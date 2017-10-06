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Facebook Workplace (web)
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  4. Facebook Workplace - İşletmelere Özel Sosyal Ağ Uygulaması

Facebook Workplace

web
Facebook Workplace
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Erkan Calp
Erkan Calp
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Facebook Workplace ile iş arkadaşlarınızla iletişimde kalın.

Facebook Workplace, sadece işletmelerin kullanımına açık sosyal ağ uygulaması.

İş arkadaşlarınızla gerçekleştirdiğiniz konuşmalar, paylaştığınız fotoğraf ve videolar orta bölümde konumlandırılırken, sol bölmeden kişilerinizle hızlıca iletişime geçebiliyorsunuz. Son derece sade, modern bir arayüz karşınıza çıkıyor.

Anlık bildirimler yoluyla iş arkadaşlarınızla her daim iletişimde kalmanızı sağlayan Facebook Workplace'de ekran paylaşım özelliği de kullanımınıza sunuluyor. Ancak ekranınınızın tamamını paylaşamıyorsunuz. Sadece masaüstünde çalışan belli bir uygulamayı seçebiliyorsunuz. Masaüstünü komple paylaşmak istemeyenler veya hassas iş verilerinin, iletişimlerinin ortaya çıkmasını istemeyenler için güzel bir özellik gibi geliyor.

Facebook’un çalışan kesim için özel hazırladığı sohbet uygulaması Workplace, tüm web tarayıcılarla uyumlu.

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