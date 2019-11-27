Airbnb, ABD merkezli online konaklama servisi. İş veya tatil amaçlı sıklıkla seyahat edenlerin evlerindeki rahatlıkta konaklama yeri bulmalarına yardımcı olan Airbnb, kaldıkları yeri (ev, otel, hotel) başka insanlara açarak para kazanmak isteyenlerin de buluştuğu bir platform. İster cazibeli ve modern mutfağa sahip bir şehirde mutlaka olması gereken olanakların bulunduğu konaklama yerlerini rezerve edin, isterseniz de günlük veya haftalık konuk ağırlayarak esktra gelir elde edin.

Dünyanın her yerinde bütçenizi aşmadan en iyi oda, flat, ev veya diğer barınma yerlerini bulmanıza, yeni yerler keşfetmenize yardımda bulunan paylaşım üzerine kurulu bir topluluk Airbnb. Milyonlarca ev sahibi ve seyahatseverin mekanlarını kaydedilmek ve dünyanın her yerinde benzersiz konaklama rezervasyonları yapabilmek amacıyla ücretsiz olarak katılabildiği Airbnb’de kişilerin profilleri ve kayıtları doğrulanıyor, ev sahipleri ve misafirlerin net iletişim kurabilmeler için akıllı bir mesajlaşma sistemi kullanılıyor ve ödemeler de güvenilir platform üzerinden yürütülüyor. Ayrıca kalacak yer bulma, rezervasyonunuz için ödeme yapma veya kalacak bir yere ev sahipliği yapma veya bir deneyim/maceraya ev sahipliği yapma konusunda bilgi alabileceğiniz yardım sayfası dışında rezervasyon yenileme, para iadesi, tazminat, 1 milyon dolarlık ev sahibi garantisi, hem ev hem de deneyimler için sigorta programlarıyla ilgili 7/24 yardım alabileceğiniz destek ekibi bulunuyor.

Online konaklama hizmeti Airbnb’nin işleyişi:

Profiller ve Değerlendirmeler: Ev sahipleri ve misafirler detaylı profiller, kişisel değerlendirmeler ve onaylanmış doğrulamalar aracılığıyla birbirlerini tanıyor.

Ev sahipleri ve misafirler detaylı profiller, kişisel değerlendirmeler ve onaylanmış doğrulamalar aracılığıyla birbirlerini tanıyor. Güvenilir Hizmetler: Airbnb, ev sahipleri ve misafirlerin güven içinde konuşabilmesi için kişisel profilleri doğrular, akıllı bir mesajlaşma sistemi kullanır ve ödemeleri güvenli biçimde tahsil eder ve gönderir.

Airbnb, ev sahipleri ve misafirlerin güven içinde konuşabilmesi için kişisel profilleri doğrular, akıllı bir mesajlaşma sistemi kullanır ve ödemeleri güvenli biçimde tahsil eder ve gönderir. 7/24 Müşteri Desteği: Birinci sınıf hizmet veren müşteri destek ekibimiz dünyanın neresinde olursanız olun tüm gün size yardım etmeye hazırdır.

Airbnb'de Ev Sahibi Olarak Para Kazanırsınız!

Ev rahatlığında konaklama sağlayan platformlar denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Airbnb, ev sahipliği yaparak ekstra masraflar için para kazanmanızı da sağlıyor. Üç adımda ev sahipliği kolaylığı sunuyor. Yerinizi ücretsiz kaydediyorsunuz. Nasıl ev sahipliği yapmak istediğinize karar veriyorsunuz. Programınız, fiyatlarınız, misafirlerin karşılaması gereken koşulları seçtiğiniz bu aşamada Airbnb size yardımcı oluyor. Kaydınızı yayınladıktan sonra misafirler size ulaşmaya başlıyor. Mesajlaşma sistemini kullanarak konaklamalarından önce sorularını yanıtlayabiliyorsunuz. Airbnb’nin güzel yanı sizi, evinizi ve eşyalarınızı güvende tutmak için mekandaki hem hasarlara hem de kazalara karşı 1 milyon dolar değerinde sigorta yapıyor. Airbnb, rezervasyon yapmadan önce telefon numarası ve e-posta adresi gibi bilgilerle doğrulama istediğinden misafirleriniz de doğrulanmış kişiler oluyor. Airbnb ile para kazanmaya başlamak için bu sayfaya bakabilirsiniz.