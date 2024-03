En İyi Tom Holland Filmleri

Pek çoğumuzun Spider-Man filmleri ile tanıdığı Tom Holland, genç yaşına rağmen pek çok büyük filmde rol almayı başarmış son derece yetenekli bir oyundudur. Pek çok kişinin kalbindeki “yeni Spider-Man” olan Tom Holland eminiz ki kariyerinin bundan sonraki sürecinde pek çok yeni iyi filmde de rol alacaktır. Biz de bu yazımızda sizler için en iyi Tom Holland filmlerini listeledik.

Tom Holland Filmlerinden En İyileri

The Impossible (2012)

In the Heart of the Sea (2015)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Avengers: Infinity War (2018)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Cherry (2021)

Uncharted (2022)

The Impossible (2012)

The Impossible, 2004 Hint Okyanusu tsunamisinde hayatta kalmaya çalışan bir ailenin gerçek hikayesini anlatır. Ailenin en küçük oğlu Lucas'ı canlandıran Tom Holland bu performansıyla dikkat çekiyor. Bu film Tom Holland'ın oyunculuk kariyerindeki önemli bir dönüm noktasıdır.

Tür : Dram, Gerilim

: Dram, Gerilim Oyuncular : Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland

: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland IMDB Puanı: 7.6

In the Heart of the Sea (2015)

In the Heart of the Sea, (Denizin Kalbinde) Ron Howard tarafından yönetilen ve 1820 yılında gerçekleşen bir olaydan ilham alınarak çekilen bir film. Bu dramatik olay Herman Melville'in klasik romanı "Moby Dick"in yazılmasına ilham kaynağı oldu. Bu yapımda Essex isimli bir balina avı gemisinin dev bir balinanın saldırısına uğraması ve akabinde mürettebatın hayatta kalma mücadelesini anlatır.

Mürettebatın denizdeki uzun süreli mahsur kalışını, yaşadıkları zorlukları ve karşılaştıkları ahlaki ikilemleri işleyen In the Heart of the Sea aynı zamanda insanın doğaya karşı mücadelesini ve doğanın güçlü kuvvetlerine karşı insanın ne kadar savunmasız olduğunu gözler önüne seriyor.

Tür : Biyografi, Dram, Macera

: Biyografi, Dram, Macera Oyuncular : Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, Ben Whishaw, Brendan Gleeson

: Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, Ben Whishaw, Brendan Gleeson IMDB Puanı: 6.9

Spider-Man: Homecoming (2017)

Spider-Man: Homecoming, Marvel Sinematik Evreni'nde Peter Parker/Spider-Man karakteri olarak Tom Holland'ın ilk solo filmidir. Genç bir süper kahramanın lise hayatıyla kahramanlık görevlerini dengelemeye çalışmasını konu alır. Holland'ın enerjik performansı karaktere yeni bir soluk getirir. Pek çok kişinin favori Spider-Man’i bu filmden sonra artık Tom Holland olmuştur.

Tür : Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu Oyuncular : Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.

: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr. IMDB Puanı: 7.4

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Infinity War, Marvel Sinematik Evreni'nin en güçlü düşmanı Thanos'a karşı tüm süper kahramanların bir araya geldiği epik bir savaşı konu alıyor. Tom Holland Spider-Man olarak bu büyük çaplı çatışmanın içinde yer alır ve önemli anlarda parlar. Sinema tarihinin en yüksek bütçeli işlerinden biri olan Avengers: Infinity War, çıktığı dönem çok büyük ses getirmişti.

Tür : Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu Oyuncular : Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Tom Holland

: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Tom Holland IMDB Puanı: 8.4

Spider-Man: Far From Home (2019)

Peter Parker'ın Avrupa'da geçirdiği tatil sırasında karşılaştığı yeni tehditleri ve Mysterio ile olan mücadelesini konu alır. Tom Holland Spider-Man olarak kimlik ve sorumluluk üzerine derinlemesine bir iç buhran yaşar. Hem süper kahraman hem de öğrenci olmak Spider-Man’i artık çok yormaya başlamıştır.

Tür : Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu Oyuncular : Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal

: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal IMDB Puanı: 7.5

Cherry (2021)

Gazi olan genç bir adamın PTSD ile mücadelesini ve banka soyguncusuna dönüşüm hikayesini anlatır. Tom Holland bu filmdeki dramatik ve zorlu rolüyle oyunculuk yeteneğinin ne kadar çeşitli olduğunu bizlere gösteriyor. Tom Holland’ın diğer filmlerinden çok daha farklı bir yapım olan Cherry kesinlikle izlenmeye değer bir film.

Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç Oyuncular : Tom Holland, Ciara Bravo, Jack Reynor

: Tom Holland, Ciara Bravo, Jack Reynor IMDB Puanı: 6.6

Uncharted (2022)

En iyi PlayStation 4 oyunlarından biri olan Uncharted serisine dayanan bir aksiyon-macera filmi olan bu yapımda Tom Holland, genç hazine avcısı Nathan Drake'i canlandırırken Mark Wahlberg ise onun mentoru Victor "Sully" Sullivan rolünde yer alır. Nathan Drake ve Sully'nin kayıp bir hazineyi bulmak için çıktıkları tehlikeli ve heyecan dolu yolculuğu konu alan bu film ortalama bir yapımdı.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Oyuncular : Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle

: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle IMDB Puanı: 6.3

En iyi Tom Holland filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Tom Holland filminiz hangisi? Genç yeteneği ilerde hangi filmlerde görmek istersiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.