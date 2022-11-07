Facebook Çoklu Profil Nasıl Oluşturulur?

Facebook, kullanıcılarının çeşitli sosyal medya platformları üzerinde hesap ve profillerini nasıl kullandığına dair güncellemeleri ve deneysel özellikleri kamuoyuyla paylaştı. Dünya devi tarafından geçtiğimiz aylarda dikkat çeken çoklu profil oluşturma güncellemesini duyurdu.

Bu platform üzerinden çoklu profil oluşturarak; ana hesabınızı yalnızca aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim kurmak için kullanabilirsiniz. Diğer hesabı da hobi ve ilgi alanlarınız için kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ana Facebook hesabınız başta olmak üzere bu özelliği kullanarak 4 tane daha profil oluşturabilirsiniz. Böylelikle toplam 5 adet Facebook profiline sahip olmuş olacaksınız.

Facebook ana hesabınız üzerinde giriş yaptığınız bilgileri oluşturmuş olduğunuz diğer profiller için de kullanabilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz profillere de arkadaş ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda gizlilik ayarları yapabilirsiniz. Ana hesaptaki tüm özellikler diğer oluşturulan 4 hesapta da olacak.

Yalnız sonradan oluşturulan çoklu profillerin her birinin kendi görünen ismiyle kullanıcı adı olacak. Çoklu profiller, ana Facebook profilindeki adı ve kullanıcı adını kullanmak zorunda değil.

Bir Facebook Hesabından Birden Çok Profil Oluşturma

Facebook hesabında birden fazla profil oluşturma özelliği test edilmeye başladı. Facebook mobil uygulama ve masaüstü web sitesi üzerinden çoklu profil oluşturulabilecek.

1. Mobil Uygulama ile Çoklu Facebook Profili Oluşturma

Mobil cihaz üzerinden Facebook uygulaması açılarak hesaba giriş yapılmalı.

Üç satır şeklindeki menü simgesi seçilmelidir.

Menü ekranının olduğu üst bölümde ana hesapla birlikte fotoğrafının olduğu düğme vardır. Aşağı ok simgesinin olduğu bu düğme üzerine tıklayınız.

Görüntülenen “Profil” ile “Sayfa” menü üzerinden “Yeni Profil Oluştur” tıklanmalıdır.

Yukarıdaki adımdan sonra yeni Facebook profilinin oluşturulması için ekran üzerindeki belirtilen adımlar takip edilmelidir. Bir Facebook profili oluşturduktan sonra yenisini oluşturabilmek için 72 saat beklemeniz gerekiyor.

2. Masaüstü Web Sitesi ile Çoklu Facebook Profili Oluşturma

İlk olarak web tarayıcısı açılarak ardından Facebook’un resmi internet sitesine giriş yapılır. Ana hesaba giriş sağlanır.

Sağ üst köşede yer alan “Profil Resmi” simgesi seçilir. Görüntülenecek menü üzerinden “Tüm Profilleri Gör” seçeneği tıklanır.

Profil seç menüsü içinden “Yeni Profil Oluştur” butonuna tıklanır. Bundan sonra ek Facebook profillerinin oluşturulacağı görüntü ekranınıza gelir. “Başla” öğesini seçip diğer adıma geçilmelidir.

Profil oluşturma ekranı sağında “Neye gitmek istiyorsunuz” başlığı altında yeni profili oluşturacak form vardır. Profil adının olduğu kısma dilediğiniz adı yazabilirsiniz. Kapak fotoğrafı, profil fotoğrafı gibi alanları dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz.

Formu doldurduktan sonra “Devam” seçeneğine tıklayınız. Profil oluşturmayla ilgili sunulan tüm bilgileri kontrol edip da sonra “Profil Oluştur” butonuna tıklayınız.

Yeni profilin oluşturulmasının sonrasında profil kurulumunun tamamlanması için bazı adımlar ekrana gelecek. Profil fotoğraflarının eklenmesi, yeni profil ayarları yönetme gibi tüm adımlar için “İlerle” seçeneğini kullanarak en son “Bitir” butonuna tıklayınız.

Farklı Facebook Profilleri Arasında Geçiş Sağlama

Çoklu Facebook profilinin oluşturulması sonrasında ana hesaptan diğer hesaplara geçiş yapılabilir.

1. Mobil Uygulama ile Farklı Facebook Profilleri Arasında Geçiş Sağlama

Telefondan Facebook uygulaması açılarak üç satır şeklinde “Menü” simgesine tıklanmalı. Daha sonra isminizin liste haline getirildiği kısımdan “Aşağı Ok” simgesi üzerine tıklayınız. Profil ve sayfaların olduğu menü görüntülenir. Bu menü içerisinden dilediğiniz profili seçip ona geçiş yapabilirsiniz.

2. Masaüstü Web Sitesi ile Farklı Facebook Profilleri Arasında Geçiş Sağlama

Facebook’un resmi web sitesine giriş yaparak sonrasında sağ üst köşede bulunan “Profil Resmi” simgesine tıklanmalıdır. Görüntülenen menü içinden “Tüm Profilleri Gör” seçeneğine tıklanmalıdır. Akabinde geçiş yapmak istediğiniz profili seçiniz. Otomatik olarak seçmiş olduğunuz profile geçiş yapmış olacaksınız.

Facebook ana hesap üzerinden çoklu profil oluşturma özelliğinin yanı sıra platformda kullanıcı adının nasıl değiştirileceğini merak ediyor olabilirsiniz. Bunun için Facebook Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.