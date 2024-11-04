Standart bir klavyenin üzerinde farklı işlemleri kolayca yapmanızı sağlayacak pek çok kısayol bulunur. Klavyedeki tuşlar kullanılarak gerçekleştirilebilen işlemlerden birisi de ses açma, kısma ve kapama tuşudur. Biz de bu rehberde klavyede ses açma, kısma ve kapama tuşu hakkında bilgi vereceğiz.

Klavyede Ses Açma Tuşu Hangisi? Klavyede Hangi Tuşla Ses Açılır ve Kapatılır?

Klavyelerde “CTRL” ile “Windows” tuşları arasında FN tuşu yer alır. Komut tuşu olarak kullanılan FN ile bilgisayar klavyelerinde birçok işlemi gerçekleştirebiliriz. Klavyede ses açma ve kapama işlemi içinde FN tuşları kullanılır.

Windows Bilgisayarlar Klavyelerinde Ses Açma ve Kapama

Genel olarak bilgisayarların modeline göre F9, F10, F11 ve F12 tuşlarında hoparlör simgesi yer alır. Bu tuşlara tıklanarak klavyenin sesi kapatılır ve açılır. Bazı bilgisayar modellerinde F2 ve F3 tuşlarıyla da ses açma, kapama işlemi yapılır. F2 tuşu ile ses kısılır, F3 tuşuyla ise yükseltilir.

Lenova’nın laptoplarının klavyelerinde F1 tuşuyla cihazın sesi açılır ya da sessize alınırsa tuşun üzerinde gösterge yanar. Cihaz kapatılırken klavye tuşuyla ses kapatılırsa açıldığında sessiz çalışmaya başlar. Böyle bir durumda F2 ya da F3 tuşundan ses açılır.

Asus marka laptopların klavyelerinde de F1 tuşuyla ses açma/kapama işlemi gerçekleştirilir. Sesi azaltma işlemi F2, yükseltmeyse F3 ile yapılır. “FN” tuşu ve üst sıralarda yer alan F tuşlarından (F1, F2, F3 …) tuşlarına birlikte basıldığında da ses düzeyi kontrol edilir.

MacOS Bilgisayar Klavyelerinde Ses Açma ve Kapama

MacOS bilgisayarların klavyesinden sesi açma “F12” tuşuyla gerçekleşir. MacOS klavyesinde ses kapatma içinse “F10” tuşuna basmak yeterlidir. MacOS cihazlarda “F11” tuşuyla ise sesi kısabilirsiniz.

Ses seviyesinin hem azaltılmasını hem de yükseltilmesini sağlayan bir tuştur.