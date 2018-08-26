MP3Louder servisi ile müziklerinizin ses seviyelerini artırabilir veya azaltabilirsiniz.
MP3Louder servisi ile MP3 dosyalarınızın ses düzeyini internet tarayıcısı üzerinden kolayca ayarlayabilirsiniz.
MP3 formatındaki ses dosyalarınızın sesi çok düşük veya çok yüksek geliyorsa, bunu ek yazılımlar kullanmadan sadece internet tarayıcınız üzerinden MP3Louder ile ayarlayabilirsiniz. Hiçbir zorluk çekmeden kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz bu ayarlamalar için sadece birkaç bölümde seçim yapmak kadar kolay kullanım sunan MP3Louder servisinde saniyeler içerisinde yeni ses dosyanızı indirebiliyorsunuz.
MP3Louder ana sayfasında Browse bölümünden ilgili MP3 dosyasını seçtikten sonra sesi artırmak için Increase volume, sesi azaltmak için de decrease volume seçeneğini seçiyoruz. Hemen alt kısımda ise kaç desibellik bir ayarlama yapmanız gerektiği soruluyor, bu seçeneği önerilen seçenek olan 3 desibel olarak belirleyebilirsiniz. Son olarak ise sağ ve sol kanalların hangisinde ayarlama yaptığınızı seçebilirsiniz, her iki kanal için de ayarlama yapmak istiyorsanız Every Channels seçeneğini kullanabilir ve ardından Upload Now butonuna tıklayabilirsiniz.
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