Facebook Messenger Gizli Mesajlar Nasıl Görüntülenir?

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook bünyesinde kendi anlık mesajlaşma servisi Messenger'ı da barındırıyor. Normalde Facebook arkadaş listemizde kayıtlı olan akrabalarımız ve arkadaşlarımız bize Facebook Messenger'ı kullanarak mesaj gönderebiliyorlar ve biz bu mesajlarla ilgili bildirim alabiliyoruz. Bunun yanında Facebook arkadaş listemizde kayıtlı olmayan diğer Facebook kullanıcıları da bize mesaj gönderebiliyorlar; fakat bu mesajlar için bildirim almıyoruz. Mesaj İstekleri bölümü altında toplanan bu mesajları arada kontrol ederek kendi isteğimiz dahilinde görüntülememiz gerekiyor.

Facebook'un Mesaj İstekleri bölümünü kontrol ettiğimizde aslında bize gönderilen her mesajı göremiyoruz. Bu da belli kişilerin bize ulaşmasını engelliyebiliyor veya haber beklediğimiz bir kişinin mesajlarını okuyamamamıza neden oluyor. Bu yazılımda bu tür Messenger gizli mesajlarını nasıl görüntüleyebileceğinizi anlatacağız.

Facebook Messenger'ın bu tür bir sistem izlemesi oldukça garip bir durum. Facebook Messenger üzerinde gizlenen mesajlar yer almasının sebebi ise Messenger'ın kendi içinde bir filtreleme sistemine sahip olması. Bu durum e-posta servislerinde karşımıza çıkan gereksiz posta klasörlerine benziyor; fakat burada gereksiz klasörüne gönderilecek mesajları biz belirlemiyoruz.

Facebook Messenger Gizli Mesaj Görüntüleme Nasıl Yapılır?

Mobil cihazlarınızdaki gizlenmiş Facebook Messenger mesajlarınızı görebilmek için ilk önce Facebook Messenger uygulamasını açın.

mesajlarınızı görebilmek için ilk önce Facebook Messenger uygulamasını açın. Facebook Messenger açıldıktan sonra 'Ayarlar' menüsünü açın.

Ayarlar menüsü açıldıktan sonra ise 'Kişiler' başlığına dokunun.

Kişiler menüsü açılınca Mesaj İstekleri başlığına dokunun.

Mesaj İstekleri menüsü açılınca da karşınıza çıkan 'Filtrelenen İstekleri Gör' bölümüne giriş yapın.

Son adımdan sonra size gönderilen bütün mesajlar listelenecektir.

Bu işlemi Facebook'un masaüstü versiyonunda yapmak için:

Tarayıcınız üzerinde Facebook'un mesaj bölümüne tıklayın.

Mesaj bölümüne tıkladıktan sonra sırasıyla 'Mesaj İstekleri' bağlantısına ve ardından da 'Filtrelenen istekleri gör' seçeneğine tıklayın.

Son adımdan sonra size gönderilen bütün gizli mesajlar görünür hale gelecektir.

Facebook Messenger'ın Mesaj İstekleri bölümünün altındaki gizlenmiş mesajları görüntülemek Facebook'un masaüstü versiyonunda kolay bir iş. Fakat Facebook'u sadece mobil cihazınızda kullanıyor, Messenger mesajlarınızı da sadece mobil cihazınızdaki Facebook Messenger uygulaması üzerinde kullanıyorsanız işler biraz karışık hale geliyor.