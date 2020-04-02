Facebook Messenger Birden Fazla Kişiyle Görüntülü Konuşma Nasıl Yapılır?

Facebook Messenger'da birden fazla kişi ile görüntülü görüşme nasıl yapılır? Merak ettiğiniz tüm detayları sizler için derledik!

Facebook Messenger'da 6 Kişiye Kadar Görüntülü Konuşma Yapın!

Ailenizle, dostlarınızla, iş arkadaşlarınızla ya da müşterilerinizle toplu bir görüşme yaparken tercih edebileceğiniz pek çok platform bulunuyor. Bunların arasında öne çıkanlardan birisi ise hiç şüphesiz Facebook Messenger. Peki Facebook Messenger ile görüntülü görüşme nasıl yapılır ve kaç kişiye kadar görüntülü görüşme yapabilirsiniz?

Facebook, şu anki durumda elli kişiye kadar görüntülü görüşme desteği sunuyor. Burada bilmeniz gereken en önemli detay ise ekranda aynı anda altı kişiyi görebileceğiniz. Yani size ek olarak anlık olarak beş kişi daha görebileceksiniz.

Peki Facebook'ta görüntülü görüşme nasıl başlatılır?

Adım 1 - Facebook Messenger Uygulamasını Telefonunuza Yükleyin!

Facebook Messenger ile görüntülü görüşme başlatmadan önce uygulamayı akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için hemen aşağıda yer alan indir tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Adım 2 - Facebook Hesabınıza Giriş Yapın ya da Kayıt Olun!

Uygulamayı indirdikten sonra menüden Messenger uygulamasına giriş yapabilirsiniz. Bunun ardından gelen ekrana varsa kullanıcı bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Daha sonra hemen altta yer alan Giriş Yap alanına basmanız yeterli olacaktır. Eğer uygulamayı daha öncesinde kullanmadıysanız ya da bu konu hakkında herhangi bir fikriniz yoksa Yeni Hesap Oluştur tuşuna tıklayarak bilgilerinizi girin ve yeni bir hesap oluşturun.

Adım 3 - Görüşme Yapmak İstediğiniz Kişiyi Bulun

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra Facebook kullanan arkadaşlarınızla, aile üyelerinizle ya da iş arkadaşlarınızla görüşme yapmanız mümkün olur. Bu kişilere erişebilmek için üst tarafta bulunan ara balonuna tıkladıktan sonra ismini yazabilir ya da daha öncesinde görüştüğünüz kişileri hemen alt taraftaki listede görebilirsiniz. Eğer görüşmek istediğiniz kişileri burada göremiyorsanız Facebook'ta arkadaş olarak eklemiş olduğunuzdan emin olun. Eğer görüşme yapmak istediğiniz kişiyi bulduysanız onun adının yazdığı yere tıklayın.

Adım 4 - Bir Görüntülü Arama Başlatın

Bunun ardından karşınıza bir mesajlaşma alanı çıkacak. Hemen üst tarafta yer alan kamera simgesine tıklayın. Bu, video görüşme başlatacaktır. Eğer karşı taraf çağrı isteğinizi kabul ederse onunla görüşme başlatabileceksiniz. Eğer karşınıza bazı izin istekleri gelirse bunlara izin ver diyerek devam edin

Adım 5 - Sohbete Başkalarını da Dahil Edin

Eğer görüntülü görüşme başladıysa, limit dahilinde başka kişileri de görüşmeye dahil edebilirsiniz. Bunun için ekranın altında bulunan kişi ekle ikonuna basmanız gerekiyor.

Bu ikona basmanızın ardından listeden istediğiniz kişileri seçin ve ekle tuşuna basın. Bu kişiler de görüntülü görüşme isteğini kabul ettiklerinde çağrıya eklenmiş olacaklar. Bu şekilde toplamda elli kişiye kadar ancak ekranda siz dahil altı kişiyi görerek sohbet edebileceksiniz.

Tüm bu adımları yerine getirdikten sonra Facebook Messenger'da birden fazla kişi ile görüşebiliyor olacaksınız.