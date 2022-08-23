Startup Nedir? Startup Şirket Nasıl Kurulur?

2010 yılında ilk Amerika’da ortaya çıkan startup iş modeli dünya genelinde adından söz ettirmeye başladı. Pek çok kişi startup nedir? sorusunu araştırmaya başladı. Startup çalışmaları, Türkiye’de çok geç başladı. Ancak son dönemlerde Türkiye’de bu konu hakkında birçok çalışma yapılmaya başladı. Hatta dünya genelinde ses getirecek önemli startup çalışmalarına imza atılmıştır. İngilizce kökenli startup kelimesi Türkçede “yeni girişim” şeklinde ifade edilir. Startup iş modeli ilk kez Amerika’nın Silikon Vadisi’nde ortaya çıkarak sonrasında dünya geneline yayılmıştır. Bu iş modelinde şirketler; kısa sürede çok yol kat eder. Startup; gelişimi, sürekliliği, hızlı büyümeyi, geniş kitlelere hitap etmeyi ve ihtiyaç gidermeyi amaç edinir. Bazı yerlerde, “yeni girişim” şeklinde startup kelimesi geçer.

Startup Şirket Nasıl Kurulur?

Startup şirketleri kurulurken büyük emeklerden geçer. Yeni girişim şirketinin kurulup alanında başarılı şekilde ilerlemesi için birkaç aşamadan geçmesi gerekir. Bu aşamaları şöyle sıralayabiliriz;

Çevredeki eksikliklerin farkına varılması,

İş planı oluşturulması,

Prototip oluşturulup onun yayılmasını sağlamak,

Projenin hayata geçirilmesi için ortakların araştırılıp bulunması,

Doğru bir ekibin kurulması,

İşin kütüğe geçirilmesi,

Yatırımcı bularak onun ilk sürümünün piyasaya çıkartılması,

Pazarlama,

“Startup şirket nasıl kurulur” noktasında aynı zamanda şu noktalarda dikkate alınır;

Şirketin yapısı,

Şirketin kuruluş amacı,

Şirketin rakiplerinin analizi,

Yönetim şekli,

Riskler,

Exit- çıkış stratejisi,

Genel operasyon,

Startup Şirketler Hangi Alanlarda Kurulur?

Genellikle startup şirketleri; yazılıma ve teknolojiye yönelik alanlarda çalışmalar yapan girişimler olarak isimlendirilir. Türkiye ve dünyadaki startup şirketler ele alındığında bu durumun desteklendiği görülür. Fakat startup şirketler sadece teknoloji ve yazılım sektöründe hizmet vermez. Startup şirketler pek çok alanda kurulabilir. Son dönemlerde pazarlama, mimarlık gibi alanlarda da öne çıkmaya başlamıştır.

Global anlamda startup projeleri şöyle sıralanabilir;

Enerji,

Sağlık,

Otomotiv,

Finans teknolojileri,

Medya,

Tüketim malları ile hizmetleri,

Gıda,

Eğitim,

Parekende,

Emlak,

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte seyahat, gıda gibi sektörlerde yeni girişimler ortaya çıkmıştır. Örneğin; çoğu kişi seyahatlerinde klasik konaklama dışında farklı seçenekleri tercih etmeye başlamıştır. Artık insanlar gittikleri şehirlerde lokal ev arayışına girmiştir. Seyahatleri boyunca birçok insan lokal evlerde konaklamayı tercih ediyor. Gıda sektörü de yeni girişimcilik faaliyetlerinin merkezi olmuştur. Restoranlardan çok farklı sistemler geliştirilerek gıda sektörü önemli boyut kazanmıştır. Birçok gıda sektöründe hizmet veren startuplar rakiplerinden farklı olarak; içerik, teslimat ve paketleme gibi birçok konuda farklılık oluşturuyor.

Dünyanın Başarılı Startup Projeleri

Dünya genelinde başarılı olan birçok startup projesi var. Bu projeleri şöyle sıralayabiliriz:

Uber: Araç çağırma uygulaması diye bilinen Uber, 2009 senesinde kurulmuştur. Çalışmalarıyla kısa sürede hizmet verdiği alanda ön plana çıkmaya başlamıştır.

Araç çağırma uygulaması diye bilinen Uber, 2009 senesinde kurulmuştur. Çalışmalarıyla kısa sürede hizmet verdiği alanda ön plana çıkmaya başlamıştır. Xiaomi: Akıllı telefon üretimini gerçekleştiren Xiaomi şirketinin en önemli özelliği; kaliteli ve iyi özellikleri olan ürünleri uygun fiyattan satmasıdır.

Akıllı telefon üretimini gerçekleştiren Xiaomi şirketinin en önemli özelliği; kaliteli ve iyi özellikleri olan ürünleri uygun fiyattan satmasıdır. Dropbox: Bulut taban yazılım programı Dropbox, ücretsiz 2 GB’a kadar depolama imkânı sunuyor. Dropbox; bilgisayar dışında akıllı telefonlarda kullanılıyor.

Bulut taban yazılım programı Dropbox, ücretsiz 2 GB’a kadar depolama imkânı sunuyor. Dropbox; bilgisayar dışında akıllı telefonlarda kullanılıyor. Spacex: Elon Musk tarafından Spacex projesi hayata geçirilmiştir. Kaliforniya eyaletinde hem uzay nakliye hem de araştırmaları konusunda çalışmalar yapıyor.

Elon Musk tarafından Spacex projesi hayata geçirilmiştir. Kaliforniya eyaletinde hem uzay nakliye hem de araştırmaları konusunda çalışmalar yapıyor. Pinterest: Görsel kavramların çok olduğu sosyal paylaşım sayfası olarak Pinterest biliniyor. Pinterest’te kullanıcılar ilgi duyduğu alanlardaki konuları takip edebiliyor. Pinterest’ten herkes kendine göre görseller bulup oluşturduğu panolara onları ekleyebiliyor.

Görsel kavramların çok olduğu sosyal paylaşım sayfası olarak Pinterest biliniyor. Pinterest’te kullanıcılar ilgi duyduğu alanlardaki konuları takip edebiliyor. Pinterest’ten herkes kendine göre görseller bulup oluşturduğu panolara onları ekleyebiliyor. Snapchat: Snapchat; Evan Spiegel tarafından 2011’de kurulmuştur. Snapchat ile kullanıcılar; video ve fotoğraflar çekerek onlara not ekleyip paylaşabiliyor.

Snapchat; Evan Spiegel tarafından 2011’de kurulmuştur. Snapchat ile kullanıcılar; video ve fotoğraflar çekerek onlara not ekleyip paylaşabiliyor. Airbnb: 2014 yılında Airbnb; “yılın şirketi” unvanına sahip olmuştur. Airbnb, kısa sürede ev kiralama işleminin gerçekleştirilmesi için kurulan bir uygulamadır.

2014 yılında Airbnb; “yılın şirketi” unvanına sahip olmuştur. Airbnb, kısa sürede ev kiralama işleminin gerçekleştirilmesi için kurulan bir uygulamadır. Flipcart: Hindistan’ın önemli e-ticaret firmaları arasında Flipcart yer alıyor. Amazon, Alibaba gibi ünlü e-ticaret sitelerinin modellerini yaparak sektörde başarıya ulaşmıştır.

Türkiye’deki Başarılı Startup Projeleri

Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de “startup projeleri” öne çıkmaya devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen startup projeleri şöyledir:

Iyzico: Türkiye’ye ait başarılı bir ödeme sistemidir. Önemli startup projesi olan Iyzico; Atlas Global, Samsung, Modanisa, Zara, Onedio ve Sahibinden.com gibi şirketlerle çalışıyor.

Gardrops: Az kullanılan, 2. el, yeni fakat giyilmeyen bütün eşyalar ve kıyafetler Gardrops uygulaması üzerinden satılabiliyor.

Getir: Kişi; Android, İOS tabanlı telefonlar üzerinden dilediği ürünlerin siparişini verip onların kapısına kadar gelmesini sağlayabilir.

Paraşüt: Paraşüt uygulamasıyla; şirketlerin finansal kontrolleri yapılır. Paraşüt, şirketlerin adına; stok takipleri, E-faturalar, gelir ve gider takibi, fatura takibi, raporlama, cari hesap takibi, online tahsilat işlemlerini yapar.

Yazımızda startup nedir, startup şirketler nasıl kurulur, dünya ve Türkiye’den başarılı startup projelerinden bahsettik. Sizde konuyla ilgili görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Aynı zamanda En İyi Girişimcilik Temalı Filmler başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.