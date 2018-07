A Rite from the Stars, Rising Goat tarafından geliştirilen kendine has bir macera oyunu olarak ön plana çıkmaktadır.

A Rite from the Stars, Phoenix Online tarafından yayınlanan ve farklı yapısıyla dikkat çeken bir macera oyunudur. Makoa kabilesine ev sahipliği yapan Kaikala’daki Mistik Ada’da geçen A Rite from the Stars, akranları arasından efsane olması için seçilen sessiz sakin bir çocuk olan Kirm’i konu alıyor. Kirm’in geçit töreninde başarılı olabilmesi için Bilgelik, Cesaret ve Güç üçgeninde bütün görevleri tamamlaması gerekiyor. Oyun boyunca Kirm’in bu yoldaki başarısını sağlamak için mücadelemizi sürdürdüğümüz görülürken, amacımız tüm görevleri yaparak, Kirm’i efsane olarak yetiştirebilmek. Üç boyutlu grafiklerle hazırlanan bu point & click tarzındaki macera oyunu. Farklı atmosferi, iyi hazırlanmış bölümleri ve farklı yapısıyla oyuncuların ilgisini şimdiden çekmeyi başarırken, iyi bir hikaye vaat etmesiyle daha çıkmadan macera oyunu sevenlerin listesine girmeyi başarıyor. Oyunun sistem gereksinimleriyse şöyle: MİNİMUM: İşletim Sistemi: Microsoft® Windows® 7 İşlemci: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent Bellek: 4 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon HD 5770 1024MB | NVIDIA GTS 450 1024MB | Intel HD4000 DirectX: Sürüm 9.0c Depolama: 7 GB kullanılabilir alan