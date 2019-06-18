Facebook Messenger Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Facebook hesabını dondurunca neler olur isimli yazımızda, Facebook hesabını silme ile Facebook hesabını dondurma arasındaki farkın ne olduğunu öğrenmiştiniz. Facebook’u dondurarak devre dışı bırakırsanız, hesabınızı geçici bir süreliğine kapatmış oluyorsunuz ve istediğiniz zaman geri aktifleştirme şansınız oluyor ama Facebook hesabınızı tamamen silerseniz, verileriniz geri dönmeyecek şekilde silinecektir.

Yukarıda bahsettiğimiz yazımızı okuyanlar yine bilecektir ki Facebook hesabınızı devre dışı bıraktığınızda Facebook Messenger hesabınızın da devre dışı kalmıyor, yine kullanmaya devam edebiliyorsunuz. İnsanlar sizi hala görebilir, sizinle iletişim kurmaya devam edebilir. Bu yazıda, Facebook Messenger hesabınızı nasıl devre dışı bırakacağınızı öğreneceksiniz.

Facebook Messenger’ı Devre Dışı Bırakma

Facebook Messenger’ı devre dışı bırakmadan önce Facebook hesabınızı devre dışı bırakmanız gerekmektedir. Facebook hesabınızı dondurmak için aşağıdaki adımları izleyiniz.

Ayarlar > Facebook Bilgilerin yolunu takip ediniz. Bu bölümde “Dondurma ve Silme” seçeneğine tıklayınız.

yolunu takip ediniz. Bu bölümde seçeneğine tıklayınız. Önünüze gelen sayfada “Hesabı Dondur” seçeneğini işaretleyip “Hesabı Dondurma İşlemine Devam Et” butonuna tıklayınız.

seçeneğini işaretleyip butonuna tıklayınız. Belirtilmesi zorunlu olan ayrılma nedenlerinden bir neden seçiniz. Ayrılma nedeniniz seçenekler arasında yok ise “Diğer” yazısının altında yer alan kutuya ayrılma nedeninizi yazınız. E-posta alımını durdurma seçeneğini isteğinize bağlı olarak işaretleyebilir ya da geçebilirsiniz.

yazısının altında yer alan kutuya ayrılma nedeninizi yazınız. E-posta alımını durdurma seçeneğini isteğinize bağlı olarak işaretleyebilir ya da geçebilirsiniz. “Dondur” butonuna tıklayınız.

Facebook hesabınızı dondurduğunuza göre sıra Facebook Messenger’a geldi. Facebook Messenger’ı devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları izleyiniz.

Facebook Messenger uygulamasını açınız.

uygulamasını açınız. Sol üst köşedeki profil fotoğrafınıza tıklayınız.

“Yasal Bilgiler ve İlkeler” seçeneğine tıklayınız.

“Messenger’ı Dondur” seçeneğine tıklayınız.

Şifrenizi giriniz.

“Devam et” butonuna tıklayınız.

Facebook hesabınızı geri açmak için kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak hesabınıza erişim sağlamanız yeterlidir. Bu işlem, Facebook Messenger hesabınız için de geçerlidir.