya sürüldü. Oyuncular tarafından genellikle beğenilen ve başarılı bulunan bir yapım oldu. Öyle ki ilk oyunun başarısından sonra bir devam oyununa da sahip oldu. Eğer siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız Aragami sistem gereksinimlerini kontrol ettikten sonra oyunu indirip oynayabilirsiniz.

Gizlilik oyunları içerisinde pek bilinirliği olmasa da kulaktan kulağa yayılan bir yapım oldu diyebiliriz. Bu türü sevenler tarafından muhakkak oynanması gereken bir oyun olan Aragami farklı mekanikleri ve ilgi çekici görselliği ile övgüyü hak eden bir yapım.

Şanslıyız ki Aragami sistem gereksinimleri bakımından oldukça kullanıcı dostu bir oyun. Çok eski bir bilgisayarınız olsa bile Aragami’yi rahatlıkla açacağını ve akıcı bir şekilde oynatacağını düşünüyoruz. Yine de oyunu indirip oynamadan önce sistem gereksinimlerini kontrol etmekte fayda var. İşte Aragami’nin sistem gereksinimleri.

Aragami Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7/8.1/10

: Windows 7/8.1/10 İşlemci : Intel Core i5

: Intel Core i5 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : 2GB video bellek, NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD7870

: 2GB video bellek, NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD7870 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 6 GB kullanılabilir alan

: 6 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : Tümleşik ses arabirimi

: Tümleşik ses arabirimi İlave Notlar: Gerekli: İkincil tıklama etkinleştirilmiş Klavye ve Fare veya gamepad (PS3 kontrol cihazı, Windows için Xbox 360 kontrol cihazı veya Logitech gamepad'ler gibi).

Aragami Önerilen Sistem Gereksinimleri

Aragami için önerilen sistem gereksinimleri yayınlanmamış.

Aragami Kaç GB?

Aragami yalnızca 6 GB depolama alanı talep ediyor. 2016 yılında çıkmış bir oyun için son derece kabul edilebilir ve makul bir boyut. Hızlıca indirip başlamak için ideal bir oyun.

Aragami sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız Aragami’yi kaldırıyor mu? Aragami’nin sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.